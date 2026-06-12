Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Trump objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku (Index), iranska vojska spriječila prolaz tankera s naftom kroz tjesnac (tportal)
  • Tvrtka iz prijave protiv Šimunića objavila dokumente: Cijena je s popustom od 54 posto (Index)
  • Svjetska banka: BDP će rasti najsporije još od koronakrize, a inflacija divlja (Nacional)
  • EU strožim zakonom želi odvratiti migrante od traženja azila (DW)
  • U nastavku petka bit će vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana, subota će također biti u znaku sunčanog vremena, nedjelja nestabilnija (N1)
  • SP: Južna Koreja pobijedila Češku 2:1, stadion poluprazan (tportal), večeras od 21h igraju Kanada i BiH (tportal)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Velike promjene na ratištu u Ukrajini. Barić: Rusija više ne može ostvariti ciljeve. To će biti zamrznuti sukob (N1)
  • Cijene nafte skočile nakon Trumpovih prijetnji Iranu, zaprijetio zauzimanjem otoka Harg, Iran pojačao obranu (Jutarnji)
  • Stručnjaci sasjekli vladine antiinflacijske mjere: Ne dotiču se uzroka inflacije, neke je i potiču (N1)
  • Pokrenuli stranicu Stop lažnim registrima: novim obrtnicima i poduzetnicima stižu uplatnice za razne registre koji se predstavljaju kao službeni državni, iako su privatne tvrtke. Kopiraju sličan obrazac u drugim državama, u nekima se tretira kao kazneno djelo, ali ne i kod nas…
  • Došao je i taj dan: Slovenija konačno ukida kontrolu na granici s Hrvatskom (tportal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Druga noć nereda u Sjevernoj Irskoj: Prosvjednici išli prema hotelu u kojem su smješteni tražitelji azila, neki su bacali molotovljeve koktele na policijske kordone (Index)
  • ChatGPT gubi udio u preuzimanjima aplikacija zbog jačanja konkurencije (Mreža)
  • Nizozemski portal: Kampiranje u Hrvatskoj skuplje nego u Švicarskoj i Sloveniji (Index)
  • Englezi pobijedili u posljednjoj prijateljskoj utakmici Kostariku 3:0, no navijači nisu zadovoljni igrom Nonija Maduekea (tportal)
  • Nadzor brzine na gotovo 800 lokacija, 140 novih u zadnjih godinu dana. Značajno više novih pozicija na zagrebačkom području (Autonet)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Vučić objavio da uskoro podnosi ostavku, razmišlja o kandidaturi za premijera (Jutarnji)
  • Cijene u SAD-u rastu najbrže u tri godine. Trump: Obožavam inflaciju (Index)
  • Dan uoči Mundijala na nogama 100 tisuća vojnika! Zaplijenjeno 59 eksplozivnih naprava, otvaranje SP-a u Mexico Cityju pod upitnikom (Sportske)
  • Anketa: Samo jedan od 10 Europljana vidi SAD kao saveznika (Index)
  • Tomašević osniva interventni tim za održavanje spomenika, skulptura, spomen-ploča, plaćat će ih 400 tisuća eura: Moraju reagirati unutar 24 sata (Jutarnji)
  • Mislav Oršić (33) se vratio u Dinamo (Jutarnji), na klupu HNK Rijeke ponovno je zasjeo Matjaž Kek (Jutarnji)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina je u proteklih godinu dana značajno ojačala svoj arsenal dronova srednjeg dometa, precizni napadi na željeznicu i drugu rusku infrastrukturu i pokretne mete, rezultat je to ratnih lekcija, domaće inventivnosti, ali i podrške Europe… (Jutarnji)
  • Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin u slučaju “Selotejp”, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne, pitanje je hoće li Glavaš uopće morati u zatvor, budući da je prema ranijoj presudi već odslužio dvije trećine kazne. Nakon toga, prema zakonu, ima pravo na uvjetni otpust (Index)
  • USKOK upao u kuću Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, on se oglasio: Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti (Nacional, Index)
  • Jako nevrijeme pogodilo Sloveniju, palo 117 litara kiše, na granici kod Macelja klizišta odnijela vinograde i mostove, oštećene ceste (tportal)
  • Nikad manje nezaposlenih u Hrvatskoj: sezona puni tržište rada (Lider)
  • Lauba: 9. Boutique Art Fair “Nesvrstani” od 12. do 14. lipnja (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • SAD napao Iran, oni uzvratili napadom na njihove baze (Jutarnji)
  • Antiimigrantski prosvjedi izbili u Belfastu nakon pokušaja ubojstva (Index)
  • Imate plaću 1500 ili 2000 eura? Do stambenog kredita sve je teže (tportal)
  • Divovska mrlja duga 8.850 kilometara i teška 37,5 milijuna tona između Afrike i Amerike nije onečišćenje, već divovska nakupina algi (N1)
  • Kada su staklene pregrade dobra ideja? Haus donosi vodič kroz sve popularnije rješenje za dijeljenje zona u domu, bez gubitka svjetla, osjećaja otvorenosti i protočnosti
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Puhovski: Netanyahuu nad glavom visi zatvor. Ako bi prekinuo rat, to bi značilo da ga je izgubio (Jutarnji)
  • Kaja Kallas: Ciglu po ciglu rušimo temelje ruske ratne ekonomije (Index)
  • Šušnjar: Nuklearna elektrana dio je hrvatske budućnosti (HRT)
  • Megafarma pilića 400 metara od kuća kod Ludbrega; mještani traže zaštitu od ministra (HRT)
  • NASA imenovala posadu misije Artemis III (HRT)
  • Sjećanje, zajedništvo i društvena odgovornost u fokusu Perforacija, Festivala suvremenih izvedbenih umjetnosti (HRT)
Utorak (23:00)

