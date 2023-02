Koje je to onda ime, AP? – predao se bezubi. – Šta im to znači?

Ja sam gledao u dida sa zinutim ustima. Mama i tata su isto piljili u njega sa ošamutom. Onda je mama pitala: „Šta si sa tim tija reć, majketi?“ Dida je rekao: „Zakurac je bilo Švabi šta dolazi iz zemlje koja ima Getea, Betovena i Šopenhajmera, kad ne zna reć dobar dan! To san tija reć!“ Tata je rekao: „Čovik se usra od straja, jebaga led! Zato je muča!“ Dida je rekao: „E pa ne znan ja to, zete… Da je pri rata čuva ovce ka pokojni Bartul, možda bi lipo pozdravija i spasija se! Ovako mu je Šopenhajmer sjeba reflekse!“ Mama je uletila: „Ma šta ti ta papanska spika znači, čoviče božji?“ Dida je rekao: „Znači da je kultura u ratu opasna po život! Šta više kulture uneseš u rat, ponašaš se manje kulturno!“ Mama i tata su zableušili se u dida sa tupajom. Dida je rekao: „Možda je baš kultura od Švaba učinila okupatore? Možda su mislili da ako imaju Getea, Betovena i Šopenhajmera, šta ne bi imali i cili svit?“ Onda je moj tata rekao: „Nemoj se ljutit, fosilac, al to ti je malo debilna logika!“ Dida je rekao: „Je li? A zašto su onda sad u Ukrajini zabranili ruske knjižovnike, slikare i kompozitore, a? To te ja pitan!“ Peščanik