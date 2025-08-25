Kad ti kasko obeća med i mlijeko, a serviseru plate jogurt i pola kifle

Kasko osiguranje: popravak auta ne diktira osiguravajuća kuća, već zakon - Monitor.hr
Na tržištu osiguranja konkurencija bi trebala značiti bolju uslugu, no iskustva pokazuju da se prava slika otkriva tek kad treba isplatiti štetu. Mnogi osiguranici suočavaju se s osporavanjem troškova popravka, posebice kad ne koriste “preporučene” servise. Osiguravatelji često pokušavaju nametnuti vlastite cijene rada, no Visoki trgovački sud RH jasno je presudio: vlasnik vozila ima pravo birati legalan servis i cijenu koju taj servis naplaćuje. Jeftinija alternativa ne može se nametati kao obveza niti koristiti kao izgovor za smanjenje isplate kasko osiguranja. Revija HAK


Kad vam nešto padne na auto – crijep, lim, grana – svi se rado vade na „višu silu“. No, sudska praksa kaže drukčije. Ako je riječ o poznatim vremenskim pojavama, poput bure, ili bolesnim granama, odgovornost je na vlasnicima i održavateljima. Vrhovni sud jasno ističe: očekivani vjetrovi i neosigurani objekti nisu viša sila. A ako je grana trula – bingo! Odšteta je vaša. Samo, da biste to dokazali, možda će vam trebati i biolog, i botaničar… i jako strpljenje. Revija HAK

Jedan se vozač nemalo iznenadio kada je saznao razlog poskupljenja osiguranja za automobil. Iako nije imao problema s policijom niti je prekršajno prijavljivan, osiguravajuća tvrtka imala je podatke o njegovom načinu vožnje, odnosno dokaze da je kršio prometna pravila. Osiguranje je obično skuplje ako je vozač imao prometnu nesreću ili je kažnjen zbog prebrze vožnje, no automobili koje je proizveo General Motors u sebi bilježe vaše navike u vožnji bez obzira uhvatila vas policija ili ne. Vozač je zatražio i dobio izvješće potrošača i otkrio da je GM pratio njegova 640 putovanja u šest mjeseci. Izvješće nije prikazivalo lokacije, ali druge informacije uključivale su datume, udaljenosti, vrijeme početka i završetka te svaki put kad je vozač ubrzao, naglo zakočio ili naglo ubrzao. To ukazuje kako je navedena tvrtka slala informacije osiguravajućoj tvrtci. To rade i drugi proizvođači poput Kie, Hyundaija i Honde, a iako je osiguravajućim tvrtkama potrebna vaša suglasnost, ona ju dobije prilikom potpisa na ugovor o osiguranju, odnosno “opće odredbe i uvjete” (terms and conditions). Finance Yahoo

U prosjeku 7% kućanstava centralne i istočne Europe posjeduju kasko osiguranje, pri čemu dvije zemlje jako odskaču od prosječnih rezultata – Slovenija i Srbija. U Sloveniji čak 41% kućanstava ima ugovoreno kasko osiguranje. Posljedica je to znatno većeg udjela ljudi koji kupuju automobile od leasing kuća koje ujedno i uvjetuju ugovaranje te police. S druge strane, u Srbiji samo 1% kućanstava ima ugovoreno kasko osiguranje.

Češka je također iznad prosjeka u broju kućanstava koje posjeduju police kasko osiguranja – njih 14%. U Slovačkoj i Bugarskoj svako deseto kućanstvo ima ugovoreno kasko osiguranje, dok je u svim ostalim zemljama centralne i istočne Europe taj udio manji od 10%.

Što se obaveznog auto-osiguranja tiče, ima ih ugovoreno 47%, drugim riječima, u svakom drugom kućanstvu postoji barem jedna polica obveznog auto osiguranja (odnosno svaka druga obitelj ima bar jedan auto).

U Hrvatskoj, 68% kućanstava ima neku policu osiguranja imovine. Među ovom vrstom osiguranja dominiraju police obveznog osiguranja automobila koje ima 66% kućanstava čime je RH iznad prosjeka regije, dok 8% kućanstava ima ugovoreno kasko osiguranje.

Kasko osiguranje automobila češće uzimaju vlasnici automobila s područja Zagreba (18%) i Istre i Primorja (20%), oni koji žive u većim gradovima (preko 100.000 stanovnika – 24%), viših statusnih zanimanja (poduzetnici 28%), višeg obrazovnog (VSS – 20%) i materijalnog statusa (preko 7.000 kn – 30%).

Dok u Hrvatskoj i Češkoj udio obveznog auto osiguranja prelazi 60% svih kućanstava, u Ukrajini tek 12% kućanstava ima ugovorenu tu policu. U Sloveniji više od 50% kućanstava ima sklopljenu barem jednu policu obveznog osiguranja, slijedi Poljska s 47%, Bugarska s 44% i Srbija s 38%.

Što se kasko osiguranja tiče, u Češkoj ga ima 14% kućanstava, u Slovačkoj 10%, u Hrvatskoj 8%, u Srbiji samo 1%.