Trump: ‘Amerika je od sada zaštitnik Hormuza! Svatko će nam plaćati 20 posto, počinjemo odmah‘ (Jutarnji)
Na rijeci Dravi kod Osijeka tijekom vikenda zabilježen je rekordno nizak vodostaj otkako se provode mjerenja, od -174 centimetra (Jutarnji)
SKener: “Što će nam Bilić? Nije nigdje ništa posebno ostvario kao trener.” – legitimno pitanje, njegov trenerski životopis doista nije impresivan. Ali kao izbornik je Daliću ostavio generaciju iz koje će njegov nasljednik (a sada i prethodnik) izvući maksimum
“Lijepa večer, lijep dan” osvojio glavnu nagradu za najbolji film u Galwayu (HRT)
Lekenik gradi turističku priču na prirodi, tradiciji i miru (HRT)
Cijene memorije su odletjele u nebo, pa je jedan youtuber izradio vlastitu (Bug)
Polufinale SP-a kao nikad prije: za finale se bore prve četiri reprezentacije na FIFA-inoj ljestvici (što im je omogućeno i ždrijebom) (Index)
Radikalno desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) održala je stranačku konvenciju. “Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini”… najavili zabranu isticanja LGBT zastave duginih boja (Jutarnji)
Iranci objavili tjeralicu, na njoj Meloni, Starmer, Merz… Talijanske obavještajne pokrenule istragu (Index)
Crkve, tvrđave, dvorci i druge građevine kulturne baštine u Hrvatskoj su često pretjerano osvijetljene, uglavnom daleko iznad zakonskih propisa. To se sad polako mijenja (Index)
Slaven Bilić imat će osjetno manju plaću od prethodnika Zlatka Dalića, kojemu se postepeno povećavala nakon postignutih uspjeha (Sportske)
Glavina: Ultra Europe potvrđuje Hrvatsku kao svjetsku festivalsku destinaciju (HRT), ni pljusak ni grmljavina nisu spriječili spektakl, pogledajte najbolje prizore s Ultre (Jutarnji)
Književnik Vladimir Arsenijević pretučen u Beogradu uoči komemoracije za Srebrenicu (N1)
Protiv HAVC-a i Ministarstva kulture i medija podnesena je kaznena prijava zbog moguće zloporabe programa filmskog cash rebate poticaja HAVC-a putem mreže povezanih tvrtki. One, zbog nedovoljne provjere, novac iz državnog proračuna slijevaju izvan Hrvatske (Nacional)
Infantino u problemu zbog afere s crvenim kartonom igraču SAD-a, iako se vjeruje da će osigurati i idući mandat na čelu FIFA-e, bit će vjerojatno spriječen u naumu proširenja Svjetskog klupskog prvenstva (Sportske)
Italija gradi golemi most do Sicilije. Proglasili su ga vojnim projektom (Index)
Kulturnu iskaznicu aktiviralo gotovo 4000 mladih. Najviše kupuju knjige i idu u kino (Index)
Preminula je Wally Funk, najstarija žena ikad na svemirskom letu (Bug)
U Europi zaplijenjeno više od 200.000 lažnih kondoma, prodavali se kao igračke, potrošači izloženi riziku od prenošenja spolnih bolesti (Index)