Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Zelenski smijenio ministra obrane, odluka naišla na neodobravanje: “U Moskvi otvaraju bocu vodke” (Jutarnji)
  • Plenković najavljuje kraj zlatnog doba i štednju pred izbore. Treba li mu vjerovati? Oko četiri petine državne potrošnje financira se iz poreza i doprinosa, dok ostatak dolazi iz europskih fondova, “budući gospodarski rast morat će biti sve manje oslonjen na javnu potrošnju i europske fondove, a sve više na privatne investicije, inovacije i povećanje produktivnosti” (Ideje)
  • Četvrtak donosi nestabilno jutro, sunčanije poslijepodne (HRT), temperature niže za desetak stupnjeva (N1)
  • Nižu se reakcije na poraz Engleske u polufinalu SP-a, svi komentiraju Tuchelov prelazak u defenzivu nakon vodećeg pogotka: “Hrvatskog trenera bi za ovo ispekli na ražnju” (Index), finale se igra u nedjelju od 21 sat, za treće mjesto u subotu od 23 sata, Argentina lovi četvrti naslov, Španjolcima je ovo drugo finale i druga prilika za naslov (tportal)
  • Index se prisjeća 2018., kada je na današnji dan održan spektakularan doček srebrnih Vatrenih iz Rusije

Slične vijesti

Jučer (21:00)

Brze i kratke

  • Sedam epizoda, devet sati, jedan ekspert: Jutarnji donosi serijal o Iranu s povjesničarem i radijskim urednikom Darijom Špelićem
  • Tonči Tadić: Kako to da se Vučić nije bojao Putina da bi otišao u Pariz, a Milanoviću je to problem? Jednom kad ovaj rat se završi, Europa će biti zahvalnija Ukrajini nego Ukrajina Europi (tportal)
  • Gotovo osam milijardi eura prihoda i 56.000 zaposlenih: ICT sektor raste, ali izazovi tek dolaze (tportal)
  • Drastično poskupljenje cigareta: Pušači će kutiju plaćati gotovo 12 eura, ali tamo do 2030. (Poslovni)
  • Toplinski val i suša spustili su vodostaj rijeke Rajne kod Kölna na 90 cm, daleko ispod uobičajenih tri metra (Jutarnji)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Europski čelnici stigli u Kijev na samit Ukrajina – Jugoistočna Europa, među njima i Plenković (tportal)
  • Infobip: Snažan rast prijevara pokrenutih umjetnom inteligencijom (HRT)
  • SP u nogometu zatvorit će Tom Cruise i brojne glazbene zvijezde (Nacional)
  • SDP-ov potpredsjednik sabora Jakšić za N1: Naše ankete pokazuju da ćemo pobijediti HDZ na izborima
  • Stiže kraj toplinskog vala: Vrijeme će i idućih dana ostati nestabilno, osobito u unutrašnjosti Hrvatske, gdje su i dalje mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom (tportal, Jutarnji)
  • Matko Jelavić tvrdi da za pjesmu ‘Majko stara’ u Brešanovu filmu ‘Kako je počeo rat na mom otoku nisu riješena autorska prava ni naknada, zbog čega bi projekcija restauriranog filma na Pulskom filmskom festivalu mogla biti i posljednje javno prikazivanje (24 sata)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • The Wall Street Journal: Kina se priprema za promjenu režima u Rusiji (Index)
  • Iranci gađali zemlje Zaljeva. Trump: Idući tjedan vam uništavamo mostove i elektrane (Index)
  • Reper  u Nepalu preuzeo vlast pa krenuo na korupciju: Osuđeno 16 ljudi, među njima ministri (Index)
  • Kamp Darija Šimića u Tisnom: kapacitet od deset kućica, odnosno trideset gostiju, nalazi se na atraktivnoj lokaciji, djeluje zapušteno, pusto i obraslo, sa samo jednim objektom. Bez turista i bez ikakvih kućica (mada, kako doznaje Slobodna Dalmacija, odnesene su nedavno)
  • Cinehill: Uz stotinjak filmova u Fužine stiže isto toliko festivalskih gostiju, otvorenje 21. srpnja (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ovogodišnji pariški mimohod može se promatrati kao svojevrsna ‘ratna parada‘, demonstracija europske sile i jedinstva pred Vladimirom Putinom, ali i Donaldom Trumpom (Jutarnji)
  • USKOK pustio Darija Šimića na slobodu, sumnja se da mu je protupravno izdana dozvola za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i rad kampa (Index)
  • Inicijativa ‘Stop betonizaciji Borovja’ skuplja potpise za peticiju protiv gradnje 11 zgrada na livadi, što bi moglo dovesti 1700 stanovnika, trakvu infrastrukturu, smatraju mještani, kvart nema (tportal)
  • Milanović odlikovao fizičara i nobelovca Johna Matthewa Martinisa, koji je hrvatskog porijekla, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom (Nacional)
  • Galerija Klovićevi dvori najavila bogatu jesensko-zimsku sezonu (HRT)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Rusija je bacila trotonsku bombu na grad. Širi se jeziva snimka (Index)
  • Microsoftove emisije CO2 skočile 25 posto, razlog brza ekspanzija podatkovnih centara namijenjenih oblaku i AI (Bug)
  • HPB izdao 150 milijuna eura obveznica, kamata 4,125% (Poslovni)
  • Preokret u glavnoj oporbenoj stranci: SDP izlazi na izbore u dijaspori (tportal)
  • Dinamo svoju novu europsku priču započinje u utorak, 21. srpnja, u 20 sati na Stockhorn Areni u švicarskom Thunu, prijenos na RTL-u (Magnet)
  • Transferi: Veznjak Gorice Iker Pozo (25) je pred transferom u moskovsku Rodinu. Dogovorena je odšteta od 1,9 milijuna eura s bonusima, Rudeš ozbiljno zainteresiran za Dejana Lovrena (Sportske)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Sud srušio Trumpove carine. SAD mora isplatiti 81 milijardu dolara povrata (Index)
  • U novoj akciji USKOK-a i policije uhićen Dario Šimić (Index)
  • Kina: Tajfun Bavi prouzročio velike poplave, preko 260.000 evakuiranih (HRT)
  • Hrvatska odmah iza Francuske na svečanoj paradi u Parizu (Poslovni)
  • U Njemačkoj ponovno razmišljaju o 40-satnom radnom tjednu (DW)
  • Na snazi meteoalarm! Sjever Hrvatske i središnji dio u žutom, stižu jaki pljuskovi i grmljavina, u zagrebačkoj  regiji i okolici prijeti i tuča (tportal)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Trump: ‘Amerika je od sada zaštitnik Hormuza! Svatko će nam plaćati 20 posto, počinjemo odmah‘ (Jutarnji)
  • Na rijeci Dravi kod Osijeka tijekom vikenda zabilježen je rekordno nizak vodostaj otkako se provode mjerenja, od -174 centimetra (Jutarnji)
  • SKener: “Što će nam Bilić? Nije nigdje ništa posebno ostvario kao trener.” – legitimno pitanje, njegov trenerski životopis doista nije impresivan. Ali kao izbornik je Daliću ostavio generaciju iz koje će njegov nasljednik (a sada i prethodnik) izvući maksimum
  • “Lijepa večer, lijep dan” osvojio glavnu nagradu za najbolji film u Galwayu (HRT)
  • Lekenik gradi turističku priču na prirodi, tradiciji i miru (HRT)
  • Cijene memorije su odletjele u nebo, pa je jedan youtuber izradio vlastitu (Bug)
  • Polufinale SP-a kao nikad prije: za finale se bore prve četiri reprezentacije na FIFA-inoj ljestvici (što im je omogućeno i ždrijebom) (Index)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina pogodila skladište Lukoila, eksplozije zabilježene i u Moskovskoj oblasti, piše Kyiv Independent (Jutarnji)
  • Šef HTZ-a: Pred nama je borba za svakog gosta (Index)
  • Umro novozelandski glumac Sam Neill, poznato po ulogama u Jurskom parku, Na rubu horizonta, Hunt for the Wilderpeople
  • Od utorka poslijepodne, uz porast naoblake sa zapada, u unutrašnjosti su mogući pljuskovi s grmljavinom, dani vrući do vrlo vrući, čekaju nas i toplije noći (Jutarnji)
  • Dokumentarac CNN Filmsa “Trovanja u Salisburyju: Špijun iz susjedstva“: Poklonio djevojci parfem s nervnim otrovom, vjeruje se da su ga ruski operativci iskoristili tri mjeseca ranije za trovanje bivšeg špijuna (CNN, Index)
  • Slaven Bilić i službeno predstavljen kao novi izbornik: Došao sam napraviti velik rezultat (Index)
Ponedjeljak (11:00)

