Sretan vam Dan pridržavnosti

Usporedba Splita i Hajduka s Liverpoolom svakako je ambiciozna, ali pouka opravdava ambiciju. Split i Hajduk odavno više nisu ono što je Liverpool i dandanas: grad visoko razvijene samosvijesti i autohtone kontrakulture koji se nikad nije odrekao svog socijalističkog, radničkog i migrantskog, uglavnom irskog identiteta, pa je Liverpool FC i klub manjinskih i obespravljenih, koji danas, recimo ima i svoj LBGT navijačku grupu. Ono što je jednima i drugima i danas zajedničko jest pak prezir Ostatka Države: kad Hajdukovim igračima i navijačima protivnici skandiraju “blitvari“, to je zapravo vrlo lijep prijevod pogrdnog nadimka Liverpoolovih navijača, “Scousers“, nazvanih po scouseu, sirotinjskom gulašu koji je othranio generacije liverpulske radničke klase. Scouseri su, razumije se, svoj nadimak prihvatili s ponosom, pa kad na užas i bijes engleske javnosti zvižde himni “God Save the Queen”, oni to rade s golemim transparentom na kojemu piše “We are not English, we are Scouse”. Boris Dežulović