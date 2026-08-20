Nije vic: Ukrajinac koji je raznio Sjeverni tok pa uhićen u Puli snimao film o toj sabotaži (Index)
Benčić: Vlada treba momentalno pasti. Habijan: Za ekocid moguć doživotni zatvor (Index), prvim zaključkom Sabor bi obvezao Vladu da odmah započne postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, traži se i imenovanje glavnog državnog inspektora (tportal)
Masovni pomor ribe u rijeci Savi zbog izlijevanja nepoznatih otpadnih voda (N1)
Čeka nas skupa zima: Plin poskupio 120 posto, problem s punjenjem skladišta (tportal)
Kamo za vikend? Sutra počinje Špancirfest (Varaždinske vijesti), danas Renesansni festival (Regionalni), festival Okolo koji donosi suvremenu umjetnost na zagrebačke ulice (HRT), izložbe i druga događanja na Kulturpunkt…
Veliki požar blizu Primoštena, dignuti kanaderi, aktivirao se SRUUK (Index)
Izvanredna sjednica zbog Gospića: “Plenković je gotov, ovo je turning point” (Index), Možemo proziva vladu i HDZ radi Gospića, vladajući uzvraćaju pitanjima o Jakuševcu (N1), SDP: Oporba prikupila 50 potpisa za pokretanje postupka opoziva Vlade (HRT)
Crnogorski MUP nudi 500 tisuća eura za informacije o vođi kavačkog kriminalnog klana Radoju Zviceru koje bi dovele do njegovog uhićenja (tportal)
Stižu nam potpuno nove euro novčanice, ali tamo za tri godine (Poslovni)
Misteriozni kupci masovno grabe stare knjige: Sumnja se da iza svega stoje AI kompanije (tportal)
Milanović povukao potez i zatražio izvanredno zasjedanje Sabora, traži da se raspravlja o točkama u kojem se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije, primiti predstavnike građana, imenovati glavnog državnog inspektora koji će odmah započeti nadzor nad svim odlagalištima otpada (tportal)
Stigli novi nalazi vode u Ličko-senjskoj županiji. Od 22 uzorka 21 ocijenjeno sukladnima, u jednom povišeno olovo, to je do internih instalacija, nema veze s isporučiteljem vode (tportal)
Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je ‘crno brdo’ otrovnog otpada, tvrdi da je bio prevaren kad je dao zemljište u najam (24sata, N1)
Gradonačelnik Omiša za Nacional.hr: ‘Katastrofa od razornog požara iznosi osam milijuna eura’
Otpuštanja zbog umjetne inteligencije mogu smanjiti produktivnost (Mreža)
ZET obilježava 116 godina električnog tramvaja (HRT)
Profesor s Agronomije: Dosad je 2017. godina imala najviše požara; imali smo oko 6900 otvorenih požara. Sada već do 10. kolovoza 2026. imamo 5700 požara, što su više temperature, što su veće gorive mase, bit će posljedice teže (N1)
Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana (tportal)
Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast sazivanja izvanredne saborske sjednice, prvi put zbog afere “Plin za cent” (tportal)
Požar im uništio sezonu, mali iznajmljivači traže oslobađanje od poreza do kraja godine (Poslovni)
Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta, od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Rekordne temperature i dugotrajne suše stvorile su uvjete u kojima se vatra brže širi te postaje intenzivnija i nepredvidljivija nego prije (tportal)
Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom (N1)
Plenkovićeva Vlada je platila sanaciju varaždinskih bala, no tek nakon što je SDP-ov gradonačelnik Bosilj odradio proceduru (Faktograf)
Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila? Automobili rastu, sve su duži, širi… (Revija HAK)
Renesansni festival počinje u četvrtak, trajat će sve do nedjelje (Klikaj)