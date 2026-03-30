Biciklističkom stazom Alpe Adria - Monitor.hr
Danas (16:00)

Vlakom do uspjeha, biciklom do ručka

Biciklističkom stazom Alpe Adria

Ovaj video prikazuje vožnju najljepšom dionicom biciklističke staze Alpe Adria, od talijanskog Tarvisija preko Pontebe i Venzonea do Gemone. Ruta duga oko 70 km vodi trasom stare željezničke pruge “Pontebana”, prolazeći kroz više od 30 tunela, preko spektakularnih vijadukata i mostova s pogledom na rijeku Felu. Budući da je staza većinom blaga nizbrdica, pogodna je za sve uzraste. Autori iz We love the Alps daju korisne savjete o prijevozu bicikala vlakom, mjestima za odmor u bivšim kolodvorima te posjetu povijesnim gradićima uništenim u potresu 1976. i kasnije potpuno obnovljenim.


10.11.2025. (09:00)

Pošast na dva kotača

Policija u Beču udarila po biciklistima: Više od 100.000 eura kazni u par mjeseci

Od travnja do listopada 2025., posebna jedinica za bicikliste u glavnom gradu Austrije provela je 15 velikih akcija kontrole – deset tijekom dana i pet noću. Cilj je bio povećati sigurnost u prometu, posebno za bicikliste i vozače e-romobila. U tom razdoblju izdano je 2.490 kazni i 1.097 prijava zbog prometnih prekršaja. Najčešća kršenja pravila uključivala su prolazak kroz crveno svjetlo, vožnju po nogostupima i pješačkim zonama, te prekoračenje brzine. Zabilježeni su i brojni slučajevi vožnje s mobitelom u ruci te vozila bez odgovarajuće opreme. Policija je testirala i brzinu električnih romobila – najbrži je jurio čak 89 km/h. Bilo je i vožnji pod utjecajem droga, ali i nekoliko slučajeva spašavanja života. Kroativ

24.10.2025. (19:00)

Kad od kave tražiš nešto više

Espresso i biciklizam: Kako kofein stvarno utječe na tvoju vožnju

Biciklisti često povezuju espresso s energijom, no bez šećera on zapravo ne daje “gorivo”, već kratkotrajni poticaj kofeina. Znanstveno je dokazano da umjerene količine (do dvije šalice dnevno) mogu poboljšati performanse i budnost. Oni koji redovito piju više kave taj učinak gube jer se tijelo prilagođava. Espresso može pomoći kad vam ponestane volje ili energije, ali samo privremeno – otprilike sat vremena. Pretjerivanje vodi suprotnom efektu, zato uživajte umjereno i sačuvajte kavu za trenutke kad vam stvarno treba motivacijski “boost”. Biker

18.07.2025. (20:00)

Semafor misli umjesto tebe

Pametno raskrižje u Zagrebu – tehnologija (p)oduzima prednost

Na križanju Ulice Grada Mainza i Slovenske ulice postavljeno je novo “pametno” raskrižje s naprednim sustavom semafora koji u stvarnom vremenu prilagođava prometne tokove. Sustav uključuje videonadzor, klasifikaciju vozila i detekciju biciklista kojima se automatski pali zeleno svjetlo. Dok Grad tvrdi da rješenje povećava sigurnost i protočnost, građani su podijeljeni – neki hvale inovaciju, a drugi kritiziraju zbunjujuće prometno rješenje, osobito za bicikliste. Za potpuno ocjenjivanje učinkovitosti trebat će vremena i ponešto prilagodbe svih sudionika u prometu. Autonet

03.03.2025. (10:00)

Sigurna vožnja na vlastitu odgovornost

Svake godine u Hrvatskoj pogine dvadesetak biciklista. U prosjeku po jedan svaki drugi tjedan

Prometne nesreće u kojima stradavaju biciklisti nisu samo puka nesreća sudbine. One su rezultat sustavnog zanemarivanja, kulture nesnošljivosti i infrastrukture koja bicikliste gura na marginu, izvan ruba ceste i u opasnost. U Hrvatskoj su biciklističke staze rijetkost ili su dizajnirane na način koji ih čini neupotrebljivima – prekidaju se svakih nekoliko stotina metara, vode preko pločnika punih pješaka, završavaju u parkiranim automobilima. Pogledajte samo Sloveniju i njihovu biciklističku infrastrukturu, ne morate ići dalje od toga, kažu na portalu 3sporta, nakon pogibije još jednog biciklista, inače predsjednika Biciklističkog kluba u Prelogu, i to tijekom biciklističkog treninga.

