Iran - Hrvatska 1:0

Ukratko, nitko od gore nabrojanih ministrica i ministara kulture odnosno financija, uključujući i jednu premijerku i trojicu premijera, nije vidio ništa sporno u činjenici da se jednu društvenu grupaciju – ne naročito brojnu, ali sačinjenu mahom od akademski obrazovane i natprosječno kreativne čeljadi – na pravdi boga diskriminira već 13 godina koeficijentom za obračun uplate mirovinskog i zdravstvenog osiguranja od 0,8 posto. Uzmemo li u obzir i činjenicu da su umjetnici višekratno ukazivali na doista skandalozan nehaj svih dosadašnjih nadležnih resorlija i vlastodržaca, plus to da ih ovi i dalje nisu šljivili ni 0,5 posto, riječ ‘diskriminacija’ ukazuje se kao razblaženi, politički najkorektniji nadomjestak za bahato nezainteresirano ponižavanje. O tome je, eto, u Saboru govorila zastupnica Urša Raukar Gamulin. Dva dana kasnije njezin je prijedlog nadmoćnom većinom (71:31, uz jedan suzdržan glas; taj mi je zapravo i najzanimljiviji, ali to je za neku drugu priču) odbijen. Renato Baretić