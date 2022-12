U sjeni spektakla u Katru

Dida je zarežao: „Jel to moja rođena ćer oće reć da joj je glupa utakmica važnija od ćaće?!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da jel to oš reć da ti je glupa utakmica važnija od njega?“ Mama je doviknila: „Oću!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže da oće!“ Dida je pitao: „Šta oće?“ Tata je rekao: „Oće reć da su joj dvajs ludaša šta po ledini trču za balunon važniji od rođenog ćaće!“ Dida je rekao: „Ne mogu virovat, čoviče! Pa ko igra?“ Tata je rekao: „Otkud bi ja zna!“ Dida je rekao: „Pa pitaj je, jebate! Imformiraj se malo!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da ko igra?“ Mama je doviknila: „Hrvacka protiv Belgije!“ Tata je rekao u sluju: „Kaže da igra Hrvacka protiv Belgije!“ Dida je rekao: „Nemoj me jebat? Kako je to moguće?“ Tata je pitao: „Šta kako je moguće?“ Dida je rekao: „Zašto Hrvacka igra protiv Belgije ako je Brisel glavni grad Hrvacke?“ Tata je rekao: „Neam blage! Ja se ne kužin u nogomet!“ Dida je rekao: „Pa pitaj tuku, klipsone! Imformiraj se malo!“ Tata je mami doviknijo: „Pita te ćaća da kako može Hrvacka igrat protiv Belgije ako je Brisel glavni grad Hrvacke?“ Mama je doviknila: „Reci staroj karampani da bolje da je Brisel nego Beograd!“ Viktor Ivančić