Vlakom do uspjeha, biciklom do ručka
Biciklističkom stazom Alpe Adria
Ovaj video prikazuje vožnju najljepšom dionicom biciklističke staze Alpe Adria, od talijanskog Tarvisija preko Pontebe i Venzonea do Gemone. Ruta duga oko 70 km vodi trasom stare željezničke pruge “Pontebana”, prolazeći kroz više od 30 tunela, preko spektakularnih vijadukata i mostova s pogledom na rijeku Felu. Budući da je staza većinom blaga nizbrdica, pogodna je za sve uzraste. Autori iz We love the Alps daju korisne savjete o prijevozu bicikala vlakom, mjestima za odmor u bivšim kolodvorima te posjetu povijesnim gradićima uništenim u potresu 1976. i kasnije potpuno obnovljenim.