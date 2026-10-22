Četverometarski humanoid Neo1 spreman za najteže radne uvjete - Monitor.hr
Danas (11:00)

Megatron je živ

Četverometarski humanoid Neo1 spreman za najteže radne uvjete

Tvrtke NeodraDynamics Robotics i JD Industrial predstavile su na Sajmu industrije u Kini (CIIF) robota Neo1 – četiri metra visokog hibridnog humanoidnog robota. Namijenjen je obavljanju takozvanih “4D” poslova: opasnih, prljavih, teških i monotonih radnih zadataka. Zahvaljujući inovativnom hidrauličko-električnom pogonu, Neo1 spaja snagu hidraulike i preciznost električnih motora. Unatoč iznimnoj snazi, s dvoručnom nosivšću od čak 500 kilograma, nudi mikroskopsku preciznost pozicioniranja (±0,005 mm). Razvijen je za rad u ekstremnim uvjetima, uključujući tešku industriju, nuklearni sektor, rudarstvo te dubokomorska istraživanja i operacije. Bug


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05.10. (16:00)

Ništa još od makljaže s Terminatorom

Kalifornija zabranila borbe čovjeka i humanoidnog robota zbog nedostatka dozvola

Startup Robot Entertainment Kombat organizirao je u Kaliforniji prvu borbu u kavezu između influencera i humanoidnog robota T800. Iako je meč s ljudskim operaterom više nalikovao na režirani medijski spektakl nego na sport, sportska komisija izdala je nalog za hitnu obustavu. Zanimljivo, razlog zabrane nije etičke prirode, već nedostatak službenih dozvola za događaje s punim kontaktom. Organizatori su kaznu okrenuli u svoju korist za dodatnu promociju, dok budućnost ovakvih borbi sada ovisi o odobrenju komisije. Bug

13.07. (12:00)

Terminatori, ne dajmo da dođe do 'Sudnjeg dana'

Tehnologija autonomnog ubijanja galopira bojištima dok međunarodna regulacija beznadno kasni

Autonomna oružja više nisu znanstvena fantastika, već stvarnost potvrđena na bojištima u Ukrajini i Gazi. Mašine sposobne samostalno pronaći, prepoznati, naciljati i ubiti čovjeka postoje već godinama. Ono što ne postoji jest regulacija, piše Faktograf. Dok UN godinama neuspješno pokušava pravno regulirati “robote ubojice”, velesile poput SAD-a, Kine i Rusije ulažu milijarde u vojni AI, vođene strahom od geopolitičkog zaostatka. Hrvatska verbalno zagovara obveznu ljudsku kontrolu nad smrtonosnom silom, iako njezine domaće tvrtke već razvijaju dronove s elementima umjetne inteligencije. Aktivisti upozoravaju na digitalnu dehumanizaciju i gubitak etičke odgovornosti, no vojni interesi i profit trenutačno nadjačavaju apele za zabranu strojeva koji samostalno odlučuju o životu i smrti.

11.05. (15:00)

Kad se roboti slože, i poplun se složiti može

Zbogom, kućanski poslovi: Era autonomnih robotskih cimera je stigla

Kompanija Figure demonstrirala je napredak sustava Helix-02 kroz suradnju dva humanoidna robota koji su bez međusobne komunikacije pospremili spavaću sobu za manje od dvije minute. Oslanjajući se isključivo na vizualne senzore i zajedničku neuronsku mrežu, roboti su vješto baratali deformabilnim objektima poput pokrivača, balansirali na jednoj nozi i koordinirali pokrete u stvarnom vremenu. Ovaj pothvat ključan je jer dokazuje da jedinstvena AI arhitektura može svladati kompleksnu ljudsku interakciju i nepredvidive zadatke, seleći robotsku autonomiju iz tvornica izravno u naše domove. Bug

25.04. (18:00)

Više se nije zabavno ni kladiti

Dok u velikom svijetu roboti pomalo ulaze u sport, kod nas na mala vrata iz njega izlazi veliki novac

Prošle nedjelje u Pekingu je drugu godinu zaredom održan E-Town polumaraton, sportsko-tehnološki događaj na kojemu je, usporedo s 12 tisuća ljudskih trkača, dionicu od 21 kilometra trčalo i tristotinjak humanoidinih robota. Nisu svi roboti u toj utrci bili uspješni, no svi koji su došli do cilja nisu se ni oznojili, kamoli ‘dušu ispustili’ poput ljudi, a niti nešto posebno slavili. Da je trebalo optrčati počasni krug, optrčali bi još dva, cijeli jedan maraton. Tehnologija neslućenih razmjera i još neslućenijih namjera ušla je tako i u sport, kroz ciljnu ravninu, čak šest minuta i 54 sekunde brže od čovjeka kojemu je to najbrže uspjelo.