Brze i kratke

  • Krim, koji Rusija koristi kao ključnu lansirnu rampu za napade na Ukrajinu, suočava se s ozbiljnom nestašicom goriva, a redovi na benzinskim postajama ponekad traju i do deset sati (BBC, Jutarnji)
  • HTZ: Broj noćenja prvih pet mjeseci porastao za 7 posto, najviše u Istri, najviše iz Njemačke, interes za srpanj i kolovoz slabiji nego inače (Index, Večernji)
  • Izbori u Armeniji: Pobijedila proeuropska stranka, to je udarac za Putina (Guardian, Dnevnik)
  • Instagram omogućuje preuređivanje objava na profilu, pa više nije nužno da sadržaj bude prikazan isključivo kronološkim redoslijedom (tportal)
  • El Niño: Umjesto uobičajenog zahlađenja koje donose svibanj i lipanj, glavni grad Perua, Lima, doživljava pravo ljetno vrijeme. Temperature su se popele na oko 27 °C, pa su ljudi pohrlili na plaže i kupanje u oceanu (N1)
Utorak (17:00)

Brze i kratke

  • Zelenski izjavio da bi bio spreman prihvatiti zamrzavanje sadašnjih linija bojišnice kao dio mogućeg primirja s Rusijom, ocijenivši da je to “najbrži način” za zaustavljanje ratnih sukoba (N1), “Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat, ali možemo reći da iz dana u dan gube inicijativu”, istaknuo je u velikom intervjuu za The Guardian. (Index)
  • Poduzetnici i obrtnici stoje iza svojih zahtjeva, očekuju dijalog s Vladom (HRT)
  • Rusija ovo ne pamti: Građani masovno prazne banke, samo u svibnju povukli rekordnih 381,2 milijarde rubalja gotovine, odnosno oko 5,2 milijarde dolara (tportal)
  • Amerikanci: Hrvatska ima najružniji dres na Svjetskom prvenstvu, najljepši ima reprezentacija Gane, slijede Brazil, Engleska i Njemačka (Atlantic, tportal)
  • ‘Matija Dedić, jazz portret’ u Lisinskom: Grbav start tradicije u nastajanju, koncert obilježili tehnički problemi (Ravno do dna)
  • Kraftwerk uoči koncerta u Puli objavio obljetničko izdanje albuma “Radio-activity” (HRT)
Utorak (11:00)

Brze i kratke

  • CNN: Dok je Izrael pripremao veliki napad na Teheran, Trump je nazvao Netanyahua i nagovorio ga da odustane (Index)
  • Velika pobuna obrtnika: HOK je potpisao kapitulaciju, ukinimo im članarinu (N1)
  • Slavonska ostaje zatvorena najmanje do kraja tjedna, odgođeno rušenje Vjesnika zbog kvara na bageru (Poslovni)
  • Borba protiv neprijavljenog rada uskoro bi mogla postati učinkovitija zahvaljujući novom sustavu elektroničke evidencije radnog vremena, posebno u djelatnostima poput građevine i platformskog rada (N1)
  • Dječak (9) preminuo u školi kod Velike Gorice (Index), u školu poslan krizni tim ministarstva (tportal)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Što se zbiva između Izraela i SAD-a? Rakić: I Trump i Netanyahu su u nevolji zbog onoga što ih čeka najesen, međuizbori u SAD-u u kojima Republikancima prijeti debakl, a u Izraelu parlamentarni izbori na kojima bi aktualna vlast mogla izgubiti (N1)
  • Izbori na Kosovu: relativnu pobjedu odnio je Pokret Samoopredjeljenje aktualnog tehničkog premijera, ostaje opasan status quo. “Srbija i dalje želi teritorij, ali bez dva milijuna stanovnika” (tportal)
  • Brodovi trenutno plaćaju naknadu za prolaz kroz Hormuški tjesnac u prosjeku od 1,5 milijuna do dva milijuna dolara (N1)
  • Galaxy Z Flip 8 imat će Exynos i Snapdragon, ovisno o tržištu (Bug)
  • Puhovski: HDZ je u dva mjeseca izgubio 10 posto biračke baze (HRT, Index)
  • Naknada predstavniku suvlasnika – nitko ništa ne zna, tumačenja je “milijun”… Zgradonačelnik kaže: predstavnik suvlasnika ne uzima posao upravitelja i to nije “nešto usput”… no sustav nema jasnih pravila