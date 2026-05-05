Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Šefica MMF-a: Čeka nas puno gori scenarij od predviđenog, ukoliko se rat prelije i u 2027. uz cijene nafte oko 125 dolara po barelu (Jutarnji)
  • Povlačenje američkih trupa iz Njemačke manji je problem. Mnogo je veći to što je Trump, prema medijskim izvješćima, otkazao i planirano raspoređivanje krstarećih raketa Tomahawk. Njihova je svrha odvraćanje Rusije (DW)
  • Na tuđem zemljištu kod Trogira izgradili groblje, priveden načelnik Općine Marina (HRT), napali novinarsku ekipu Nove TV koja se trebala javiti s lokacije (Dnevnik)
  • U utorak oblačnije i većinom manje toplo, uz južinu, gdjekad i kišu (HRT)
  • Udruga Sindikat biciklista organizira proljetnu Kritičnu masu pod nazivom ‘Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?‘ Žele upozoriti zagrebačku gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja, kao i na nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima umjesto automobilima (Jutarnji)

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Putinu se trese prijestolje, navodno se zna i tko mu radi o glavi – bivši ministar obrane Sergej Šojgu (tportal)
  • Iako se i dalje često može čuti stav da je Ukrajina “financijski teret” koji iscrpljuje zapadne proračune, zapravo se pretvorila u jednog od ključnih aktera modernog ratovanja, osobito u području dronova i bespilotnih sustava. (Večernji)
  • Iran napao Emirate, gori velika rafinerija. Pogođeno više brodova u Hormuzu (Index)
  • Bivši ministar Gordan Maras: “Tereza Kesovija je rekla istinu o Titu, da ga je voljela te da je plakala kada je umro. Kao i većina ljudi koji su tada živjeli u bivšoj državi. Ukoliko ne vjerujete, pogledajte TV zapise iz tog vremena.” (tportal)
  • Dijele se neugodna iskustva s vožnjom preko BlaBlaCara: od prljavih automobila i nenajavljenih promjena termina do neprimjerenih poruka i korištenje aplikacije kao za posao (Večernji)
  • U Italiji se za sezonu na pojedinim mjestima mora unaprijed rezervirati mjesto na plaži, cijene idu i do 3 tisuće eura (Večernji)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Dramatične mjere u Rusiji: Kremlj drastično pojačao zaštitu Putina, raste strah od atentata i državnog udara (tportal, Index)
  • Poduzetnik na tuđoj zemlji kod Trogira izgradio ilegalno groblje i počeo prodavati grobnice (N1)
  • Ovi političari u centru Zagreba žive za sitniš: Stan od 90-ak kvadrata plaćaju manje od jedne večere u restoranu, jedan od njih u stanu od 96 kvadrata plaća mjesečnu najamninu od 64,11 eura (Večernji)
  • U Bjelovaru počeo BOK fest – kazalište inspirirano filmom (HRT)
  • U Amsterdamu se više ne smije reklamirati meso i proizvodi povezani s fosilnim gorivima. Cilj ovog poteza je, piše BBC, uskladiti izgled amsterdamskih ulica s klimatskim ciljevima (Jutarnji)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Počeli su izvidi USKOK-a i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr.  Navodno se provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac (Jutarnji)
  • U zagrebačkoj Mamutici živi više ljudi nego u 420 gradova i općina, procjenjuje se – manje od 5 tisuća (Index)
  • Kao najbolje kvartove za život u Zagrebu, ChatGPT istaknuo je Trešnjevku, Maksimir, Jarun (i Vrbane), Špansko (i Malešnicu) te Prečko, Knežiju i Voltino naselje. Obrazloženja možete pročitati ovdje (N1)
  • Tržiše nekretnina u 2025: Pada broj kupoprodaja, raste cijena, na obali troškovi stanovanja “pojedu” većinu plaće (Zgradonačelnik)
  • Wild Venture: šarmantna društvena igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov (tportal)
  • Arijadnin labirint: Neobično umjetničko djelo smješteno na Siciliji (Journal)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • SAD za pola godine čekaju parlamentarni izbori koji će pokazati u kojem bi smjeru mogao ići Trumpov drugi mandat – dok on očekuje pobjedu Republikanaca i nastavak podrške, pad popularnosti i eventualna pobjeda Demokrata mogla bi dovesti do njegovog opoziva (N1)
  • EU sankcionira ruske kripto mjenjačnice, stablecoine i CBDC (Lider)
  • Oscari mijenjaju pravila kako bi isključili umjetnu inteligenciju iz kategorija glume i scenarija, isto tako, glumci mogu biti nominirani u više kategorija (Ravno do dna)
  • Glazba sa šećernih ploča? Da, uskoro bi se gramofonske ploče mogle proizvoditi od šećerne trske (Green)
  • Projekt “Žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća” provodit će se po čvrstim znanstvenim kriterijima, poručuju iz Hrvatskog instituta za povijest (N1)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Ruska tamna flota i izbjegavanje sankcija: Od veljače 2022. zapad je stotinama odluka pokušao odrezati Rusiju od globalnih financijskih tokova. Ona se prilagodila, reorganizirala i nastavila. Ne radi se propustima u provedbi već o sustavu toliko razgranatom i duboko ukorijenjenom u globalnu trgovinu da ga je nemoguće isključiti bez izazivanja svjetskog ekonomskog potresa (HRT)
  • Tehnološki sektor od početka godine ukinuo 100.000 radnih mjesta, najgore tek dolazi (Mreža)
  • Drama u Zagrebu: Crkva prekršila obećanje i opet se ubilježila na stanove 200 obitelji (Jutarnji)
  • Ratnom zločincu Ratku Mladiću odgođena odluka o liječenju u Srbiji, vraćen je u pritvor (Index)
  • Zaokružen lineup 15. izdanja RockLive festivala: Sviraju Zabranjeno pušenje, Mile Kekin, Baby Lasagna, a pridružili im se i Bolesna braća, Kawasaki 3p i Beetantone, uz druge izvođače (Muzika)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Turudić otkrio gdje se sve Vedran Pavlek skrivao: Prvo je bio u hotelu u Turskoj, ali mu nisu smjeli oduzeti putovnicu. Zatim je otišao za Dubai pa za Kazahstan, gdje se skrivao u privatnom stanu (Dnevnik)
  • EU od 1. 7. uvodi carine od tri eura za svaki predmet unutar paketa vrijednog manje od 150 eura koji stiže iz inozemstva (tportal)
  • Nedjelja će biti sunčana, ali od utorka stiže promjena, oblaci, kiša i blagi pad temperature (N1)
  • Milijan Brkić u Lici renta vilu za 1100 eura. Evo kako izgleda (24 sata)
  • U Austriji uhićen muškarac povezan s trovanjem dječje hrane (HRT)
Subota (23:00)

