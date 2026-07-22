Trump predlaže Infantina za novog glavnog tajnika UN-a, Guterresu krajem godine istječe mandat (Jutarnji)
Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) uputila upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Domaći proizvođači bore se za opstanak pod pritiskom uvoza i velikih gubitaka, dok je afrička svinjska kuga dodatna prijetnja opstanku sektora (HRT)
Šuta traži oduzimanje koncesije Brodosplitu. “Grad gubi milijune zbog njih” (Index)
Butković: Istarski ipsilon u punom profilu bit će završen početkom 2027. (Index)
EU kaznio AliExpress s 550 milijuna eura, platforma nije učinkovito spriječila prodaju ilegalnih, nesigurnih i krivotvorenih proizvoda (Index)
Tragedija u Rugvici: U Savi pronađena tijela trojice nestalih stranaca (HRT, tportal)
Jugozapad Europe pogađa toplinski val, temperature i do 47 stupnjeva na Pirenejskom poluotoku (Poslovni)
Dok raste prijetnja Rusije, Pariz i Berlin klize u rivalstvo koje sabotira zajedničke kapacitete, Njemačka se osvećuje za propast megaprojekta (Jutarnji)
Gradonačelnik Dubrovnika Franković otkrio zašto je dobio policijsku zaštitu: Donijeli smo restriktivan GUP, pritisak na gradske službe velik je. Svi koji žele i mogu graditi prije samog usvajanja novog GUP-a žele ishodovati dokumentaciju kako bi mogli graditi. Ja sam zaustavio te procese (N1)
Umro je mladi hrvatski poduzetnik Filip Mihalić (27), poznat iz afere s covid testovima (Varaždinske vijesti), nalazio se u Dominkanskoj Republici? Ministarstvo vanjskih poslova još nije dobilo potvrdu o smrti (Index)
Ogorec o sukobu na Bliskom istoku: Možemo očekivati daljnju eskalaciju (HRT, tportal)
Humanoidni roboti već se testiraju u Ukrajini, naoružane verzije moguće do 2027. (Mreža)
Luka Modrić produžuje ugovor s Milanom na još jednu godinu, od reprezentacije bi se mogao oprostiti 6. listopada na Poljudu u Ligi nacija, kada igramo protiv aktualnog svjetskog prvaka, Španjolske (tportal)
5 najboljih hrvatskih filmova ovogodišnjeg Pula Film Festivala: Sitni lopovi, Ono što treba činiti, Svadba, Koke i Male stvari (Index)
Najljepši rooftop barovi u Zagrebu za uživanje tijekom toplih mjeseci (Journal)
Kreće obnova Autobusnog kolodvora Zagreb, sanirat će čelične konstrukcije kolodvora, radi se i na sustavu vatrodojave, informacijskom sustavu i ugrađivanju automatskih barijera za sanitarni čvor (Poslovni)
Muškarac koji je opljačkao benzinsku i salon u Novom Zagrebu je savjetnik u HNB-u (Index)
Zagreb nastavlja uklanjati grafite, očišćene 74 zgrade (Index)
Nakon SP-a 15 od 48 izbornika napustilo svoje reprezentacije (HRT)
Udar groma pobio 97 crnonosih ovaca u švicarskim Alpama (Index)
Godišnje se preko interneta ukrade 500 milijardi $, samo u Kambodži internetske prijevare godišnje mogu donositi i do 19 milijardi dolara(Jutarnji)
SP: Zlatna lopta otišla je u ruke Rodrija, najbolji mladi igrač je Pau Cubarsi, a najbolji golman Unai Simon. Kylian Mbappe s deset je golova Zlatna kopačka (Sportske), Španjolci krenuli podići trofej, a onda se među njima pojavio Trump… (N1), ‘Furija’ je postala prvi svjetski prvak u povijesti koji je kroz cijeli turnir primio samo jedan gol (tportal)
Netanyahu možda dolazi u New York. Mamdani već provjerava može li ga uhititi (tportal)
Andrew i Tristan Tate nalaze se u samici nakon uhićenja u Miamiju, tvrdi njihov odvjetnik, UK zatražilo njihovo izručenje (Index)
Na veliku obljetnicu u Salzburgu postavljene stotine pozlaćenih Mozartovih kipića (HRT)
Danas nestabilno, mjestimice kiša i grmljavina (HRT)
Novi EES sustav stvara kaos u europskim zračnim lukama: “Znao sam da će biti loše, ali ne toliko” (N1)
Index: Pavlek je znao da ga istražuju, pokušao naknadno opravdati poslovne odnose sa stranim firmama
Ministarstvo kulture do sada obnovilo 50-ak kulturnih objekata stradalih u potresu (HRT)
Večeras od 21 sat finale SP-a (Index), Collina prvi put komentirao poništeni gol Hrvatske protiv Portugala: Sustav je zabilježio kontakt lopte s glavom, a ne kosom, tehnologija je tu da pomogne sucima, premda se nadamo da je se koristi što manje (Index), Ibrahimović predviđa da će pobjednik SP-a biti Španjolska ( Sportske)
Umro je Vilko Žiljak, jedan od pionira računalne grafike te koautor dizajna hrvatske kune (Jutarnji)
SAD je objavio u nedjelju da je završio osmi dan noćnih napada zaredom na Iran nakon što je ranije objavljeno da su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada (tportal)
Prvo poluvrijeme Francuske i Engleske završilo 4:0 za Engleze zbog revolta u svlačionici Tricolora? Navodno su bili ljuti jer ih izbornik Deschamps nije htio pustiti da malo izađu van u Miamiju (Nacional), on sam preuzeo odgovornost za katastrofalno prvo poluvrijeme, ali i vrlo emotivno govorio o završetku svoje 14-godišnje ere (tportal)
Sukob zračnih masa: I danas pljuskovi i grmljavina, promjenjivo nestabilno vrijeme čeka nas i idući tjedan (N1)
U Puli pretučen Sale Veruda, legendarni frontmen Kud Idijota, reagirao na turiste koji su razbijali kante za smeće, napali mu i suprugu (Ravno do dna)