Istovremeno, kod nas je novac, umjesto ulaganja u mlade sportaše, spiskan na tko zna čiji luksuz i snobovske prohtjeve. Preko fiktivnih računa uz izmišljene troškove i lažno prikazivana sponzorstva, novac je selio s računa sportskih saveza na privatne račune, često onih koji su tek protokolarno se vrzmali po sportskim savezima. Miroslav Filipović za N1.

24.04. (01:00)

Sve pet, ali u Olimpijadi ih stavite u zasebnu kategoriju

Sonyjev robot Ace igra stolni tenis bolje od elitnih sportaša

Inženjeri iz Sony AI-ja u Zürichu razvili su Ace, prvi sustav fizičke inteligencije koji se u stolnom tenisu ravnopravno nosi s ljudima. Zahvaljujući sustavu kamera koje prate rotaciju loptice i latenciji od svega 10 ms, Ace reagira deset puta brže od čovjeka. Iako je pobijedio elitne amatere u tri od pet mečeva, profesionalci su ga ipak nadmudrili koristeći njegove slabosti pri “jednostavnim” servisima bez rotacije. Ipak, projekt objavljen u časopisu Nature dokazuje da AI može donositi kompleksne fizičke odluke u milisekundama, otvarajući vrata naprednijoj suradnji ljudi i robota. Bug

20.04. (01:00)

Lako tako kad ne mogu dobiti žuljeve, a ne osjećaju ni žeđ

Čelična pluća otpornija od mišića: Na polumaratonu u Pekingu roboti brži od ljudi

Humanoidni roboti ostvarili su povijesni trijumf u Pekingu, nadmašivši ljudske trkače za desetak minuta. Robot Lightning prvi je prošao cilj s nevjerojatnih 48:19, dok je pobjednikom proglašen Shandian (50:26) zbog specifičnih pravila bodovanja. Ovaj rezultat predstavlja ogroman skok u odnosu na prošlogodišnji debakl kada je najbolji robot trčao preko dva i pol sata. U utrci je sudjelovalo stotinjak tvrtki i međunarodni timovi, a umjesto vode, roboti su na okrijepnim stanicama dobivali nove baterije i alat. Iako su trčali na odvojenim stazama, strojevi su službeno zasjenili svjetski rekord Jacoba Kiplima (57:20). HRT

30.03. (10:00)

Internet kao sam svoj gazda

Botovi preuzeli internet: AI promet raste 8 puta brže od ljudskog

Izvješće tvrtke Human Security za 2025. godinu otkriva dramatičan zaokret: automatizirani promet raste osam puta brže od ljudske aktivnosti. Zahvaljujući ekspanziji modela poput ChatGPT-ja i Geminija, AI promet skočio je za 187%, dok su autonomni agenti zabilježili nevjerojatan rast od 8000%. Iako ovaj promet uključuje korisne alate poput Googleovih pregleda, on troši goleme količine podataka. Stručnjaci iz Cloudflarea predviđaju da će botovi potpuno zasjeniti ljude do 2027. godine. Granica između korisnog softvera i digitalne premoći strojeva postaje sve tanja, dok internet službeno postaje igralište algoritama. CNBC, tportal

18.03. (23:00)

Terminator na šljaci: Od amatera do Federera

Humanoidni robot naučio tenis gledajući amaterske videe

Kineski stručnjaci razvili su LATENT, prvi algoritam koji humanoidnim robotima omogućuje prirodno kretanje i igranje tenisa u stvarnom vremenu. Umjesto savršenih snimki, sustav je treniran na svega pet sati amaterskih videa, dokazujući da robot može učiti iz “nesavršenih” ljudskih pokreta. Ovo je važno jer označava prijelaz s krutog mehaničkog oponašanja na inteligentnu atletsku interakciju s reakcijama u milisekundama. Iako trenutno vraća nasumične loptice uz pomoć vanjskih senzora, tehnologija otvara vrata primjeni humanoidnih strojeva u nepredvidivim, dinamičnim okruženjima izvan laboratorija. Bug