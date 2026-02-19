Red Bull ti daje krila. Ovo daje navike

Bijeli prah sve popularniji među mladim Hrvatima, a nije droga - Monitor.hr
Državni inspektorat pokrenuo je izvide oko skandaloznog novog proizvoda koji se pojavio na hrvatskom tržištu. Riječ je o bijelom prahu koji se u tijelo unosi šmrkanjem, a koji je po svojem sastavu sličan energetskom piću, samo u puno manjoj količini. Djeluje brže od energetskog pića i podiže razinu energije u sekundi. Dolazi u maloj bočici, a cijena za jedno pakiranje je 16 eura. Lako je dostupan na internetu i pojedinim lokalnim trgovinama. Iako je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina, iznimno je popularan među mladima. Iz Ministarstva zdravstva ističu da proizvod nije lijek ni medicinski proizvod. Sličan proizvod prije dvije godine zakonski je zabranjen u Francuskoj. Problematična je i sama metoda, smatraju stručnjaci i psihijatri: Znate što onda ide, a to je uzimanje narkotičkih sredstava.  Dnevnik Nove TV


16.11.2023. (08:00)

Nije da inače imamo problema sa zatrovanim pićima

Prime – zabranjeni energetski napitak iza kojeg stoje influenceri

Logan Paul je u prošlom desetljeću bio najplaćeniji Youtuber, a Prime je energetski napitak koji se zbog zabranjenih i opasnih sastojaka (poglavito za djecu i trudnice) svugdje povlači iz prodaje. Neki od Paulovih videa su izazvali kontroverze, a on je sam nemali broj puta ispao muljator i lažnjak. Međutim, poanta takvih kanala je prodaja “mercha” i to je legitiman posao. Naravno da se u jednom trenutku morate zapitati tko su uopće ljudi koji bi dopustili da im djeca konzumiraju lijekove, dodatke hrani ili napitke iza kojih stoje influenceri, youtuberi i bezveznjaci s interneta, ali nažalost, to je svijet u kojem živimo. Na kraju krajeva, prodaje slično smeće kao i drugi proizvođači energetskih napitaka, a jedino je pitanje je li ovaj toliko različit da tehnički završi u kategoriji otrova. Hrvoje Marjanović za Index.