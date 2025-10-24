Kad od kave tražiš nešto više

Radi se o izrazu koji se koristi u biciklizmu. U principu, to znači da ste “došli do zida” u fizičkom, ali i emocionalnom smislu i ne možete dalje. U medicinskom smislu, radi se o hipoglikemiji, odnosno vrlo niskoj razini šećera. Pokraj osjetnog umora i slabosti, moguće su drhtavice i osjećaj gladi. Prva stvar koju treba napraviti je pojesti nešto kalorično i sa što jednostavnijim šećerima. Zato je dobro za one koji vole biciklirati na dulje staze da uvijek imaju nešto za zalogaj pri ruci. Specijalizirani portal Ride 25 piše o tome, dok Biker navodi kako kod kod nas ima otvoren shop za bonk (ili makar za popit kavicu za prije ili poslije puta).