Brze i kratke

  • Radikalno desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) održala je stranačku konvenciju. “Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini”… najavili zabranu isticanja LGBT zastave duginih boja (Jutarnji)
  • Iranci objavili tjeralicu, na njoj Meloni, Starmer, Merz… Talijanske obavještajne pokrenule istragu (Index)
  • Crkve, tvrđave, dvorci i druge građevine kulturne baštine u Hrvatskoj su često pretjerano osvijetljene, uglavnom daleko iznad zakonskih propisa. To se sad polako mijenja (Index)
  • Slaven Bilić imat će osjetno manju plaću od prethodnika Zlatka Dalića, kojemu se postepeno povećavala nakon postignutih uspjeha (Sportske)
  • Glavina: Ultra Europe potvrđuje Hrvatsku kao svjetsku festivalsku destinaciju (HRT), ni pljusak ni grmljavina nisu spriječili spektakl, pogledajte najbolje prizore s Ultre (Jutarnji)
Ponedjeljak (00:00)

Brze i kratke

  • Ruski napad razotkrio ozbiljan skandal u Ukrajini, dvije državne obrambene tvrtke nezakonito skladištile streljivo u naseljenom području (tportal)
  • Crni ekran na mađarskoj televiziji: Ispričavamo se, godinama smo lagali (Index)
  • Cikloturizam u porastu, ali kampova na istoku Hrvatske nedostaje (HRT)
  • Hrvatska digitalizirala sustav prijevoza opasnih tvari (Poslovni)
  • SP: Norveška je možda oštećena protiv Engleske, lopta pogodila kabel? (Index)
  • Od Odiseje do Spider-Mana: filmski vodič kroz mjesec srpanj (Magnet)
  • Nobelovac porijeklom iz Komiže za N1: “Hrvati su tvrdoglavi i govore što im je na pameti. Mislim da me taj dio nasljeđa uvelike oblikovao kao znanstvenika”