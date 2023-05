Golemi, teški kotač povijesti nepovratno je pokrenut i više nema povratka

Učiteljica Smilja je rekla: „Program in je da svi pođu u školu ka mala dica, a da izađu iz škole ka veliki Hrvati! To ti je plan u najkraćin crtama!“ Mama je rekla: „N bava kua?“ Uča je rekla: „Časna rič! Cilo gradivo je da dica nauče da je sve šta je hrvacko teško ludilo, a sve šta nije hrvacko da je teška škovaca!“ Mama je rekla: „Čoviče…“ Uča je rekla: „I kad mi onda one glavne štreberice u razredu, ala Nela ili mala Teica, sve živo nauče, i kad in moran upisat petice u dnevnik, mene boli duša, časna rič! A kad mi tupsoni ala tvoj Robi, il ala oni njegov frend Dino, nemaju dvi čiste iz gradiva, kad blido bleje u mene dok ih ispitivan, ja in sa gušton zavidan po asa! Cila se topin od ponosna! I mislin se u sebi – bravo, ekiposi, tako se pruža otpor školskoj propagamdi!“ Mama je žmirnila sa očima. Onda je ona rekla: „A daj, Smiljo, sad me stvarno prcaš u glavu! Pa nije da moj Robi ne uči u znak otpora! Nego jerbo je lin ka blato! I plus je glup ka tava!“ Uča Smilja je raširila ruke: „Pa šta ima veze? Ne triba uvik tražit dlaku u jajetu! Nije važno kakvin se ko srestvima služi da bi sačuva mrvu zdravog razuma!“ Novosti