Poduzetničkih ideja ne nedostaje

Dobiti 10.000 eura za dva kvadrata – pa to je u rangu solidnog stana u Zagrebu, a nemate gombanja s arhitektima, instalacijama, parkirnim mjestima i milijun drugih stvari povezanih sa stanogradnjom, i još na zapuštenoj pradjedovoj parceli Bogu iza nogu. Ovako odoka, rekao bih da je ilegalno groblje trenutno najisplativiji biznis u Hrvatskoj, i korisna dopuna dosad tradicionalnim dalmatinskim ilegalnim kampovima, mulovima i ograđenim plažama.

Legalizacija ilegalnih kuća pokazala je da to samo ohrabruje buduće prestupnike, pa će zacijelo i legalizacija ilegalnog groblja ohrabriti i druge poduzetnike. Državni monopol na pokapanje je napadnut, a ako znamo kako su završili monopoli taksija ili pošte, lako možemo predvidjeti da ćemo vrlo skoro zvati Bolt ili Wolt po pokojnike, i da će nam dostavljači na električnim biciklima donositi urne s njihovim pepelom. Mislite da je to najgore? Čekajte kad novinari otkriju da je netko u provinciji na privatnoj parceli izgradio ilegalni Sabor ili Ustavni sud. Boris Beck za Večernji (i za Narod)