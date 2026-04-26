Beck: Došli smo Bajsom do Mjeseca, ali na njemu smo i ostali, na tamnoj strani - Monitor.hr
Danas (16:00)

I još izabrati dan kad ne pada kiša

Ako je u 8 mjeseci bilo 540.000 posudbi, to je dnevno prosječno 2250 posudbi, dakle svaki bicikl samo jednom, a svaki osmi još jednom. Bajs je uveden prije 8 mjeseci, to jest 240 dana, što znači da se dnevno javnim biciklima prešlo 4166 km. Budući da ih ima 2000, to je bijednih 2 kilometra dnevno po biciklu. Ako se biciklira 10 km/h, svaki je bicikl korišten 15 minuta dnevno, a ostalih 23 sata i 45 minuta čeka. Matematika potvrđuje ono što vidimo, da se mnogi bicikli uopće ne koriste jer su punktovi loše izabrani, dok se na frekventnijim postajama koriste rijetko i za kraće vožnje, a i u tome sudjeluje samo manji broj registriranih korisnika. Bicikl po definiciji služi mladima, zdravima i besposlenima, pa se njime, prema vlastitom priznanju, ne koristi ni gradonačelnik, nego s jedne obveze na drugu ide službenom limuzinom kojom upravlja vozač; na koncu, oni koji su se već odlučili za bicikl, radije idu vlastitim jer im je to bolje i praktičnije. Boris Beck za Večernji (i za Narod)


Srijeda (17:00)

Ali ga parkiraj, nemoj ga baciti u kanal

Zagreb pojačava Bajs: Više bicikala, cargo pilot i nove pretplate

Sustav javnih bicikala Bajs 2.0 doživljava značajnu nadogradnju nakon uspješnih šest mjeseci i milijun prijeđenih kilometara. Grad Zagreb najavio je proširenje flote za 50 % dolaskom 1.000 novih bicikala nakon ljeta te optimizaciju mreže na ukupno 195 stanica.

Ključne promjene uključuju:

  • Godišnja pretplata: 45 € za vožnje do 45 minuta.
  • Kraća pauza: Vrijeme čekanja između najmova smanjeno na 20 minuta.
  • Cargo bicikli: Pilot-projekt teretnih bicikala na četiri lokacije za prijevoz djece ili kupovinu.

Cilj je dodatno smanjiti ovisnost o automobilima i olakšati kretanje za više od 70.000 registriranih korisnika. Autonet

29.09.2025. (19:00)

Prebaci se s auta na bicikl

U prvih mjesec dana više od 20.000 ljudi u Zagrebu koristilo je sustav javnih bicikala Bajs

Članak je pozitivan komentar na korištenje Bajs usluge na Putnom koferu: Grad Zagreb objavio je ovih dana i statistiku korištenja Bajsova. I ona ide u prilog mojem stavu da Zagrepčanima ova usluga itekako treba. Navode kako je u prvih mjesec dana ostvareno 22.520 vožnji, a da sustav ima više od 20 tisuća korisnika. Korisnici su na biciklima proveli 650.000 minuta i potrošili ukupno 2 milijuna kalorija. Pritom nisu opterećivali ceste, punili parkirališna mjesta, niti stvarali gužvu u autobusima i tramvajima…

14.09.2025. (12:00)

Štediš energiju, ali ne i novac. Štediš novac, ali ne i energiju

Bajs u Zagrebu: javni bicikli za pola eura i pola sata

BAJS, zagrebačka usluga javnog bicikla, krenuo je krajem kolovoza s 40 lokacija, a do listopada planirano je još 140 i ukupno 2000 bicikala. Cijena pola sata vožnje iznosi 0,50 eura, dok su mjesečna i godišnja pretplata pet, odnosno 30 eura. Međutim, vožnja je ograničena na pola sata, nakon čega treba uzeti novi bicikl. Sustav vodi njemački NextBike preko franšize. Prednost je izbjegavanje pohrane bicikla kod kuće, no kritike idu na račun manjka parkirališta izvan centra. Planirana nadogradnja trebala bi riješiti problem dostupnosti. Index

27.08.2025. (15:00)

I ne trebaju ti lanci s lokotom

Zagreb dobio sustav javnih bicikala “Bajs”: Za 30 eura vozite se cijelu godinu

Kao što je bilo najavljeno u proljeće, građanima je na raspolaganju prvih 500 javnih bicikala na 40 stanica u gradu. Do kraja listopada projekt će biti lansiran u punom kapacitetu s 2.000 bicikala na 180 lokacija. Ugovor vrijedan 9,35 milijuna eura bez PDV-a Grad Zaagreb je putem javnog natječaja sklopio s tvrtkom Netxtbike. Tvrtka se obvezala na održavanje sustava, što uključuje jamstvo da će u svakom trenutku 95% bicikala biti ispravno, kao i njihovu pravilnu distribuciju po stanicama u gradu. Mjesečni trošak po jednom biciklu za Grad iznosi 65 eura. Cijena korištenja za građane bit će subvencionirana, po uzoru na javni prijevoz. Pojedinačna vožnja u trajanju do 30 minuta stajat će pola eura, dok će mjesečna pretplata iznositi pet eura. Najpovoljnija opcija je godišnja pretplata po cijeni od 30 eura. Korisnik može koristiti bicikl do pola sata, vratiti ga na bilo koju stanicu, napraviti pauzu te potom uzeti drugi bicikl. Autonet