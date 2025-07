Viša sila il' niža pamet?

Jedan se vozač nemalo iznenadio kada je saznao razlog poskupljenja osiguranja za automobil. Iako nije imao problema s policijom niti je prekršajno prijavljivan, osiguravajuća tvrtka imala je podatke o njegovom načinu vožnje, odnosno dokaze da je kršio prometna pravila. Osiguranje je obično skuplje ako je vozač imao prometnu nesreću ili je kažnjen zbog prebrze vožnje, no automobili koje je proizveo General Motors u sebi bilježe vaše navike u vožnji bez obzira uhvatila vas policija ili ne. Vozač je zatražio i dobio izvješće potrošača i otkrio da je GM pratio njegova 640 putovanja u šest mjeseci. Izvješće nije prikazivalo lokacije, ali druge informacije uključivale su datume, udaljenosti, vrijeme početka i završetka te svaki put kad je vozač ubrzao, naglo zakočio ili naglo ubrzao. To ukazuje kako je navedena tvrtka slala informacije osiguravajućoj tvrtci. To rade i drugi proizvođači poput Kie, Hyundaija i Honde, a iako je osiguravajućim tvrtkama potrebna vaša suglasnost, ona ju dobije prilikom potpisa na ugovor o osiguranju, odnosno “opće odredbe i uvjete” (terms and conditions). Finance Yahoo