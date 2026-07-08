Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Rusi htjeli tankerima poslati gorivo na Krim. Našli se na meti ukrajinskih dronova (Index)
  • Tonino Picula ocijenio je situaciju u Srbiji jako lošom i predložio Europskoj komisiji da suspendira financiranje Srbije iz fonda Plan za rast i razvoj zapadnog Balkana (Index)
  • Milanović iz Ankare: “Najiskreniji je Trump, on je ovdje došao kao trgovac oružjem” (N1), “Neću sudjelovati na parlamentarnim izborima” (Jutarnji)
  • Tri medalje i tri skandala. Index donosi ključne trenutke Zlatka Dalića kao izbornika Hrvatske
  • Carina je spriječila unos 970 jednokratnih elektroničkih cigareta, odnosno vapeova koje su putem interneta naručivali maloljetnici, prenosi Net.hr, sve je više otrovanja proizvodima koji se reklamiraju kao THC vapeovi, iako to najčešće nisu, kažu iz hitne KBC-a Zagreb (Jutarnji)
  • Država ulaže pola milijuna eura u povratak iseljenika. Šipić: Trebamo ih (N1)

Slične vijesti

Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Trump: Primirje s Iranom je završilo! (N1)
  • Rusi priznali: Najveći napad na Moskvu u zadnje dvije godine, na moskovsku regiju poslano je više više od 430 bespilotnih letjelica (Index), najveća ruska rafinerija obustavila rad (Index), Zelenski je istaknuo da će upravo “bitka na nebu” odlučiti konačni ishod ovog sukoba: “Putin će shvatiti kad 1000 dronova poleti prema Moskvi” (Index)
  • Europski obavještajci: Rusiji prijeti ogromna bankarska kriza (Index)
  • Pobjeda nad Amerikom nakon Trumpove intervencije s crvenim kartonom bio je veliki korak za Belgiju, ali još veći za nogomet, navijače, kao i za sve protivnike autokrata koji misle da mogu lako gaziti pravila i institucije (24 sata)… on sam nakon utakmice izjavio: “Dali su mu crveni, nisam znao što je to. Zvao sam FIFA-u …” (Index)
  • U Hrvatskoj je u prvih šest mjeseci ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je otprilike isto kao i lani (Jutarnji)
  • Bačić: U Hrvatskoj nedostaje 236.000 stanova, iako ih je 600.000 prazno (Index)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • BBC: Iran je spektakularnim oproštajem od ajatolaha poslao poruku Americi (Index)
  • Panika na Manhattanu: Savili se stupovi zgrade, prijeti urušavanje, evakuirano nekoliko četvrti (Jutarnji, tportal)
  • Grad Zagreb ozelenio 14 dvorišta. Tomašević: Drugi europski gradovi žele ovaj projekt (Index)
  • System Of A Down pred 78.000 ljudi u Milanu: 29 pjesama bez bisa (Muzika)
  • SP: Švicarska na penale pobijedila Kolumbiju. Ide na Argentinu u četvrtfinalu (Index)

 

Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • 36. summit čelnika NATO-a u Ankari, stigao i Milanović: Saveznici proračune podižu na pet posto BDP-a i ugovaraju nabavu oružja vrijednu milijarde, u fokusu Ukrajina i razgovori o mogućem članstvu, završna deklaracija potvrđuje članak 5, Rusiju označava kao prijetnju, a Iran poziva na red (Jutarnji)
  • Potvrđena presuda Marine Le Pen za prevaru. Neće se moći kandidirati 2027. (Index)
  • Inspektorat zatvorio veliko zagrebačko gradilište na Savskoj i Vukovarskoj (tportal), zatvorena i još dva, nastale gužve, oglasio se i Grad Zagreb: “određene manje neusklađenosti” (Index)
  • U Saboru okršaji zbog Thompsona i Mile Kekina, Bulj prijetio da će dovesti otpad pred Vladu, Dalija Orešković najavila podizanje kaznene prijave protiv Dražena Keleminca koji je ponovno prosvjedovao pred njezinim domom (N1)
  • Podravkina tvrtka Belje povećala dobit za 300 posto, radnicima veće plaće (Danica)
  • SP: Argentina gubila 2:0 od Egipta, preokrenula na 3:2 s još jednim poništenim golom Egipćana (Index), komentar: mjesec dana gledamo turnir na kojem se golovi poništavaju milimetrima, suce vraćaju s aerodroma, a crveni kartoni suspendiraju telefonskim pozivom iz Bijele kuće (Index)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • WHO: Novi toplinski val već nastaje nad Atlantikom, Europa će se kuhati (Index)
  • Turizam na Kubi ima sve – od rajskih pješčanih plaža do španjolskih kolonijalnih utvrda. Nedostaju samo – turisti… gospodarstvo im pada nakon niza sankcija (N1), hoće li reforme to promijeniti? Pitanje koje postavlja Economist (a prenosi Jutarnji)
  • CRO Demoskop: Pad potpore HDZ-u i SDP-u, na trećem mjestu Možemo s nešto većom podrškom, raste pesimizam građana (Index)
  • Uhićen napadač iz Čakovca, bio je u bijegu u Sloveniji, sam se predao (Index)
  • Jadrolinija uvela novu liniju prema Italiji. Plovidba će trajati četiri sata (Jutarnji)
  • Hrvatski građani od danas imaju novu priliku za zaradu: Država izdaje čak milijardu eura obveznica, iznos kamatne stope oko 3,1 posto (Poslovni)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

