Za one koji bi i na more, ali i da im ostane za kavu
Booking u zadnji čas: Hrvatska se stranim turistima reklamira kao jeftina destinacija
Kampanja “Croatia worth every second of your time” je usmjerena na srpanj i kolovoz, a glavni joj je cilj privući cjenovno orijentirane goste isticanjem izvrsne vrijednosti za novac. U komunikaciji se naglašavaju prirodne ljepote, kulturna baština i enogastronomija izvan velikih središta. HTZ tako oglašava potpuno besplatne atrakcije (poput Morskih orgulja, Dioklecijanove palače i festivala) te lokacije s ulaznicama ispod deset eura (Veliki Tabor, Kamačnik, Vransko jezero), dokazujući da nezaboravno ljetovanje ne zahtijeva ogroman budžet. Poslovni