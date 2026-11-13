'A hard man is good to find'
‘Wicker’ nudi prilično osvježavajuću perspektivu o partnerskom odnosu i braku
Oskarovka Olivia Colman u filmu Wicker (Čovjek od pruća) glumi izopćenu, neuglednu lokalnu prodavačicu ribe kojoj je, čini se, dosta samoće. Kad joj netko kaže da nema ničeg sramotnog u tome da ostatak života provede sama, ona odlučuje da je to možda sasvim dovoljan razlog da napravi muža – od pruća. Njegov dolazak u selo pokreće ljubomoru, fascinaciju i potpuni kaos. Radnja je smještena u neko neodređeno srednjovjekovno selo, čiji stanovnici imaju niz običaja i tradicija koje prihvaćaju bez previše razmišljanja. Dolazak čovjeka od pruća u selo zato nije važan samo zbog ljubavne priče koju pokreće, nego i zbog onoga što označava. Njegov odnos s Ribaricom pokazuje koliko jednostavna može biti ideja partnerstva. Journal