Jučer (00:00)

Brze i kratke

  • Vance u intervjuu za Sunday Times: Ruske snage sve teže ostvaruju značajnije uspjehe na bojištu, dok je ukrajinska obrambena strategija stvorila uvjete koji bi mogli otvoriti prostor za završetak rata (tportal)
  • Hitna ove godine zabilježila 14 ugriza otrovnih zmija i više od 2.600 uboda insekata (HRT)
  • George Clooney dobitnik venecijanskog Zlatnog lava za životno djelo (HRT)
  • U Hrvatskoj se godišnje proizvede 400 tisuća tona plastike (Poslovni)
  • Njemačke banke otvaraju vrata kriptovalutama za milijune građana (Bug)
  • Nobelovci u Zagrebu o AI: “Bude li svijet uništen, to neće biti zbog AI nego zbog nuklearne opasnosti” (Poslovni)
Prekjučer (18:00)

Brze i kratke

  • Ruski napad na Kijev pokazao: Ukrajina je potpuno ostala bez presretačkih raketa za sustave Patriot, koji jedini u ukrajinskom arsenalu mogu uspješno rušiti ruske balističke projektile (Index)
  • Oglasila se i UEFA nakon odluke o crvenom kartonu igrača SAD-a: Izražavamo nevjericu zbog ovakve odluke bez presedana, koja je neshvatljiva i neopravdana (Sport klub)
  • Beogradu prijeti kolaps javnog prijevoza, dugovi premašili 33 milijuna eura (N1)
  • Economist: Jordan Bardella mogući novi predsjednik Francuske, vođa krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje čeka odluku o Marine Le Pen (Jutarnji)
  • Ljetni dani ZFF-a na zagrebačkoj Ljetnoj pozornici Tuškanac (HRT)
Prekjučer (12:00)

Brze i kratke

  • Zbog ukrajinskih napada na rafinerije izvan funkcije ostalo 25 ili više posto ukupnih ruskih kapaciteta za preradu nafte, kolone vozila diljem Rusije (Index)
  • Znate li kako paralizirati ruske zračne baze? Javite se na natječaj – ne, nije šala – Ukrajina i NATO pozvali privatni sektor, startupove i istraživače da ponude rješenja za dugotrajno ometanje rada ruskih vojnih aerodroma (tportal)
  • Oko 26.000 zgrada dobilo je OIB. Je li vaša među njima? Zgradonačelnik podsjeća na zakonsku obavezu upravitelja za upis u registre
  • Ponedjeljak sunčan i vruć, popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljavina (HRT)
  • SP: Norveška izbacila Brazil golovima Haalanda 2:1 (Index), Meksiko – Engleska 2:3, Englezi trilerom prošli u četvrtfinale (Index), skandal zbog pomilovanog igrača SAD-a? Iz Bijele kuće navodno zvali FIFA-u da preispitaju slučaj crvenog kartona s utakmice s BiH (Jutarnji)
Prekjučer (00:00)

Brze i kratke

  • Krim nakon noćnih napada Ukrajine na njihove trafostanice ostao bez struje (Index)
  • Toni Milun: Porezna je jednoj majci izračunala 100 umjesto 1845 eura povrata poreza (Index)
  • SHNL klubovi dobro zaradili na SP-u: Rijeka prva (blizu milijun eura), Dinamo dobiva oko 618 tisuća eura, Hajduku najviše donosi Sigur – 357 tisuća eura (ukupno 375 tisuća) (tportal)
  • Plenković: Ime Zrinka Ogreste upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti (N1)
  • Britanske agencije: Ne objavljujte slike djece. AI ih pretvara u pedofilski sadržaj (Index)
Nedjelja (18:00)

Brze i kratke

  • Veliki koraljni greben proteklih se godina bori protiv masovnog izbjeljivanja koralja, no trenutačno se ne nalazi na popisu ugroženih mjesta svjetske baštine UNESCO-a, iako su znanstvenici Ujedinjenih naroda to ranije preporučili (Jutarnji)
  • Noćni vlakovi: do Dalmacije po 40 posto nižoj cijeni. Mnogi mogu putovati i besplatno (Nacional)
  • Država gradi braniteljske centre vrijedne više od 80 milijuna eura, gradit će se u Pakracu, Slunju, Bukovlju, Vukovaru i Imotskom, namijenjenih braniteljima koji zbog zdravstvenih, socijalnih ili životnih okolnosti trebaju dugotrajniji smještaj i skrb (tportal)
  • Međimurska policija objavila je fotografiju napadača iz Čakovca te moli pomoć građana u potrazi za njim, radi se o 43-godišnjaku iz Siska (Index)
  • Otrovna srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) nezaustavljivo se širi Egejskim morem. Grčka vlada sada je odlučila novčano potaknuti njezin izlov jer od te invazivne vrste nema baš nikakve koristi, nudi se 533 eura po kili, ima je i u Jadranu (DW, Jutarnji)