Om terapija

Kada su na godišnjem okupljanju vodećih mislioca iz raznih područja pitali “najsretnijeg čovjeka na svijetu” da im otkrije tri tajne sreće rekao je: “Prvo, nema tajne. Drugo, ne postoje samo tri. Treće, za to je potreban cijeli život, ali to je nešto najvrjednije što možete postići”. Najsretniji čovjek na svijetu zove se Matthieu Ricard, budistički je svećenik i autor bestsellera, a u povodu objavljivanja memoara “Notebooks of a Wandering Monk” taj rođeni Francuz s doktoratom iz molekularne genetike, koji se odrekao znanstvene karijere radi budizma i života u samostanu u Nepalu, otkrio je neke svoje spoznaje o sreći. “U svakom slučaju, uživam u svakom trenutku života, ali naravno postoje trenuci tuge — pogotovo kada vidite toliko patnje. Ali to bi trebalo probuditi vaše suosjećanje, a ako probudi vaše suosjećanje, idete na jači, zdraviji i smisleniji način postojanja. To je ono što ja zovem srećom. Nije kao da cijelo vrijeme skačete od sreće. Sreća je više kao vaša osnovna linija. To je mjesto gdje dolazite nakon uspona i padova, radosti i tuge”, smatra Ricard. Jutarnji