Resident Evil: nekoliko metaka, zaključana vrata i napokon prava filmska adaptacija - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

Nema više Mille lale

Resident Evil: nekoliko metaka, zaključana vrata i napokon prava filmska adaptacija

Prvi Resident Evil pojavio se na PlayStationu u ožujku 1996. i tijekom sljedećih trideset godina prerastao u jednu od najvećih horor franšiza u povijesti videoigara. Do ljeta 2026. igre su prodane u više od 213 milijuna primjeraka, a filmske adaptacije serijala već su odavno prerasle u zasebnu filmsku franšizu. Šest filmova s Millom Jovovich uglavnom se udaljavalo od strukture igara i sve više prelazilo u akcijski spektakl, ali su pritom pronašli publiku i ukupno utržili više od milijardu dolara. Creggerov film odvija se na rubu katastrofe u Raccoon Cityju i koristi lore serijala: Umbrellu, grad, mutacije i pravila tog svijeta, ali prati čovjeka kojega u igrama nikada nismo upoznali. Resident Evil prvi put ne pokušava prvenstveno prepričati videoigru niti posuditi njezina imena i ikonografiju. Pokušava prenijeti iskustvo igranja.  Magnet


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Četvrtak (18:00)

Lagana zabava uz mnogo peckanja

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Usprkos ekstremno malim proračunima i činjenici da je sam Araki obavljao sve ili gotovo sve ključne funkcije – režisera, scenarista, producenta, snimatelja, montažera – neki od tih filmova dobacili su do tako prestižnih festivala kao što su Locarno i Sundance, a Araki je postao bitno ime queer kinematografije baveći se odnosima homoseksualnih i biseksualnih likova. U devedesetima je napredovao do filmova s višim budžetima i poznati(ji)m glumcima, najveća priznanja Araki je dobio za svoj prvi film u 21. stoljeću, “Misterioznu kožu” iz 2004. U novom filmu daje eksplicitnu verbalnu kritiku generacije Z kao seksualno sterilne, za razliku od generacije milenijalaca, raspoložene spram seksa strastveno i istraživački. Damir Radić za Novosti.

08.09. (22:00)

Algoritmokracija

Film ‘Opsesija’: Ovo je vaš mozak na algoritmu

Film „Opsesija“ napravio je neverovatnu stvar u bioskopima širom sveta. Film kreiran od strane generacije Z, pokazao je da ta generacija želi da ide u bioskope, želi da gleda filmove. Filmove koji imaju nešto da im kažu. Filmove koji im se obraćaju i koji ih razumeju. Znaju njihove probleme. Ovaj film je fokusiran na probleme sa kojima se generacija Z (ali ne samo oni) susreće u vezama. Provučen kroz prizmu horor filma, mnogima deluje previše stvarno. Kao i svaki uspešan horor film, dovodi do ekstrema lične i društvene situacije u kojima se publika može prepoznati.

U svetu u kome je prisustvo na društvenim mrežama i pripadnost određenoj onlajn zajednici jednako važno, ponekad i važnije od prisustva u fizičkom svetu, algoritam određuje istinu. A algoritam može da prepozna samo jednu „istinu“. If this then that. Postoji samo jedan način da se zaprosi devojka, postoji samo jedan mogući komentar na popularni film. Nijanse se gube jer algoritam ne nagrađuje „istinu“. Algoritam nagrađuje ekstreme. Kažu na Peščaniku, gdje komentiraju i reakcije na internetu na odgledano…

05.09. (16:00)

Motika ipak teža od kista

Rašeta o filmu Jeana Renoira: Južnjačka sudbina

Ovo je jedini film za koji je veliki francuski režiser Jean Renoir nominiran za Oscara. Snimio ga je u Americi, gdje je pobjegao pred nacistima – nije bio Židov nego ljevičar, sin slavnog slikara – a svjetonazor se jasno vidi. Film prati siromašnog poljoprivrednika, nadničara Sama, koji želi postati svoj gazda i biti slobodan čovjek, bez obzira na cijenu koju za to treba platiti. “Južnjak” zapravo pokazuje koliko je težak život poljoprivrednika, seljaka, kojemu jedan prolom oblaka, mraz, snijeg ili zaraza stoke može uništiti egzistenciju. Oscara je te godine Renoiru oteo jedan drugi genijalni egzilant, Billy Wilder, ali ne bi bila greška ni da ga je dobilo ovo sjajno djelo, oda ljudskoj spremnosti za slobodu i rizik. Boris Rašeta recenzira što je gledao prije koji tjedan za Novosti

04.09. (20:00)

O psima i raku

Apokalipsa i život s rakom: Kako je britanska drama zasjenila Ridleyja Scotta i pogodila gdje treba

Već gotovo pola stoljeća svjetska redateljska zvijezda, Scott se nakon prvih filmova koji su ga proslavili, ‘Alien’ iz 1979. i ‘Blade Runner’ iz 1982., vraća jednom od svojih omiljenih žanrova. To je znanstvena fantastika, pri čemu je predložak njegovu ovogodišnjem filmu istoimeni roman (izvorno The Dog Stars) američkog pisca Petera Hellera. Bez obzira na Scottov osjećaj za stvaranje potrebnog ozračja i istančana redateljska rješenja, osobito u načinu korištenja kamera, film sadržajno ostaje na pola puta između svog potencijala, poglavito u svjetlu nedavne istinske pandemije, i propuštene prilike. Sve protječe odveć mlako, kao da je riječ o razblaženom vesternu s Divljeg zapada budućnosti, a ne o mogućoj sutrašnjici u svijetu koji nažalost ima sve predispozicije da se u takvo što i pretvori.