07.03.2024. (13:00)

Vrijeme je da krenemo vježbati nizozemski zahvat

Novi standard za sigurnost biciklista: Dutch Reach postaje obaveza

Europski parlament podržao je prijedlog Europske komisije da Dutch Reach, ili nizozemski zahvat, inovativna tehnika otvaranja vrata automobila, postane obavezna praksa u autoškolama diljem kontinenta. Ova metoda, koja se već koristi u Nizozemskoj radi sprječavanja nesreća s biciklistima, preusmjerava pažnju vozača prema mrtvom kutu pri otvaranju vrata. Naime, kada otvarate vrata automobila, uvijek trebate koristiti ruku koja je udaljenija od vrata (na našim cestama – desnu). Na ovaj način gotovo automatski gledate preko ramena, odnosno unazad i možete uočiti biciklista. Unatoč podršci Parlamenta, konačna implementacija ovog standarda ovisit će o dogovoru među 27 država članica EU. (Revija HAK)

03.10.2023. (20:00)

Ma nogom, najbolje!

Zašto bismo uvijek trebali otvarati vrata automobila desnom rukom

Ozlijeđeni biciklisti u Varaždinu i Gredi

Kako bi spriječili nesreće pri otvaranju vrata, vozači u Nizozemskoj oslanjaju se na jednostavnu praksu: nakon parkiranja otvaraju vrata “na teži način”, odnosno posežu za kvakom desnom rukom umjesto lijevom. Tako se vozač mora okrenuti i pogledati preko ramena, pa tako i provjeriti približava li se biciklist njegovu automobilu. Nizozemci od malih nogu slušaju od svojih roditelja kako se ispravno izlazi iz automobila, a ta je praksa uključena i u nizozemski vozački ispit. Nizozemski način otvaranja vrata automobila počinje se razvijati i u SAD-u, dijelom zahvaljujući i inicijatorima koji su pokrenuli internetsku stranicu dutchreach.org na kojoj objašnjavaju zašto je navika pažljivog izlaska iz automobila važna. Punkufer

29.09.2023. (14:00)

Jeza noćne vožnje

Alkoholizirani i neosvijetljeni biciklisti noću: Bitno je uvijek biti na oprezu…

Ključno je pitanje što je uopće moguće uočiti, a što nije i na kojoj udaljenosti. Nije to stvar nagađanja! Egzaktni podaci eksperata jasno ukazuju na ekstremnu razliku u mogućnosti uočavanja osvjetljenih i neosvijetljenih sudionika u prometu. Pravilno osvijetljen bicikl, sa uključenim prednjim svjetlom, je vidljiv s udaljenosti od najmanje oko 200 metara. Prema publiciranim podacima osoba koja nosi odjeću s reflektirajućom materijom je vozaču s uključenim kratkim svjetlima vidljiva na udaljenosti oko 136 metara. Neosvijetljeni bicikl i osoba bez odjeće s reflektirajućim svojstvima u noćnim uvjetima vožnje predstavlja neosvijetljenu zapreku na kolniku koja je vozaču s uključenim kratkim svjetlima vidljiva sa udaljenosti oko 35 m, a za vožnju s uključenim dugim svjetlima sa udaljenosti od najmanje oko 100 m. Revija HAK

04.07.2023. (15:00)

Vožnja bi uvijek trebala biti slatka

Bonk – kad potrošite svu zalihu glikogena i “zapnete”

Radi se o izrazu koji se koristi u biciklizmu. U principu, to znači da ste “došli do zida” u fizičkom, ali i emocionalnom smislu i ne možete dalje. U medicinskom smislu, radi se o hipoglikemiji, odnosno vrlo niskoj razini šećera. Pokraj osjetnog umora i slabosti, moguće su drhtavice i osjećaj gladi. Prva stvar koju treba napraviti je pojesti nešto kalorično i sa što jednostavnijim šećerima. Zato je dobro za one koji vole biciklirati na dulje staze da uvijek imaju nešto za zalogaj pri ruci. Specijalizirani portal Ride 25 piše o tome, dok Biker navodi kako kod kod nas ima otvoren shop za bonk (ili makar za popit kavicu za prije ili poslije puta).

21.05.2023. (00:00)

Probaj to proučavati dok ti se žuri

Ovakav semafor još niste vidjeli: Deset svjetala i šest različitih smjerova

Zašto bi bilo jednostavno kada ne mora biti, zar ne? Prometni stručnjaci u Barceloni kreirali su jedinstveni semfor za bicikliste s ukupno 16 različitih svjetala i oznaka. Gradske vlasti tvrde da je sve jednostavno, ali biciklisti se na slažu s njima i negoduju. Uglavnom, tu su zelena, žuta i crvena svjetla pa i strelice. Žuto svjetlo, pak, znači da biciklisti mogu proći, ali moraju propustiti pješake. Uglavnom, ukupno je šest smjerova i deset različitih svjetala. Revija HAK

12.05.2023. (08:48)

Biciklisti u Beču smiju skrenuti udesno i na crvenom svjetlu na semaforu