Kako je Trumpov zet slučajno pokrenuo revoluciju u Albaniji: od ekološkog prosvjeda do nacionalne kampanje protiv cijele albanske vladajuće klase (Index, Politico)
Trump potvrdio: SAD i Iran postigli sporazum, službena ceremonija potpisivanja trebala bi se održati 19. lipnja (Jutarnji)
Cijela Hrvatska uz Vatrene, gradovi spremni za noćne utakmice, protiv Engleske u srijedu od 22 sata, utakmica protiv Paname je 24. lipnja u 1 sat poslije ponoći, a utakmica protiv Gane 27. lipnja u 23 sata (HRT)
Norveški princ dobio četiri godine zatvora, optužen za silovanje i druge prekršajee – od droge do prometa (Jutarnji, BBC)
Lewis Hamilton upisao prvu pobjedu za Ferrari (Index)
Noćni udar na Kijev, gori jedan od simbola Ukrajine – Kijevsko-pečerska lavra, golemi samostanski i špiljski kompleks u kojem se čuvaju neka od najvažnijih ukrajinskih pravoslavnih svetišta (Index)
Čelnici članica G7 na samitu u Evianu namjeravaju razgovarati o ratovima u Perzijskom zaljevu i Ukrajini. Zelenski navodno također planira sudjelovanje, a dolazi i Trump (DW)
Jedan dio Hrvatske pogodit će intenzivni pljuskovi, drugi ulazi u novi toplinski val: U Dalmaciji sunčano, na kontinentu nestabilnije (tportal)
Jako nevrijeme sinoć na sjeveru, poplavljena specijalna bolnica kod Varaždina, u Slavoniji uništilo krov škole (HRT, Jutarnji)
SP: Švedska razbila Tunis 5:1, Japan i Nizozemska odigrali 2:2 (tportal), Njemačka razbila Curaçao 7:1 (tportal), SAD pobijedio Paragvaj 4:1 (24 sata), Obala Bjelokosti miminalno pobijedila Ekvador (Index)
Hoće li pasti povijesni sporazum? Teheran demantira Trumpa: Jasno je zašto mu se toliko žuri, želi imati primirje prije početka samita skupine G7 u ponedjeljak (tportal)
Radovi u Zagrebu na ljeto: Vukovarska je prvi ozbiljan test za gradski promet, podvožnjak u Slavonskoj je zatvoren kao i nadvožnjak, a radovi su i na Trešnjevci (Jutarnji)
Švedska planira kazneno goniti i trinaestogodišnjake, i u težim slučajevima ih slati u zatvor. I druge države EU imaju nisku dobnu granicu za kazneno gonjenje (DW)
Nove cijene goriva od utorka: benzin jeftiniji za 9 centi, dizel za 4 (Danica)
Tijekom promotivnog događanja “Croatia in the Game – Tourism, Sport, Culture, Flavors”, koje je održano u hotelu AKA u Alexandriji, premijerno je prikazan i promotivni film hrvatskog turizma u kojem sudjeluje i John Malkovich (N1)
Procjenjuje se da je oko 60.000 ruskih vojnika napustilo svoje postrojbe ili odbilo sudjelovati u borbenim djelovanjima protiv Ukrajine, nisu samo klasična dezerterstva u pitanju, već i skrivanja u Rusiji, kao i liječničke potvrde da nisu podobni za služenje (DW)
Pavlek izvlačio novac iz skijaškog saveza punih 25 godina, odnosno od 2001., otkrili su Uskokovi istražitelji pretragom njegova laptopa (24sata, Jutarnji)
Švicarski birači danas odlučuju hoće li podržati prijedlog o ograničenju broja stanovnika u zemlji, na referendumu koji se uspoređuje s britanskim brexitom (tportal)
Ženeva u pripravnosti: Očekuje se 50.000 prosvjednika protiv G7 (N1)
U Dubrovniku spektakularna utrka. Električni gliseri koji doslovno lete iznad valova natjecali su se ispred dubrovačkih zidina, a sve su pratili i vlasnici timova, svjetske zvijezde poput LeBrona Jamesa i Rafaela Nadala (HRT)
SP: Remi Brazila i Maroka 1:1, Škotska je pobijedila Haiti 1:0, Australija Tursku 2:0 (Index), stanje po skupinama možete vidjeti na stranicama FIFA-e
Gotovo 45 tisuća građana potpisalo je peticiju u sklopu kampanje Možemo! “Javno zdravstvo DA, Medikol NE!” (Jutarnji)
U Hrvatskoj 55% ljudi vjeruje u najveću teoriju zavjere o raku, da je lijek već pronađen, ali se namjerno skriva (Index)
U Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održan je Koncert partizanske pjesme, povodom Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe (Nacional), Mesić: Čudim se ovima s oznakama “endehazije”. Bez antifašizma pola Hrvatske ne bi bilo (N1)
Influencerica koja već šestu sezonu radi na hrvatskoj obali: Računica je jasna – plaćen smještaj, plaćena hrana, solidna plaća. Uspiješ nešto uštedjeti… ali je stresno. Ima puno posla, dvokratnih smjena, na plaži sam tek do nekoliko puta tjedno. (Nova.rs, N1)
Cijena dionice SpaceX-a na 160,95 dolara, skočila gotovo 20 posto (Lider)
Pakistanski premijer: SAD i Iran postigli mirovni sporazum, Trump odustao od novih napada (Jutarnji, Index)
MMF: Rusi su dramatično iscrpili svoje rezerve nafte (Index)
Analitičar Rimac: Da Milanović napusti mjesto predsjednika i kandidira se za premijera, bio bi to dodatni udarac za oporbu, koja ne bi bila spremna brzo naći kandidata za predsjednika, a Plenković bi lako mogao raskinuti koaliciju s DP-om (Jutarnji)
Malo Hrvata otputovalo na Svjetsko prvenstvo, u prvom redu zbog skupoće ulaznica, udaljenosti destinacije, cijena avionskih prijevoza, hotela i boravka u Americi… ali i zbog sigurnosti (Nacional)
Danas počinjuradovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži na više lokacija pa će biti uspostavljena privremena regulacija prometa koja će biti na snazi i tijekom srpnja (Nacional)
Ukrajinski zapovjednik bespilotnih sustava želi odsjeći Krim od Rusije (Reuters, Index)
Zoran Milanović oduzet će odlikovanja Branimiru Glavašu (Jutarnji)
Strahovi da će se FIFA-ina ‘pohlepa‘ s cijenama ulaznica na kraju rezultirati praznim tribinama pokazali su se realnima, najniža cijena dostupne ulaznice je 867 dolara, VIP ulaznice idu i do 3150 (Sportske)
Zagreb otvara novi ciklus građanskog odlučivanja o kvartovskim projektima (HRT)
Prosječna plaća u ožujku u Zagrebu iznosila 1790 eura, medijalna 1497, to je rast od 2,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, odnosno 6,7 posto u odnosu na godinu prije (Index)
Reuters: Trump, koji za dva dana slavi 80. rođendan, nastoji se prikazati politički snažnim, no neuspjesi u zemlji i inozemstvu otkrivaju granice njegove moći i približavaju ga statusu predsjednika u odlasku čiji utjecaj kopni (Index)
Kraj jeftine kupnje iz Kine. Uskoro kreću EU carine na male pakete iz Temua i Sheina… (Index)
HNS na Cvjetnom trgu otvara Vatrenu zonu za navijače. Uz veliki ekran, besplatan ulaz i bogat program moći ćete uživati u danima kad Vatreni igraju na SP-u (24 sata)
Vinko Grgić, novoizabrani gradonačelnik Nove Gradiške, podnio je ostavku nakon samo dana provedenog na dužnosti, neće se kandidirati na idućim izborima, USKOK povukao prijedlog za istražni zatvor (Jutarnji, tportal)
Agenti za nekretnine više neće smjeti naplaćivati dvostruku proviziju, ima još promjena (Index)
Jezične gimnazije upisuju učenici sa značajno manje bodova od onih koji upisuju opće ili prirodoslovno-matematičke smjerove (Jutarnji)
Trump objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku (Index), iranska vojska spriječila prolaz tankera s naftom kroz tjesnac (tportal)
Tvrtka iz prijave protiv Šimunića objavila dokumente: Cijena je s popustom od 54 posto (Index)
Svjetska banka: BDP će rasti najsporije još od koronakrize, a inflacija divlja (Nacional)
EU strožim zakonom želi odvratiti migrante od traženja azila (DW)
U nastavku petka bit će vjetrovito, osobito u prvom dijelu dana, subota će također biti u znaku sunčanog vremena, nedjelja nestabilnija (N1)
SP: Južna Koreja pobijedila Češku 2:1, stadion poluprazan (tportal), večeras od 21h igraju Kanada i BiH (tportal)