Defanziva ne zabija i ne mijenja vlast

Novi album Boba Dylana izbacio je tri nove pjesme, među njima i najdužu u njegovoj karijeri, “Murder Most Foul”, koja broji punih 17 minuta. Uz nju su izašle još dvije, “I Contain Multitudes” i “False Propeth”, dok su se Rolling Stonesi predstavili singlom “Living In A Ghost Town” i tako je stara garda preuzela svjetla pozornice nakon osam godina mirovanja. Večernji list