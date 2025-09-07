Neću vam reći na čijoj sam strani, ali...
Beck o kulturnom ratu: Kome odgovaraju napetosti? Ekstremistima i ljudima koji nemaju što ponuditi
U kulturnom smo ratu. Kulturni rat situacija je u koju društvo upadne kada nije važno što se radi, zašto se radi, koliko se plati, nego je važno što mislimo. U takvim situacijama nastanu dva tabora, imate samo dvije adrese za izabrati. Ideologija sve proguta. Jedna je strana, mogli bismo reći, tradicionalna, više ih zanima povijest, zajedništvo, vjera, domovina, nacija. Druga je kozmopolitska, više individualna. Tvrdi da u našem društvu nedostaje tolerancije, za što djelomično krivi društvene mreže koje omogućuju anonimnost. Kome podjele pašu? Ekstremistima i ljudima koji nemaju što ponuditi. Netko tko ima svoj život, nešto radi, stvara i time je zadovoljan, to ne zanima. Čovjek koji je prazan i koji nema nikakav drugi sadržaj nudit će vam ekstremnu ideologiju… Boris Beck se za RTL dotaknuo i performansa organizatora u Benkovcu, koji po njemu i nema umjetnički značaj. Index