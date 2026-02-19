Red Bull ti daje krila. Ovo daje navike
Bijeli prah sve popularniji među mladim Hrvatima, a nije droga
Državni inspektorat pokrenuo je izvide oko skandaloznog novog proizvoda koji se pojavio na hrvatskom tržištu. Riječ je o bijelom prahu koji se u tijelo unosi šmrkanjem, a koji je po svojem sastavu sličan energetskom piću, samo u puno manjoj količini. Djeluje brže od energetskog pića i podiže razinu energije u sekundi. Dolazi u maloj bočici, a cijena za jedno pakiranje je 16 eura. Lako je dostupan na internetu i pojedinim lokalnim trgovinama. Iako je prodaja zabranjena mlađima od 18 godina, iznimno je popularan među mladima. Iz Ministarstva zdravstva ističu da proizvod nije lijek ni medicinski proizvod. Sličan proizvod prije dvije godine zakonski je zabranjen u Francuskoj. Problematična je i sama metoda, smatraju stručnjaci i psihijatri: Znate što onda ide, a to je uzimanje narkotičkih sredstava. Dnevnik Nove TV