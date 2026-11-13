'A hard man is good to find'

“Umberto D.” ultimativno je remek-djelo koje morate pogledati barem jednom u životu. Priča je o umirovljeniku Umbertu koji sirotinjski živi sa svojim malim psom u podstanarskoj sobici koju ne može platiti babi lihvarki, pa šugav život želi prekratiti skokom pod vlak. No, psić mu se, osjećajući paniku zbog nadolazećeg vlaka, otima iz zagrljaja, pa čovjek ne uspijeva ostvariti svoju namjeru.

Odlazi za svojim psićem u park, gdje u igri s njim pronalazi volju za novi život. To je jedna od najboljih scena u povijesti svjetske kinematografije uopće. No, zbog njega su na redatelja Vittorija De Sicu osuli drvlje i kamenje. Državni tajnik za kinematografiju Giulio Andreotti, kasnije premijer Italije, optužio ga je da bez potrebe “pere prljavo rublje nacije” pred očima cijelog svijeta i da “loše služi domovini”. Uvijek ista priča… Boris Rašeta gledao Posebne dodatke, izmeu ostalog, za Novosti