Ruše Manjež i Velesajam?! Dobro jutro, Beograde, kako si spavao

Kad god se društveni ugovor neke zemlje raskine, sazrevaju uslovi za kruženje glasina i budalaština. Čak i kada su nečuvene i očigledno besmislene, one su izraz najdubljih strahova i predrasuda ljudi. Takav je slučaj u Rusiji danas, gde je Sergej Markov, bivši savetnik predsednika Vladimira Putina, upozorio da Ukrajina stvara „gej super-vojnike“ da ratuju protiv njegove zemlje: „Vojni teoretičari i istoričari znaju koja je vojska u Grčkoj bila najjača, sećate se? Spartanci. Ujedinilo ih je homoseksualno bratstvo. Svi su bili homosi. To je bila politika njihovog rukovodstva. Mislim da isto planiraju i za ukrajinske oružane snage.“ Naravno, ova mešavina homofobije, lažne istorije i ideja inspirisanih Marvelovim stripovima o super-vojnicima ukazuje da Markov nije zainteresovan za podsticanje kritičkog mišljenja i argumentovane analize. I u Rusiji i u Izraelu danas, društveni pakt se lomi pod teretom kolonijalizma i drastičnih neslaganja oko temeljnih principa. Takvi uslovi su podložni sve apsurdnijim i ekstremnijim oblicima racionalizacije. Ali to što se za nešto može smisliti razlog ne znači da to treba činiti. Kada se društva raspadaju, odupreti se pogrešnim razlozima često zahteva više snage nego slediti prave. Peščanik