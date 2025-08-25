Kad ti kasko obeća med i mlijeko, a serviseru plate jogurt i pola kifle

U prosjeku 7% kućanstava centralne i istočne Europe posjeduju kasko osiguranje, pri čemu dvije zemlje jako odskaču od prosječnih rezultata – Slovenija i Srbija. U Sloveniji čak 41% kućanstava ima ugovoreno kasko osiguranje. Posljedica je to znatno većeg udjela ljudi koji kupuju automobile od leasing kuća koje ujedno i uvjetuju ugovaranje te police. S druge strane, u Srbiji samo 1% kućanstava ima ugovoreno kasko osiguranje.

Češka je također iznad prosjeka u broju kućanstava koje posjeduju police kasko osiguranja – njih 14%. U Slovačkoj i Bugarskoj svako deseto kućanstvo ima ugovoreno kasko osiguranje, dok je u svim ostalim zemljama centralne i istočne Europe taj udio manji od 10%.

Što se obaveznog auto-osiguranja tiče, ima ih ugovoreno 47%, drugim riječima, u svakom drugom kućanstvu postoji barem jedna polica obveznog auto osiguranja (odnosno svaka druga obitelj ima bar jedan auto).

U Hrvatskoj, 68% kućanstava ima neku policu osiguranja imovine. Među ovom vrstom osiguranja dominiraju police obveznog osiguranja automobila koje ima 66% kućanstava čime je RH iznad prosjeka regije, dok 8% kućanstava ima ugovoreno kasko osiguranje.

Kasko osiguranje automobila češće uzimaju vlasnici automobila s područja Zagreba (18%) i Istre i Primorja (20%), oni koji žive u većim gradovima (preko 100.000 stanovnika – 24%), viših statusnih zanimanja (poduzetnici 28%), višeg obrazovnog (VSS – 20%) i materijalnog statusa (preko 7.000 kn – 30%).

Dok u Hrvatskoj i Češkoj udio obveznog auto osiguranja prelazi 60% svih kućanstava, u Ukrajini tek 12% kućanstava ima ugovorenu tu policu. U Sloveniji više od 50% kućanstava ima sklopljenu barem jednu policu obveznog osiguranja, slijedi Poljska s 47%, Bugarska s 44% i Srbija s 38%.

