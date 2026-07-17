Požari, suša i oluje haraju Europom – nuklearka u Francuskoj bi mogla prestati s radom, poginulo dvoje ljudi u oluji, bez struje ostalo ukupno 53.000 kućanstava, u Španjolskoj bukte požari, u Njemačkoj poremećen riječni promet… (Index)
EU popušta oko ekologije? Manje opterećenje za tvrtke, više novca za dekarbonizaciju (Poslovni)
Alarm u KBC-u Split: Zbog rekordnog broja bolovanja bolnica se okreće stranim radnicima (N1)
DORH pokrenuo istragu o plaži Costabella u Rijeci. Na meti Milanović zbog odluke njegove vlade iz 2015.? (Nacional)
Ministrica: Obnovljeni Meštrovićev paviljon prvi put prema zamisli autora (HRT)
Hajduk izgubio u uzvratu od Žiline, ali prošao u 2. kolo kvalifikacija EL-a (Index)
Trump u govoru teško optužio Kinu za miješanje u izbore 2020. (Index)
U lipnju se po ugostiteljskim objektima jelo i pilo više nego prošle godine, pokazuju podaci Porezne uprave. Broj računa izdanih u kafićima i restoranima porastao je za 2,65 posto, a na hranu i piće potrošeno je čak 6,62 posto više. No, ugostitelji tvrde da su im restorani taj mjesec bili prazniji nego prošlih godina (Index)
Ima li SDP šanse dobiti glasove u BiH? Pecnik: Nisu tamo sve glasači HDZ-a. Kazaz: Ne mogu očekivati ikakav glas (N1)
Uber želi kupiti Glovo za 15 milijardi dolara (Poslovni)
Završni radovi na Sljemenu: Radovi na novoj žičari gotovi do jeseni, probni spust u rujnu, do zime spremno za posjetitelje (Dnevnik)
Opremljena dvotrećinskom većinom, vlada Petera Magyara brzo i radikalno mijenja mađarski Ustav. No obračun sa starim strukturama moći otvara i pitanja o vladavini prava (DW)
Hrvatska prvi put izmjerila mikroplastiku u vodi za piće, utvrđena prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri (Index)
Ove jeseni oko 35.000 stanovnika Travnog, Utrina, Dugava, Hrelića i Jakuševca prvi put dobiva izravan pristup tramvajskoj mreži, a Zagreb nakon više desetljeća prvi put značajno je proširuje, pogledajte kako teku radovi (Index)
Bugarski turisti roštiljanjem na grčkoj plaži izazvali burne reakcije: “To više nije paradajz turizam, ovo je sasvim nova razina. Oni su otvorili svoj restoran nasred plaže” (N1)
Pogledajte trailer za najveći hrvatski povijesni spektakl – film “Posljednji rimski bog” – neispričana priča o Dioklecijanu (HRT)
Slavna manekenka Cara Delevingne ispisala povijest, prva je lezbijka na naslovnici Playboya (Jutarnji) (i podsjetila na neke sjajnije dane ovog ne više toliko popularnog časopisa)
Guardian: Ukrajinska 40-dnevna kampanja podrazumijeva koordinirane i intenzivne napade duboko unutar ruskog teritorija te na okupiranim područjima, s primarnim fokusom na uništavanje ključnih opskrbnih linija, vojnih ciljeva i naftne infrastrukture. Cilj je nanošenje teških ekonomskih gubitaka kroz onesposobljavanje rafinerija, izazivanje energetske krize te vršenje snažnog psihološkog i političkog pritiska na Kremlj
Srbija jedina nije potpisala Kijevsku deklaraciju u kojoj se, među ostalim, Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat (Index)
Trump dobiva vlastitu kovanicu od jednog dolara, kritičari dovode u pitanje zakonitost (Poslovni)
Najveći donatori HDZ-a vlasnici tvrtki iz križevačkog kraja: Vlasnik građevinske tvrtke Radnik i jedan od naših najvećih stočara, zajedno uplatili 38 tisuća eura, više od trećine svih ostalih donatora (Index)
