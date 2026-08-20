Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Nije vic: Ukrajinac koji je raznio Sjeverni tok pa uhićen u Puli snimao film o toj sabotaži (Index)
  • Benčić: Vlada treba momentalno pasti. Habijan: Za ekocid moguć doživotni zatvor (Index), prvim zaključkom Sabor bi obvezao Vladu da odmah započne postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada u Gospiću, traži se i imenovanje glavnog državnog inspektora (tportal)
  • Masovni pomor ribe u rijeci Savi zbog izlijevanja nepoznatih otpadnih voda (N1)
  • Čeka nas skupa zima: Plin poskupio 120 posto, problem s punjenjem skladišta (tportal)
  • Kamo za vikend? Sutra počinje Špancirfest (Varaždinske vijesti), danas Renesansni festival (Regionalni), festival Okolo koji donosi suvremenu umjetnost na zagrebačke ulice (HRT), izložbe i druga događanja na Kulturpunkt

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Danas (21:00)

Brze i kratke

  • Veliki požar blizu Primoštena, dignuti kanaderi, aktivirao se SRUUK (Index)
  • Izvanredna sjednica zbog Gospića: “Plenković je gotov, ovo je turning point” (Index), Možemo proziva vladu i HDZ radi Gospića, vladajući uzvraćaju pitanjima o Jakuševcu (N1), SDP: Oporba prikupila 50 potpisa za pokretanje postupka opoziva Vlade (HRT)
  • Crnogorski MUP nudi 500 tisuća eura za informacije o vođi kavačkog kriminalnog klana Radoju Zviceru koje bi dovele do njegovog uhićenja (tportal)
  • Stižu nam potpuno nove euro novčanice, ali tamo za tri godine (Poslovni)
  • Misteriozni kupci masovno grabe stare knjige: Sumnja se da iza svega stoje AI kompanije (tportal)
Danas (11:00)

Brze i kratke

  • Iran je pogubio najmanje 900 ljudi od siječnja (Index)
  • Danas izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću (Index)
  • U Jastrebarskom htjeli graditi školu, a otkrili – veliko ilegalno odlagalište otpada (Nacional)
  • RevoIucija na zagrebačkim ulicama: Od danas preko Ubera možete naručiti vožnju u robotaksiju (Net)
  • Povijesna vojna zgrada u Zagrebu na Austrijskom trgu osvanula u novom ruhu (Jutarnji)
  • Najskuplji wc u Hrvatskoj? Grad Varaždin platio 377 tisuća eura za javni zahod kod groblja, otvoren uoči Špancirfesta (Varaždinski)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zašto su palili kod Zadra? Srbin i ratni veteran: “Hrvatska mu nije bila po volji” (Index)
  • Prijeti li Europi iranski napad? Tonči Tadić: Nema ozbiljnih indicija, ali žele navući Trumpa na nove napade u idućim mjesecima da mu smanje šanse na međuizborima (tportal)
  • Račun požara raste: Štete skočile 139 posto, osiguranje daleko zaostaje (Poslovni)
  • Zbog suša u Europi cijene hrane mogle bi rasti preko 11 posto (Lider)
  • Na izvanrednu sjednicu sabora ne dolaze ni Plenković ni Milanović, ali N1 zna tko dolazi
  • Mogu li mladi naći posao u kulturi? ‘Novu osobu zapošljavamo tek ako netko ode u mirovinu‘ (tportal)
  • Novi navodni napad srpskih hakera: Tvrde da su iz HZMO-a ukrali podatke 105.000 građana (N1)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Vještak koji je istraživao tragediju na Kornatima o Omišu: To nije bio običan požar (RTL Direkt, Index)
  • Latvijski premijer Andris Kulbergs želi da Bruxelles izdvoji 7 milijardi eura za pomoć u pokrivanju vojnih i gospodarskih troškova suočavanja s Rusijom (Index)
  • Emily Watson: Sarajevo je nevjerojatan grad, a SFF poseban festival (HRT), Woody Harrelson primio Počasno Srce Sarajeva (Index)
  • Play-off Lige prvaka: Dinamo i Viking remizirali na Maksimiru, Modri su zabili dva gola u pvih deset minuta da bi do kraja poluvremena primili još dva (Telesport)
  • Koža od pive i sir od slanutka na ZeGeVegeu (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Jandroković sazvao izvanrednu sjednicu Sabora za četvrtak i petak (Jutarnji)
  • Puhovski: vođenje sjednice u Gospiću bilo je sramotno loše, imamo predsjednicu Odbora koja nije u stanju voditi ni sat razredne zajednice (N1)
  • Mapy – aplikacija za navigaciju i onda kad nema dostupne internetske veze (Bug)
  • QR kodovi na plažama otkrivaju kvalitetu mora (HRT)
  • Ludbreg u velikom stilu dočekao europsku prvakinju Saru Kolak, njoj u čast novi sportski park dobio ime (Klikaj)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Zagrepčanima prijeti 500 tisuća tona otpada s odlagališta kod vodocrpilišta u Kosnici koje veličinom skoro dostiže Jakuševac. Ta se voda pije i u Novom Zagrebu (Nacional)
  • Postavljeni podzemni spremnici uz Trg bana Jelačića (N1)
  • Kontroverzni ruski film stiže u Veneciju. Ukrajina: “To nije politički neutralno” (Index)
  • Prihodi Anthropica skočili s 9 na 65 milijardi dolara (Index)
  • Jučerašnja fronta u Hrvatsku donijela dugo očekivanu kišu, ali ona nije pala posvuda… sutra smo ponovno na +30 (Index)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Milanović povukao potez i zatražio izvanredno zasjedanje Sabora, traži da se raspravlja o točkama u kojem se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije, primiti predstavnike građana, imenovati glavnog državnog inspektora koji će odmah započeti nadzor nad svim odlagalištima otpada (tportal)
  • Stigli novi nalazi vode u Ličko-senjskoj županiji. Od 22 uzorka 21 ocijenjeno sukladnima, u jednom povišeno olovo, to je do internih instalacija, nema veze s isporučiteljem vode (tportal)
  • Osumnjičeni palitelj je vlasnik zemlje na kojoj je ‘crno brdo’ otrovnog otpada, tvrdi da je bio prevaren kad je dao zemljište u najam (24sata, N1)
  • Gradonačelnik Omiša za Nacional.hr: ‘Katastrofa od razornog požara iznosi osam milijuna eura’
  • Otpuštanja zbog umjetne inteligencije mogu smanjiti produktivnost (Mreža)
  • ZET obilježava 116 godina električnog tramvaja (HRT)

