Za one koji bi i na more, ali i da im ostane za kavu

Mediji koji su prenijeli ova Bašićeva bajanja – jer ne radi se ni o kakvim dokazima nego o PR-u osobe koja ima najveći financijski interes od Ultre – papagajski svake godine navode podatke iz studije “Ekonomski i fiskalni učinci Ultra Europe festivala elektronske glazbe”, a koja je nastala – 2017. godine!! Proizveo ju je Institut za javne financije (IFJ) po narudžbi Hrvatske Turističke Zajednice (HTZ) koja je studiju ubrzo proglasila – poslovnom tajnom. No, u pojedinim medijima mogu se pročitati i nešto manje atraktivni podaci o tome da velika većina silnih milijuna eura završi u džepovima organizatora, stranih avioprijevoznika, trgovačkih lanaca i privatnih iznajmljivača (koji i ne plaćaju porez) i da se zarada ionako slijeva u državnu, a ne lokalnu blagajnu. Drugim riječima, nepoznato je koliki udio tih silnih milijuna ostaje lokalnoj zajednici koja je prisiljena trpjeti negativne učinke festivala na grad Split i njegovo stanovništvo – egzistencijalne, ekološke, infrastrukturne, urbanističke, sociološke i zdravstvene. Novosti