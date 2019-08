Basara: Slovo hiperbeslovesnosti

Zbog (predvidivo) ogromnog interesovanja na koje je naša subotnja kolumna naišla u cenjenoj podfamoznosti, Traktat o beslovesnosti dobija nastavak, pa ćemo celinu nazvati – Diptih o beslovesnosti. “Lako je”, kaže Živčana, “bilo Havelu da izvede revoluciju sa Česima. Eh, da su Basari Česi na ulicama, kakva bi to revolucija bila.” Možda se pitate kakva je razlika između Srba i Čeha? Šta smo mi Bogu zgrešili da Česi imaju Havela, a Srbi mene? I ja se to decenijama pitam? I evo šta sam dokonao. Razlika je mala, gotovo neprimetna, ali jebitačna. Češke „Živčane“ (svih boja) misle u dlaku isto kao i naša „Živčana“, ali to – za razliku od naše – misle krajnje OZBILJNO. Zato njima dopade Havel, a mi fasovasmo mene – piše Svetislav Basara u Danasu.