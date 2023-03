Dobri dečki

Tal Hanan (50) predstavlja se pod pseudonimom Jorge i tvrdi da može manipulirati izbore bilo gdje u svijetu. Za te potrebe širi lažne vijesti, izmišlja desetine tisuća profila na društvenim mrežama, hakira političare i pronalazi njihove slabe točke. No, sada su taj Izraelac i njegovi suradnici sami upecani – istraživački novinari su im se predstavili kao potencijalne mušterije i mjesecima su komunicirali s njima. Dok nisu znali da su prekoputa njih novinari, Hanan i suradnici su pokazali kako hakiraju naloge za mail i Telegram jednog kenijskog političara i u njegovo ime šalju poruke. Demonstrirali su i kako radi njihova platforma kojom za nekoliko sekundi stvaraju lažne profile na društvenim mrežama. No, njihove navode nije moguće do kraja provjeriti. DW