A i bivši Bond je unutra
“Black Bag”: špijunski film bez jurnjave, a napetiji od Bonda čeka vas na Netflixu
Iz mora generičkih streaming trilera ovaj film ne izdvaja zaplet. Izdvaja ga Soderberghova štedljivost: nijedan kadar, nijedna rečenica i nijedna minuta nisu višak. Redatelj, koji po običaju sam potpisuje i kameru pod pseudonimom Peter Andrews te montažu kao Mary Ann Bernard, odbija podilaziti publici suvišnom ekspozicijom ili umjetnim podizanjem adrenalina. Njegova kamera klizi oko stola s kliničkom hladnoćom, koristeći prirodne izvore svjetla, blago meke rubove kadra i krupne planove u kojima svako trzanje oka ili oklijevanje prije gutljaja vina postaje ključni trag. Magnet