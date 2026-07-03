Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Isporuke ruskog plina u Europu posustale u lipnju (HRT)
  • Sud ipak potvrdio optužnicu protiv Derifaj zbog Thompsonove terase na Žnjanu (Index)
  • Što se zapravo krije iza novog sukoba Milanovića i Plenkovića? Alavanja: Oko sličnog mimohoda u Poljskoj nije bilo problema, mogući je povod za pozadinski sukob autoriteta, Plenkovićevog i Milanovićevog (N1)
  • Kako Hrvatska zbrinjava medicinski otpad koji nastaje u kućanstvima osoba koje koriste inzulin i GLP-1 lijekove? Propisi jasno određuju tko ga treba preuzeti, no praksa pokazuje da građani često ostaju između različitih tumačenja institucija (Faktograf)
  • Usred Zagreba krije se zelena oaza u kojoj se susreću kultura, vrt i susjedstvo: U srcu Trnja, tik uz obalu Save, smjestilo se „Jedinstveno dvorište“ – zeleni kutak koji osim opuštanja u hladu nudi i bogat kulturni program (Lupiga)

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Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Što nakon rušenja Vjesnika? Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine će otkupiti suvlasničke udjele na kompleksu te raspisiti javni natječaj za buduće uređenje prostora na križanju Savske ceste i Slavonske avenije (Index)
  • SAD planira iskoristiti terminal na Krku kao ključnu točku za širenje svoje energetske dominacije na zapadnom Balkanu, gdje kroz inicijativu „Trumpovih mirovnih plinovoda“ i političke pritiske žele istisnuti ruski plin i utjecaj Europske unije u korist vlastitih ekonomskih interesa (Economist, Jutarnji)
  • Sportske: Hrvatska će protiv Portugala ipak igrati u istom početnom sastavu kao protiv Gane. U formaciji 4-2-3-1 to je ekipa: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir.
  • Hrvatska za više od 800 milijuna eura dobiva najmoderniju bolnicu, započinje realizacija mega-zdravstvenog projekta KBC Osijek (Poslovni)
  • Blindirana limuzina u kojoj je bio Plenković sudjelovala u sudaru u centru Zagreba, nema ozlijeđenih (Index, N1)
  • Objavljene snimke iPhonea 18 Pro na drop testu, ne razlikuje se vizualno od aktualnog iPhonea 17 Pro, snimke rezultat hakerskog napada (Bug)
  • Obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do Avenije Marina Držića do 17. kolovoza (Jutarnji)
  • Split zabranjuje prodaju alkohola zbog pijanih turista (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Indija, inače najveći inozemni kupac ruske sirove nafte, započet će s izvozom rafiniranih naftnih derivata natrag u Rusiju (Jutarnji)
  • Wall Street gubi povjerenje u AI. Vrijednost tehnoloških divova naglo pala (Index)
  • Ujutro leže po cestama: Mladi pijani stranci preplavili Split, ljudi im zovu Hitnu (Index)
  • Hrvatska na SP-u: očekuje se nevrijeme u Torontu, moguća odgoda utakmice? (Index)… Vjerojatni sastav protiv Portugala: umjesto Budimira, u prvih 11 kreće Matanović (Večernji, tportal)
  • Luka Modrić je slobodan igrač, možda produži s Milanom, a možda se umirovi i pređe u stručni stožer Reala (Index)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • U silovitom ruskom zračnom napadu na Kijev i druge ukrajinske gradove sinoć je ubijeno osam osoba, a najmanje 34 su ozlijeđene (The Kyiv Independent, Index)