Zelenski smijenio ministra obrane, odluka naišla na neodobravanje: “U Moskvi otvaraju bocu vodke” (Jutarnji)
Plenković najavljuje kraj zlatnog doba i štednju pred izbore. Treba li mu vjerovati? Oko četiri petine državne potrošnje financira se iz poreza i doprinosa, dok ostatak dolazi iz europskih fondova, “budući gospodarski rast morat će biti sve manje oslonjen na javnu potrošnju i europske fondove, a sve više na privatne investicije, inovacije i povećanje produktivnosti” (Ideje)
Četvrtak donosi nestabilno jutro, sunčanije poslijepodne (HRT), temperature niže za desetak stupnjeva (N1)
Nižu se reakcije na poraz Engleske u polufinalu SP-a, svi komentiraju Tuchelov prelazak u defenzivu nakon vodećeg pogotka: “Hrvatskog trenera bi za ovo ispekli na ražnju” (Index), finale se igra u nedjelju od 21 sat, za treće mjesto u subotu od 23 sata, Argentina lovi četvrti naslov, Španjolcima je ovo drugo finale i druga prilika za naslov (tportal)
Index se prisjeća 2018., kada je na današnji dan održan spektakularan doček srebrnih Vatrenih iz Rusije
Europski čelnici stigli u Kijev na samit Ukrajina – Jugoistočna Europa, među njima i Plenković (tportal)
Infobip: Snažan rast prijevara pokrenutih umjetnom inteligencijom (HRT)
SP u nogometu zatvorit će Tom Cruise i brojne glazbene zvijezde (Nacional)
SDP-ov potpredsjednik sabora Jakšić za N1: Naše ankete pokazuju da ćemo pobijediti HDZ na izborima
Stiže kraj toplinskog vala: Vrijeme će i idućih dana ostati nestabilno, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, gdje su i dalje mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom (tportal, Jutarnji)
Matko Jelavić tvrdi da za pjesmu ‘Majko stara’ u Brešanovu filmu ‘Kako je počeo rat na mom otoku’ nisu riješena autorska prava ni naknada, zbog čega bi projekcija restauriranog filma na Pulskom filmskom festivalu mogla biti i posljednje javno prikazivanje (24 sata)
Iranci gađali zemlje Zaljeva. Trump: Idući tjedan vam uništavamo mostove i elektrane (Index)
Reper u Nepalu preuzeo vlast pa krenuo na korupciju: Osuđeno 16 ljudi, među njima ministri (Index)
Kamp Darija Šimića u Tisnom: kapacitet od deset kućica, odnosno trideset gostiju, nalazi se na atraktivnoj lokaciji, djeluje zapušteno, pusto i obraslo, sa samo jednim objektom. Bez turista i bez ikakvih kućica (mada, kako doznaje Slobodna Dalmacija, odnesene su nedavno)
Cinehill: Uz stotinjak filmova u Fužine stiže isto toliko festivalskih gostiju, otvorenje 21. srpnja (HRT)
Ovogodišnji pariški mimohod može se promatrati kao svojevrsna ‘ratna parada‘, demonstracija europske sile i jedinstva pred Vladimirom Putinom, ali i Donaldom Trumpom (Jutarnji)
USKOK pustio Darija Šimića na slobodu, sumnja se da mu je protupravno izdana dozvola za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i rad kampa (Index)
Inicijativa ‘Stop betonizaciji Borovja’ skuplja potpise za peticiju protiv gradnje 11 zgrada na livadi, što bi moglo dovesti 1700 stanovnika, trakvu infrastrukturu, smatraju mještani, kvart nema (tportal)
Milanović odlikovao fizičara i nobelovca Johna Matthewa Martinisa, koji je hrvatskog porijekla, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (Nacional)
Galerija Klovićevi dvori najavila bogatu jesensko-zimsku sezonu (HRT)