Megatron je živ
Četverometarski humanoid Neo1 spreman za najteže radne uvjete
Tvrtke NeodraDynamics Robotics i JD Industrial predstavile su na Sajmu industrije u Kini (CIIF) robota Neo1 – četiri metra visokog hibridnog humanoidnog robota. Namijenjen je obavljanju takozvanih “4D” poslova: opasnih, prljavih, teških i monotonih radnih zadataka. Zahvaljujući inovativnom hidrauličko-električnom pogonu, Neo1 spaja snagu hidraulike i preciznost električnih motora. Unatoč iznimnoj snazi, s dvoručnom nosivšću od čak 500 kilograma, nudi mikroskopsku preciznost pozicioniranja (±0,005 mm). Razvijen je za rad u ekstremnim uvjetima, uključujući tešku industriju, nuklearni sektor, rudarstvo te dubokomorska istraživanja i operacije. Bug