 

Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Profesor s Agronomije: Dosad je 2017. godina imala najviše požara; imali smo oko 6900 otvorenih požara. Sada već do 10. kolovoza 2026. imamo 5700 požara, što su više temperature, što su veće gorive mase, bit će posljedice teže (N1)
  • Ukrajinci noćas lansirali više od 600 dronova na Moskvu: Šire se dramatične snimke građana (tportal)
  • Milanović drugi put u povijesti aktivira ustavnu ovlast sazivanja izvanredne saborske sjednice, prvi put zbog afere “Plin za cent” (tportal)
  • Požar im uništio sezonu, mali iznajmljivači traže oslobađanje od poreza do kraja godine (Poslovni)
  • Počasno Srce za Diega Lunu u Sarajevu (HRT)
  • Zdravstveni turizam može biti ključ produljenja turističke sezone (HRT)
Ponedjeljak (23:00)

Brze i kratke

  • Naprasno prekinuta sjednica u Gospiću, Zekanović vikao, lijeva oporba demonstrativno napustila sjednicu (Index, Jutarnji, N1), izvjesno kako će Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora (Jutarnji)
  • Omiš je od Tomaševića dobio najveću svotu koju gradonačelnik može dodijeliti, Zagreb donira 130 tisuća eura (Nacional)
  • Nuklearka Krško od petka radi na 90 posto snage reaktora (Poslovni)
  • Gorski kotar osvaja kupače: Umjesto mora biraju rijeke i jezera (HRT)
  • Novi Zakon o najmu stanova uređuje polog, kućni red i otkaz ugovora (Zgradonačelnik)
Ponedjeljak (17:00)

Brze i kratke

  • Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta, od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Rekordne temperature i dugotrajne suše stvorile su uvjete u kojima se vatra brže širi te postaje intenzivnija i nepredvidljivija nego prije (tportal)
  • Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom (N1)
  • Plenkovićeva Vlada je platila sanaciju varaždinskih bala, no tek nakon što je SDP-ov gradonačelnik Bosilj odradio proceduru (Faktograf)
  • Jesu li parkirališna mjesta u hrvatskim gradovima adekvatna dimenzijama vozila? Automobili rastu, sve su duži, širi… (Revija HAK)
  • Renesansni festival počinje u četvrtak, trajat će sve do nedjelje (Klikaj)