  • Nevrijeme sinoć rušilo stabla kod Varaždina i Virovitice, poplavljeni podrumi, temperatura pala za 15 stupnjeva (Index)
  • Novi svjetski poredak u nogometu? Nekadašnje velesile izgubile su svoj monopol, dok reprezentacije koje su dugo bile u njihovoj sjeni sada ravnopravno konkuriraju za najviša postolja. Zaključak je to analize agencije Reuters nakon ispadanja Njemačke i Nizozemske od Paragvaja i Maroka (Index)
  • U Mađarskoj pronađen invazivni kukac koji uništava jasene, Hrvatska se već pripremaza njegovo suzbijanje (Index)
  • Bug Media grupa predstavlja Magnet.hr: portal posvećen svijetu zabave, streaminga, filmova, serija, IPTV-a, glazbe te audio i video tehnologije
  • Kolumbijski grad Medellín od 2016. godine zasadio je 880.000 stabala i 2,5 milijuna manjih biljaka, čime je u pojedinim dijelovima grada snizio temperaturu zraka za čak 3 °C (N1)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Nevrijeme na sjeveru Hrvatske, snažan vjetar odnio dio krova sportske dovrane u Orahovici (Jutarnji)
  • Xi: Ujedinjenje s Tajvanom je nepokolebljiva obveza Komunističke partije (Index)
  • Poskupljuje plin! Od jeseni stižu veći računi za grijanje (tportal)
  • Milanović ustvrdio da će načelnik Glavnog stožera OS RH provesti njegovu zapovijed, a ušao je i u raspravu s novinarima: “Možete li još nešto gluplje smisliti?” “Muktario si u stanu u Bruxellesu koji ti je dobila žena” (Index)
  • Kovačević: Plenković sustavno krši Ustav, a ustavno-pravni stručnjaci o tome šute (N1), bivši šef vojske: Milanovićeva zapovijed Kundidu je nezakonita (Index)
  • SP: Sjajni Kane spriječio debakl. Engleska izborila osminu finala protiv Konga 2:1 (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Novi ruski vojnici na ukrajinskoj bojišnici u prosjeku prežive tek između 20 i 35 minuta borbe, što pokazuje koliko je ratovanje bespilotnim letjelicama promijenilo tijek sukoba i povećalo gubitke ruskih snaga (Foreign Policy, tportal)
  • Strana ulaganja u jugoistočnoj Europi naglo padaju, poglavito u Hrvatskoj i Srbiji, Albanija i Crna Gora doživljavaju uzlet, Slovenija stabilna (Lider)
  • Poslijepodne će pljuskovi praćeni grmljavinom biti sve češća pojava u unutrašnjosti, lokalno mogu biti izraženiji. Navečer sa sjeverozapada jače pogoršanje (N1), DHMZ izdao upozorenja za cijelu zemlju (Index)
  • Rekordno zagrijavanje oceana u lipnju, temperatura dosegla 20,89 stupnjeva… topliji oceani povećavaju izglede za ekstremne oborine i poplave, a mogu dovesti do masovnog izbjeljivanja koraljnih grebena, ugibanja drugih morskih organizama (Index)
  • U zagrebačkoj Dubravi bazen postavili – na ulici: “plan je bio da stane u dvorište, ali nije mogao”… zbog negodovanja prolaznika i susjeda ipak će ga ukloniti (Jutarnji)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rusija od 1. srpnja zatvara sve željezničke granične prijelaze prema Finskoj, Estoniji i Latvijim rastu napetosti na istočnom krilu NATO-a (Jutarnji)
  • Još danas pakleno vruće, a onda stiže nevrijeme. DHMZ izdao crveni alarm (Index)
  • “Sigurne staze”: Nova aplikacija HGSS-a i HPS-a za sigurnije planinarenje (HRT)
  • Kuće na Čiovu obranjene, izgorjelo nekoliko poljskih objekata (HRT)
  • SP: Francuzi izbacili Švedsku 3:0 (Index), Meksiko dobio Ekvador 2:0 (Index)
  • Grupa Lelek objavila novu stvar ‘Syenke‘ u suradnji s ukrajinskim bendom Go_A i duom Nazar & Qobzar (Zadarski)
Prekjučer (01:00)

