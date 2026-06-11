Ukrajina je u proteklih godinu dana značajno ojačala svoj arsenal dronova srednjeg dometa, precizni napadi na željeznicu i drugu rusku infrastrukturu i pokretne mete, rezultat je to ratnih lekcija, domaće inventivnosti, ali i podrške Europe… (Jutarnji)
Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin u slučaju “Selotejp”, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne, pitanje je hoće li Glavaš uopće morati u zatvor, budući da je prema ranijoj presudi već odslužio dvije trećine kazne. Nakon toga, prema zakonu, ima pravo na uvjetni otpust (Index)
USKOK upao u kuću Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, on se oglasio: Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti (Nacional, Index)
Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, palo 117 litara kiše, na granici kod Macelja klizišta odnijela vinograde i mostove, oštećene ceste (tportal)
Nikad manje nezaposlenih u Hrvatskoj: sezona puni tržište rada (Lider)
Lauba: 9. Boutique Art Fair “Nesvrstani” od 12. do 14. lipnja (HRT)
Krim, koji Rusija koristi kao ključnu lansirnu rampu za napade na Ukrajinu, suočava se s ozbiljnom nestašicom goriva, a redovi na benzinskim postajama ponekad traju i do deset sati (BBC, Jutarnji)
HTZ: Broj noćenja prvih pet mjeseci porastao za 7 posto, najviše u Istri, najviše iz Njemačke, interes za srpanj i kolovoz slabiji nego inače (Index, Večernji)
Izbori u Armeniji: Pobijedila proeuropska stranka, to je udarac za Putina (Guardian, Dnevnik)
Instagram omogućuje preuređivanje objava na profilu, pa više nije nužno da sadržaj bude prikazan isključivo kronološkim redoslijedom (tportal)
El Niño: Umjesto uobičajenog zahlađenja koje donose svibanj i lipanj, glavni grad Perua, Lima, doživljava pravo ljetno vrijeme. Temperature su se popele na oko 27 °C, pa su ljudi pohrlili na plaže i kupanje u oceanu (N1)
Zelenski izjavio da bi bio spreman prihvatiti zamrzavanje sadašnjih linija bojišnice kao dio mogućeg primirja s Rusijom, ocijenivši da je to “najbrži način” za zaustavljanje ratnih sukoba (N1), “Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat, ali možemo reći da iz dana u dan gube inicijativu”, istaknuo je u velikom intervjuu za The Guardian. (Index)
Poduzetnici i obrtnici stoje iza svojih zahtjeva, očekuju dijalog s Vladom (HRT)
Rusija ovo ne pamti: Građani masovno prazne banke, samo u svibnju povukli rekordnih 381,2 milijarde rubalja gotovine, odnosno oko 5,2 milijarde dolara (tportal)
Amerikanci: Hrvatska ima najružniji dres na Svjetskom prvenstvu, najljepši ima reprezentacija Gane, slijede Brazil, Engleska i Njemačka (Atlantic, tportal)
‘Matija Dedić, jazz portret’ u Lisinskom: Grbav start tradicije u nastajanju, koncert obilježili tehnički problemi (Ravno do dna)
Kraftwerk uoči koncerta u Puli objavio obljetničko izdanje albuma “Radio-activity” (HRT)
CNN: Dok je Izrael pripremao veliki napad na Teheran, Trump je nazvao Netanyahua i nagovorio ga da odustane (Index)
Velika pobuna obrtnika: HOK je potpisao kapitulaciju, ukinimo im članarinu (N1)
Slavonska ostaje zatvorena najmanje do kraja tjedna, odgođeno rušenje Vjesnika zbog kvara na bageru (Poslovni)
Borba protiv neprijavljenog rada uskoro bi mogla postati učinkovitija zahvaljujući novom sustavu elektroničke evidencije radnog vremena, posebno u djelatnostima poput građevine i platformskog rada (N1)
Dječak (9) preminuo u školi kod Velike Gorice (Index), u školu poslan krizni tim ministarstva (tportal)
Što se zbiva između Izraela i SAD-a? Rakić: I Trump i Netanyahu su u nevolji zbog onoga što ih čeka najesen, međuizbori u SAD-u u kojima Republikancima prijeti debakl, a u Izraelu parlamentarni izbori na kojima bi aktualna vlast mogla izgubiti (N1)
Izbori na Kosovu: relativnu pobjedu odnio je Pokret Samoopredjeljenje aktualnog tehničkog premijera, ostaje opasan status quo. “Srbija i dalje želi teritorij, ali bez dva milijuna stanovnika” (tportal)
Brodovi trenutno plaćaju naknadu za prolaz kroz Hormuški tjesnac u prosjeku od 1,5 milijuna do dva milijuna dolara (N1)
Galaxy Z Flip 8 imat će Exynos i Snapdragon, ovisno o tržištu (Bug)
Puhovski: HDZ je u dva mjeseca izgubio 10 posto biračke baze (HRT, Index)
Naknada predstavniku suvlasnika – nitko ništa ne zna, tumačenja je “milijun”… Zgradonačelnik kaže: predstavnik suvlasnika ne uzima posao upravitelja i to nije “nešto usput”… no sustav nema jasnih pravila
Izrael i Iran ponovno su razmijenili napade, što je najozbiljnija eskalacija od travanjskog primirja (Index), Trump: Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji SAD ispregovaraju s Iranom (N1)
Zelenski: Nećemo stati s napadima, vratit ćemo ruski rat na ruski teritorij (Index)
Snažan potres jačine 7,8 pogodio Filipine. Ima mrtvih (Index)
S 19,5 milijuna turista u 2025. godini Dubai je bio jedna od vodećih regionalnih destinacija, zbog rata u Iranu više nema stranih posjetitelja, okrenuli se domaćem stanovništvu s velikim popustima (Poslovni)
Christian Eriksen (34) ponovno se srušio na terenu, ovaj put u 66. minuti prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine, sudac u suzama prekinuo susret (tportal)