Brze i kratke

  • Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta (N1)
  • Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplj za 5 centi, dizel pojeftinjuje za 6 (Index)
  • Europljani će možda morati preispitati svoje planove za ljetna putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca, mogla natjerati zrakoplovne kompanije na povećanje cijena avionskih karata (DW)
  • Evo kako izgledaju zatvori u Kazahstanu: Obavlja nuždu, umiva se i jede u istoj prostoriji, trenutno je u jednom takvom Vedran Pavlek (Nacional)
  • Lelek oduševile na prvoj probi. Neki komentiraju da njihov nastup “mijenja ljude”, otkriveni i kostimi (Index)
Subota (17:00)

Brze i kratke

  • SAD-u istekao rok za vođenje rata protiv Irana bez odobrenja Kongresa, Trump ima nekoliko mogućnosti, i raniji predsjednici su zaobilazili Kongres (Jutarnji, N1)
  • Trump podiže carine na europske automobile, oštar odgovor EU-a (HRT)
  • Nacional: Za konje koje su deložirali s Hipodroma USO plaćao 5X skuplji smještaj pa su onda manipulirali knjigovodstvenim stavkama
  • Konzultantski posao cvijeta: Kolinda Grabar-Kitarović prijavila dobit od 260.000 eura (Jutarnji)
  • Savjeti za vlasnike ljubimaca: Uklonite dlake s posteljine uz nekoliko jednostavnih i efikasnih trikova (N1)
Subota (11:00)

Brze i kratke

  • Zbog lažnih dojava o bombama trojica osumnjičena za terorizam (HRT)
  • Trump povlači 5000 vojnika iz Njemačke (Index)
  • LELEK otputovao ne Eurosong, danas prva proba (HRT)
  • HT preuzeo PRO-PING, želi daljnje širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Poslovni)
  • Najnovija su istraživanja pokazala kako je bolest jetre postala ‘tiha epidemija’ diljem Europe, s gotovo 300 tisuća preminulih svake godine, unatoč tome što se većina tih smrti može spriječiti. Povećanje poreza na alkohol, ranije otkrivanje i promjena navika mogli bi prepoloviti smrtne ishode (Jutarnji)
Petak (23:00)

Brze i kratke

  • Trump proglasio kraj sukoba s Iranom, to je samo novi manevar (Index)
  • Plenković čestitao 1. maj: Plaće sam vam povećao za više nego duplo (Danica)
  • Određen pritvor trećem osumnjičenom za terorizam zbog dojava o bombama (N1)
  • Požar na istoku Zagreba, vatrogasci na terenu (N1), Žitnjak: Kako su potvrdili vatrogasci za 24sata, stigla je dojava o požaru smeća glomaznog otpada (N1)
  • Plenković zaustavio Vlajčićev pravilnik kojim mulj iz pročistača otpadnih voda želi legalizirati mimo Uredbe EU-a (Nacional)