Brze i kratke

  • U Splitu je danas srušen povijesni temperaturni rekord – izmjereno je 39.5°C – što je apsolutni maksimum otkad postoje mjerenja, DHMZ je izdao upozorenja zbog oluja, pljuskova, tuča i poplava. Za sutra su i dalje na snazi upozorenja za toplinski val (Index), meteorologinja najavila razorne oluje: Moglo bi biti kao u Zagrebu prije nekoliko godina (tportal)
  • Nacional: ni predsjednik ni premijer pa ni načelnik glavnog stožera HV-a nemaju ovlasti za slanje Hrvatske vojske u Pariz, Zakon je po tom pitanju nedorečen, odluku može donijeti jedino Sabor dvotrećinskom većinom pozivajući se na Ustav…
  • Broj poginulih u Venezueli porastao na 1943 osobe (Jutarnji)
  • Od sutra velika promjena u zdravstvu: Bez nove iskaznice nema pristupa CEZIH-u (tportal)
  • Haaland odveo Norvešku u osminu finala SP-a i zakazao okršaj s Brazilom, pobijedili Obalu Bjelokosti 2:1 (Sport klub)
Utorak (17:00)

Brze i kratke

  • DHMZ se oglasio oko silovite promjene vremena, spominju tuču, bujične i urbane poplave (Jutarnji)
  • Kaos na pumpama u Rusiji, vlasti ograničavaju točenje goriva, policija dežura kod pojedinih benzinskih pumpi (Index)
  • Milanović protiv vojske u Parizu, Plenković: Ako Kundid ne posluša, očekujem ostavku (HRT), Milanović pozvao novinare na Pantovčak: “Plenković je hrvatski Vučić” (Index)
  • Potvrđeno je: I rover Perseverance otkrio je organske tvari na Marsu (Mreža)
  • Izloženost dojenčadi ekranima povezuje se s nizom razvojnih i zdravstvenih rizika (Bug)
  • Obilježen Međunarodni dan Dunava (HRT)
Utorak (11:00)

Brze i kratke

  • Rusija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, proživljava nezapamćenu i apsurdnu krizu: u zemlji vlada teška nestašica goriva, a situacija na terenu ubrzano eskalira u opći kaos i nasilje, na ulici se vozači tuku (Jutarnji)
  • Masakr u Njemačkoj, pobio 6 zaposlenika ustanove za djecu, navodno zbog spora oko skrbništva (Index)
  • U Dubrovniku su cijelu noć bila 32 stupnja. Danas do 40, sutra nevrijeme (Index)
  • Gradit će se treća traka autoceste A1 od Zagreba prema Karlovcu (Poslovni)
  • Jutarnji pokrenuo nacionalni natječaj Čuvari Jadrana 2026., veliku ljetnu akciju i reportažni serijal posvećen ljudima koji svojim radom, znanjem, hrabrošću i predanošću čuvaju hrvatsko more, otoke i identitet Jadrana
  • Na Rajskoj plaži u Loparu 15. Festival skulptura u pijesku (HRT)
  • SP: Paragvaj na penale izbacio Njemačku! (Index), Brazil golom u 96. minuti pobijedio Japan 2:1 i prošao u osminu finala (Index), Maroko nakon drame raspucavanja izbacio Nizozemsku (Index)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Nakon Vučića u Beogradu, studenti su za Vidovdan organizirali veliki miting u Kraljevu. Žele Srbiju bez kriminala i nepotizma, ali već kod Kosova i Vučića se optužuje za “izdaju” (DW)
  • Ekonomist Vidaković: Ako je SAD predvođen nestabilnim malim djetetom, zašto je onda dolar ojačao? Rat s Iranom nije negativno utjecao na stanje američke ekonomije, a euro slabi jer se novac ulijeva u SAD (HRT)
  • Benzin od utorka jeftiniji za tri, a dizel za pet centi (HRT)
  • Novi sukob predsjednika i premijera oko slanje vojske na mimohod “Koalicije voljnih”, Milanović: ‘Ne znam koga Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje. Vojska neće ići!’ (tportal), analiza: profesionalni vojni vrh postaje talac političkog sukoba (tportal)
  • Hajduk pušta Livaju bez odštete, prvo je napustio pripreme u slovenskom Bledu zbog “kršenja disciplinskog pravilnika” (Index)
  • Festival Miroslav Krleža od 28. lipnja do 7. srpnja (HRT)