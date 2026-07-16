Zelenski smijenio ministra obrane, odluka naišla na neodobravanje: “U Moskvi otvaraju bocu vodke” (Jutarnji)
Plenković najavljuje kraj zlatnog doba i štednju pred izbore. Treba li mu vjerovati? Oko četiri petine državne potrošnje financira se iz poreza i doprinosa, dok ostatak dolazi iz europskih fondova, “budući gospodarski rast morat će biti sve manje oslonjen na javnu potrošnju i europske fondove, a sve više na privatne investicije, inovacije i povećanje produktivnosti” (Ideje)
Četvrtak donosi nestabilno jutro, sunčanije poslijepodne (HRT), temperature niže za desetak stupnjeva (N1)
Nižu se reakcije na poraz Engleske u polufinalu SP-a, svi komentiraju Tuchelov prelazak u defenzivu nakon vodećeg pogotka: “Hrvatskog trenera bi za ovo ispekli na ražnju” (Index), finale se igra u nedjelju od 21 sat, za treće mjesto u subotu od 23 sata, Argentina lovi četvrti naslov, Španjolcima je ovo drugo finale i druga prilika za naslov (tportal)
Index se prisjeća 2018., kada je na današnji dan održan spektakularan doček srebrnih Vatrenih iz Rusije
Europski čelnici stigli u Kijev na samit Ukrajina – Jugoistočna Europa, među njima i Plenković (tportal)
Infobip: Snažan rast prijevara pokrenutih umjetnom inteligencijom (HRT)
SP u nogometu zatvorit će Tom Cruise i brojne glazbene zvijezde (Nacional)
SDP-ov potpredsjednik sabora Jakšić za N1: Naše ankete pokazuju da ćemo pobijediti HDZ na izborima
Stiže kraj toplinskog vala: Vrijeme će i idućih dana ostati nestabilno, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, gdje su i dalje mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom (tportal, Jutarnji)
Matko Jelavić tvrdi da za pjesmu ‘Majko stara’ u Brešanovu filmu ‘Kako je počeo rat na mom otoku’ nisu riješena autorska prava ni naknada, zbog čega bi projekcija restauriranog filma na Pulskom filmskom festivalu mogla biti i posljednje javno prikazivanje (24 sata)
Iranci gađali zemlje Zaljeva. Trump: Idući tjedan vam uništavamo mostove i elektrane (Index)
Reper u Nepalu preuzeo vlast pa krenuo na korupciju: Osuđeno 16 ljudi, među njima ministri (Index)
Kamp Darija Šimića u Tisnom: kapacitet od deset kućica, odnosno trideset gostiju, nalazi se na atraktivnoj lokaciji, djeluje zapušteno, pusto i obraslo, sa samo jednim objektom. Bez turista i bez ikakvih kućica (mada, kako doznaje Slobodna Dalmacija, odnesene su nedavno)
Cinehill: Uz stotinjak filmova u Fužine stiže isto toliko festivalskih gostiju, otvorenje 21. srpnja (HRT)
Ovogodišnji pariški mimohod može se promatrati kao svojevrsna ‘ratna parada‘, demonstracija europske sile i jedinstva pred Vladimirom Putinom, ali i Donaldom Trumpom (Jutarnji)
USKOK pustio Darija Šimića na slobodu, sumnja se da mu je protupravno izdana dozvola za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i rad kampa (Index)
Inicijativa ‘Stop betonizaciji Borovja’ skuplja potpise za peticiju protiv gradnje 11 zgrada na livadi, što bi moglo dovesti 1700 stanovnika, trakvu infrastrukturu, smatraju mještani, kvart nema (tportal)
Milanović odlikovao fizičara i nobelovca Johna Matthewa Martinisa, koji je hrvatskog porijekla, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (Nacional)
Galerija Klovićevi dvori najavila bogatu jesensko-zimsku sezonu (HRT)
Trump: ‘Amerika je od sada zaštitnik Hormuza! Svatko će nam plaćati 20 posto, počinjemo odmah‘ (Jutarnji)
Na rijeci Dravi kod Osijeka tijekom vikenda zabilježen je rekordno nizak vodostaj otkako se provode mjerenja, od -174 centimetra (Jutarnji)
SKener: “Što će nam Bilić? Nije nigdje ništa posebno ostvario kao trener.” – legitimno pitanje, njegov trenerski životopis doista nije impresivan. Ali kao izbornik je Daliću ostavio generaciju iz koje će njegov nasljednik (a sada i prethodnik) izvući maksimum
“Lijepa večer, lijep dan” osvojio glavnu nagradu za najbolji film u Galwayu (HRT)
Lekenik gradi turističku priču na prirodi, tradiciji i miru (HRT)
Cijene memorije su odletjele u nebo, pa je jedan youtuber izradio vlastitu (Bug)
Polufinale SP-a kao nikad prije: za finale se bore prve četiri reprezentacije na FIFA-inoj ljestvici (što im je omogućeno i ždrijebom) (Index)
Radikalno desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) održala je stranačku konvenciju. “Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini”… najavili zabranu isticanja LGBT zastave duginih boja (Jutarnji)
Iranci objavili tjeralicu, na njoj Meloni, Starmer, Merz… Talijanske obavještajne pokrenule istragu (Index)
Crkve, tvrđave, dvorci i druge građevine kulturne baštine u Hrvatskoj su često pretjerano osvijetljene, uglavnom daleko iznad zakonskih propisa. To se sad polako mijenja (Index)
Slaven Bilić imat će osjetno manju plaću od prethodnika Zlatka Dalića, kojemu se postepeno povećavala nakon postignutih uspjeha (Sportske)
Glavina: Ultra Europe potvrđuje Hrvatsku kao svjetsku festivalsku destinaciju (HRT), ni pljusak ni grmljavina nisu spriječili spektakl, pogledajte najbolje prizore s Ultre (Jutarnji)