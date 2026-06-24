Booking u zadnji čas: Hrvatska se stranim turistima reklamira kao jeftina destinacija - Monitor.hr
Danas (13:00)

Za one koji bi i na more, ali i da im ostane za kavu

Booking u zadnji čas: Hrvatska se stranim turistima reklamira kao jeftina destinacija

Kampanja “Croatia worth every second of your time” je usmjerena na srpanj i kolovoz, a glavni joj je cilj privući cjenovno orijentirane goste isticanjem izvrsne vrijednosti za novac. U komunikaciji se naglašavaju prirodne ljepote, kulturna baština i enogastronomija izvan velikih središta. HTZ tako oglašava potpuno besplatne atrakcije (poput Morskih orgulja, Dioklecijanove palače i festivala) te lokacije s ulaznicama ispod deset eura (Veliki Tabor, Kamačnik, Vransko jezero), dokazujući da nezaboravno ljetovanje ne zahtijeva ogroman budžet. Poslovni


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13.08.2023. (10:00)

Ha, čujte, treba nekako sakrit te nimalo impresivne statistike

Mutna Ultra

Ljudi spavaju na ulici, smeće posvuda: Apokaliptični prizori u Splitu nakon prve večeri Ultre - Index.hr

Mediji koji su prenijeli ova Bašićeva bajanja – jer ne radi se ni o kakvim dokazima nego o PR-u osobe koja ima najveći financijski interes od Ultre – papagajski svake godine navode podatke iz studije “Ekonomski i fiskalni učinci Ultra Europe festivala elektronske glazbe”, a koja je nastala – 2017. godine!! Proizveo ju je Institut za javne financije (IFJ) po narudžbi Hrvatske Turističke Zajednice (HTZ) koja je studiju ubrzo proglasila – poslovnom tajnom. No, u pojedinim medijima mogu se pročitati i nešto manje atraktivni podaci o tome da velika većina silnih milijuna eura završi u džepovima organizatora, stranih avioprijevoznika, trgovačkih lanaca i privatnih iznajmljivača (koji i ne plaćaju porez) i da se zarada ionako slijeva u državnu, a ne lokalnu blagajnu. Drugim riječima, nepoznato je koliki udio tih silnih milijuna ostaje lokalnoj zajednici koja je prisiljena trpjeti negativne učinke festivala na grad Split i njegovo stanovništvo – egzistencijalne, ekološke, infrastrukturne, urbanističke, sociološke i zdravstvene. Novosti

06.07.2021. (14:30)

Mala zemlja za siguran odmor

Hrvatska je spremna za špicu sezone, direktor HTZ-a: ‘Očekujemo oko 60 posto prometa iz rekordne 2019.‘; Upozorava na problem koji je ove godine ‘doživio vrhunac‘

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju najavio je solidnu turističku sezonu, a djelomično je tomu pridonijela kampanja „Trust me, I’ve been there“ koja se provodi na 12 tržišta. Najvjerniji su gosti Slovenci, Nijemci, Austrijanci, Česi, Poljaci, Slovaci i  Mađari, a Hrvatska je implementacijom funkcionalnog sustava covid putovnica osigurala njihov boravak te se pozicionirala kao sigurna zemlja. Kao najveći problem navodi nedostatak radne snage koja se ove godine najviše osjeti pa se uvoze radnici i iz zemalja izvan EU. Slobodna Dalmacija

25.10.2018. (11:30)

Mila kuda si nam nagrađena

Najbolje turističke destinacije – Mali Lošinj i Zagorje

HTZ-ove nagrade: destinacija godine u ruralnom turizmu je Dalmatinska Zagora, city break destinacija je Zagreb, autentična primorska destinacija je malo misto Sutivan (Brač), a destinacija zdravlja Krapinske Toplice. Najbolja plaža je Girandella Sundance Sandy Family Beach u Rapcu, najbolja rekreacija i zabava je u Vodenom planetu Termi Tuhelj, a nagradu za održivi turizam dobilo je eko-etno selo Stara Kapela. Najbolji kampovi su Jasenovo Camping (mali kamp), Zaton Holiday Resort (veliki kamp), Arena One 99 Glamping (luksuzni kamp) i Plitvice Holiday Resort Rakovica (kamp s najinovativnijom ponudom smještaja). Ovdje svi nagrađeni. HRT

14.07.2017. (16:19)

Od onog što je ostalo

25 godina HTZ-a: Kako je turizam postao jedan od najvažnijih gospodarskih sektora

U zadnjih 25 godina turizam se, dijelom i zbog aktivnosti HTZ-a te fizičkih i financijskih rezultata, uključujući i investicije, izvozni potencijal i prihode, prometnuo u jedan od najvažnijih domaćih gospodarskih sektora, koji u BDP-u ima udjel od gotovo 20 posto, s uzlaznim trendom gotovo svih ekonomskih pokazatelja u zadnjih 15-ak godina, među kojima su i rast broja zaposlenih (kojih je ove godine više od 150 tisuća) te rast broja smještajnih, ugostiteljskih i raznih drugih objekata turističke infrastrukture. U 1992., godini osnivanja HTZ-a, bilo je nešto više od 2 milijuna turističkih dolazaka, a tijekom 2016 bilo je čak 16,3 milijuna turista, piše Večernji povodom 25 godina od osnutka Hrvatske turističke zajednica.

02.10.2015. (10:33)

HTZ ima novi promo video

16.09.2015. (00:36)

Pronašli ga i nagradili: Autor hit videa od HTZ-a dobio poklone

09.08.2015. (10:11)

Blogomdana reklama

Strani blogeri o Hrvatskoj: Pa tko se ne  bi zaljubio u takvu zemlju

Prošle je godine Hrvatsku proputovalo 859 stranih turističkih novinara i blogera – na račun Hrvatske turističke zajednice, koja je na to utrošila oko četiri milijuna kuna. No svaka se uložena kuna višestruko vratila jer se marketinška vrijednost svih reportaža i priloga o Hrvatskoj objavljenih tijekom protekle godine procjenjuje na nevjerojatnih 183 milijuna eura. Slični se efekti očekuju i od ovogodišnjih dolazaka utjecajnih stranih novinara i blogera, a neke primjere donosi Večernji.

20.07.2015. (21:00)

Gase se HTZ-ova predstavništva u Španjolskoj, Japanu i Švicarskoj

18.02.2015. (13:26)

Sloganska nesloga

Novi slogan HTZ-a: ‘Što obećaš, to moraš napraviti’

Novac za novi slogan HTZ-a mogao se pametnije iskoristiti, smatra slovenski marketinški stručnjak Aljoša Bagola – primjerice globalnom kampanjom na Facebooku, koja bi natjerala ljude da guglaju Hrvatsku. “Novi slogan hrvatskog turizma obećanje je koje država mora ispuniti na svakom koraku. U očima svakog turista Hrvatska sada mora uvijek biti ‘puna života’, inače će biti vrlo razočarani. Slogan je vrlo klišeiziran i bez posebne veze s Hrvatskom, no privlačniji je od prijašnjeg i mnogo jednostavniji za korištenje u suvremenom digitalnom svijetu – hashtag #fulloflife može biti pametna promotivna strategija koja će krasiti stotine tisuća selfieja”, objašnjava Bagola i dobre strane. T-Portal