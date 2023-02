Ja sam, recimo, bio uvjeren da je zajebancija. Ali, potpuno i bez ostatka

Do prošloga ljeta sam vjerovao da se u mome gradu ne može dogoditi da teško bolestan čovjek umre jer mu nije pružena medicinska pomoć koju, bajdvej, kao osiguranik uredno plaća desetljećima. Do prije nekoliko dana bio sam siguran da je kod nas nemoguće biti žrtvom trojice utreniranih sociopata, a da onda cijela zapovjedna vertikala policije, od nadležne uprave do samog ministra, tvoje iskustvo otpiše kao obični “prekršaj protiv javnog reda i mira”. Ova zataškavanja upozoravaju na činjenicu da je HDZ endemskom vlašću apgrejdao svoj razarački potencijal. Nije stvar samo u tome da milosnici režima s partijskom iskaznicom sebi i svojima namještaju poslove i zaposlenja, gule javne blagajne i kradu gdje stignu. Ne, sad su s novčanika prešli na ljudske živote. Slobodna