Stoga u usporedbi dvaju filmova koji se na aktualnom kinorepertoaru na različite načine bave bolestima kao pokretačima radnje, ‘Ljeto za pamćenje‘ ostavlja bolji dojam. Boško Picula za tportal…

04.09. (00:00)

Oni su gledali da vi ne morate

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30.08. (16:00)

Pas i Scott

Psi pod zvijezdama: kraj svijeta nije problem, problem je što smo ga već vidjeli

Film drži neobičnu poziciju u Scottovoj kasnoj karijeri: dovoljno je “malen” da ne može računati na spektakl kao glavni razlog gledanja, a nedovoljno razrađen da bi njegove prednosti došle do izražaja. Hellerov roman mogao je ideju toga „što je život ako samo preživljavamo” razvijati izravno kroz Higovu svijest, a njegov fragmentirani pripovjedni stil pratio je čovjeka čije su misli nakon dugih godina samoće izgubile urednu strukturu. Film tu prednost nema, odnosno ne doskače razrješenju adaptacijskog problema adekvatno. Psi pod zvijezdama, da se razumijemo, nisu veliki povratak Ridleyja Scotta niti njegov najbolji film nakon Marsovca. To je vrlo „sigurna”, vizualno dojmljiva, povremeno dirljiva i prečesto poznata adaptacija romana koji je imao izraženiji autorski glas od filma nastalog prema njemu. Tin Bačun za Magnet

28.08. (13:00)

Kad ti ponestane inspiracije, vratiš se klasicima

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Postoje filmaši klasičnog Hollywooda čija inteligencija fascinira. Duhovitost u slici, lucidnost u dijalogu i vještina napetog pričanja priče poželjne su u svakom filmu, no kad kao scenarista imate Raymonda Chandlera, a kao režisera Billyja Wildera, rezultat mora biti remek-djelo, kao u slučaju “Dvostruke obmane”. Chandler, koji je stvorio detektiva Philipa Marlowea (najslavniji je bio Bogart, a sjajan je bio i Robert Mitchum), napisao je “Veliki san” i scenarij za “Plavu daliju”, mrzio je Wildera pa su se cijelo vrijeme svađali – dva se genija rijetko kad podnose – ali iz te je svađe iscurio film koji se danas, zbog sjajnih dijaloga, izučava na svim filmskim akademijama svijeta. Boris Rašeta za Novosti

27.08. (01:00)

Drugi mitski lik iz antike ovog ljeta

MIinotaur: Majstor filma se vratio da bi progovorio o Rusiji koju je morao napustiti

Možemo očekivati da će se svjetska turneja dodatno zahuktati u „sezoni nagrada”, nakon sjevernoameričke premijere u Torontu, te da će „Minotaur” itekako biti „u kombinaciji” za Oscare i Zlatne globuse. Naslov se odnosi na dio grčkog mita o naslovnom čudovištu, pola čovjeku, a pola biku, i to na dio u kojem mu se kao žrtvu podnosi uvijek po 14 momaka. Tu će kvotu u jednom trenutku morati ispuniti i protagonist filma, provincijalni informatički tajkunčić Gleb (Mazurov). Minotaur je u ovom slučaju ruska „specijalna vojna intervencija” koja se do jeseni 2022. godine, perioda u koji je radnja filma smještena, pretvorila u „mašinu za mljevenje mesa”. Ma koliko „Minotaur“ bio ispod razine na koju nas je Zvjagincev navikao, svejedno je riječ o neobično važnom i rijetkom filmu, zapravo jedinom svoje vrste trenutačno. Marko Stojiljković za Lupigu

17.08. (22:00)

CGI na steroidima

U ratnoj drami “Mladi Washington” je rekordna količina generativnog AI-ja, bez imalo srama

Kada se generativna umjetna inteligencija nađe u velikom holivudskom filmu, obično se digne kuka i motika: prosvjed dijela struke, val negativnih objava na društvenim mrežama te studijsko povlačenje ili šutnja. Kod filma Mladi Washington, biografske ratne drame o mladom Georgeu Washingtonu, dogodilo se gotovo suprotno. Film otvoreno priznaje jednu od najvećih količina AI-ja u nekom kino-naslovu sa širokom distribucijom do sada, redatelj se od te činjenice ne skriva, a zarada dosad nije pokazala nikakav trag štete. Magnet

17.08. (14:00)

Bilo jednom u kuhinji

Tony: filmski portret mladog Bourdaina

Umjesto klasičnog životopisa od kolijevke do groba, za koji bi Bourdainov život ponudio građu za nekoliko filmova, režiser Matt Johnson i njegova tri suscenarista izabrali su minijaturu: jedno ljeto 1975., kad je devetnaestogodišnji Tony prao suđe i prvi put stao za štednjak u ribljem restoranu na Cape Codu. Dominic Sessa mladog Bourdaina igra kao razmaženog, arogantnog i znatiželjnog derana, točno onakvog kakvim je sebe opisao i sam Bourdain. Uz njega, Antonio Banderas kao šef kuhinje i mentor unosi toplinu i dostojanstvo. New York Times film ocjenjuje izrazito pohvalno, i to ponajviše zato što funkcionira i neovisno o svom slavnom junaku: u srži je univerzalna priča o odrastanju koja od gledatelja ne traži nikakvo predznanje. Magnet