Virus seksualne izričajne deficijencije

“Daj ne žesti se, Francek. Pa moramo nekako ovdje gore prekratiti vrijeme. Samo sam htio napomenuti da ste, što se tiče državnosti, suvereniteta i sličnih magli, džabe krečili. O prelasku s nacionalne na ‘zajedničku valutu’ da i ne pričam.” “Onda te moram podsjetiti, Jožek, da se u tvoje vrijeme doduše moglo iz Zagreba bez putovnice doći do Maribora, ali sada se može do Beča, Berlina i Pariza. To nije ista stvar.” “Nije, Francek, slažem se. Sada je to malo šira ista stvar. Mada je meni, Maribor uvijek bio draži od Berlina. Ali ne možeš osporiti da je cijela ta pompozna priča o hrvatskoj državnosti i nacionalnoj autonomiji svedena na pretrčavanje iz jedne višenacionalne tvorevine u drugu.” “Zna se zašto su Hrvati pobjegli iz Jugoslavije, Jožek, nemoj se praviti glup. Jugoslavija je bila tamnica naroda, a Europska unija to nije.” “Prva tvrdnja ti je netočna, Francek, ali druga je ispravna. Europska unija nije tamnica, više nalikuje na popravni dom u kojem se zapušteni i neistesani narodi preodgajaju, discipliniraju i uče moralnim vrijednostima golom birokratskom prisilom” Novosti