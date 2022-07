"Mjesto prebijanja" – gdje će je mužjak točno prebiti, hoće li je pogoditi ili promašiti?

Okej, priznajem, nikad ništa nisam vozio. Umjesto da uzmem upravljač u ruke, davno sam izabrao da me vozaju. No činjenica što sam izabrao biti nekretnina, ne znači da mi je i duh takav: nepomičan, nikakav. Ovakav kakav sam, u prometnom smislu i agonijski plašljiv, užasavam se svih nečujnih sudionika u prometu koji su značajno brži do mene, dakle, svih kojima se ne da hodati, nego voze bicikle, romobile, električne automobile te sva ostala eco-friendly čuda. Lijepo je znati da oni svojim prezirom prema fosilnim gorivima čuvaju planet, ali tko će, pobogu, čuvati mene od njih, mene koji također ne zagađujem okoliš, jer ništa ne vozim, a na potplatima cipela nemam auspuh? I kako onda da ne cmoljim za vremenima kad ljudi nisu bili nečujni projektili na kotačićima, nego pristojni i skrupulozni hodači ili vozači koje si mogao na vrijeme vidjeti i čuti? Slobodna