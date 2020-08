Buda nije tako mislio, a nije ni Krist

Nitko se ne voli vrtiti u krug, jer ponavljanje predstavlja nešto što je mukotrpno, dosadno i naporno. Tako je to u našem zapadnjačkom umu. No primjerice budisti obožavaju krugove – mandala, kružna molitva, stupa… sve su to kružnice iz kojih crpe snagu. BBC donosi zanimljivu reportažu iz Katmandua, o tome kako se upravo kruženjem može opustiti i prestati gledati na vrijeme kao na nešto što se mora produktivno iskoristiti u poslu. Ako je sve kružno, čak i vrijeme, onda je točnost samo stvar perspektive.