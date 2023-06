Breaking komentar

Objava detalja istraga najviše smeta samom premijeru, jer je Nacional, a do nekih sličnih spoznaja dolazili su i drugi istraživačkom novinarstvu skloni mediji, obznanio kako se korupcijski obruč postupno steže i oko Banskih dvora. Samo je pitanje trenutka kad će europski istražitelji, koje njegova izabranica u državnom odvjetništvu Zlata Hrvoj Šipek neće moći spriječiti, pokucati i na Plenkovićeva vrata. Bude li premijer potiho uklonjen iz oba optužna prijedloga, pogotovo ‘softvera’, netko će ipak morati preuzeti kaznenu odgovornost. Uz Žalac, to može biti samo netko od ministara, državnih tajnika ili dužnosnika u Uredu premijera. Sve je više naznaka da se broj onih koji bi se svjesno žrtvovali za Plenkovićevu političku dobrobit drastično smanjuje. No, i ta bi razblažena opcija za premijera bila kompromitantna. Željko Krušelj za Glas Podravine.