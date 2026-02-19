Red Bull ti daje krila. Ovo daje navike

Logan Paul je u prošlom desetljeću bio najplaćeniji Youtuber, a Prime je energetski napitak koji se zbog zabranjenih i opasnih sastojaka (poglavito za djecu i trudnice) svugdje povlači iz prodaje. Neki od Paulovih videa su izazvali kontroverze, a on je sam nemali broj puta ispao muljator i lažnjak. Međutim, poanta takvih kanala je prodaja “mercha” i to je legitiman posao. Naravno da se u jednom trenutku morate zapitati tko su uopće ljudi koji bi dopustili da im djeca konzumiraju lijekove, dodatke hrani ili napitke iza kojih stoje influenceri, youtuberi i bezveznjaci s interneta, ali nažalost, to je svijet u kojem živimo. Na kraju krajeva, prodaje slično smeće kao i drugi proizvođači energetskih napitaka, a jedino je pitanje je li ovaj toliko različit da tehnički završi u kategoriji otrova. Hrvoje Marjanović za Index.