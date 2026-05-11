Danas (13:00)

Kad se roboti slože, i poplun se složiti može

Zbogom, kućanski poslovi: Era autonomnih robotskih cimera je stigla

Kompanija Figure demonstrirala je napredak sustava Helix-02 kroz suradnju dva humanoidna robota koji su bez međusobne komunikacije pospremili spavaću sobu za manje od dvije minute. Oslanjajući se isključivo na vizualne senzore i zajedničku neuronsku mrežu, roboti su vješto baratali deformabilnim objektima poput pokrivača, balansirali na jednoj nozi i koordinirali pokrete u stvarnom vremenu. Ovaj pothvat ključan je jer dokazuje da jedinstvena AI arhitektura može svladati kompleksnu ljudsku interakciju i nepredvidive zadatke, seleći robotsku autonomiju iz tvornica izravno u naše domove. Bug


25.04. (16:00)

Više se nije zabavno ni kladiti

Dok u velikom svijetu roboti pomalo ulaze u sport, kod nas na mala vrata iz njega izlazi veliki novac

Prošle nedjelje u Pekingu je drugu godinu zaredom održan E-Town polumaraton, sportsko-tehnološki događaj na kojemu je, usporedo s 12 tisuća ljudskih trkača, dionicu od 21 kilometra trčalo i tristotinjak humanoidinih robota. Nisu svi roboti u toj utrci bili uspješni, no svi koji su došli do cilja nisu se ni oznojili, kamoli ‘dušu ispustili’ poput ljudi, a niti nešto posebno slavili. Da je trebalo optrčati počasni krug, optrčali bi još dva, cijeli jedan maraton. Tehnologija neslućenih razmjera i još neslućenijih namjera ušla je tako i u sport, kroz ciljnu ravninu, čak šest minuta i 54 sekunde brže od čovjeka kojemu je to najbrže uspjelo.

Istovremeno, kod nas je novac, umjesto ulaganja u mlade sportaše, spiskan na tko zna čiji luksuz i snobovske prohtjeve. Preko fiktivnih računa uz izmišljene troškove i lažno prikazivana sponzorstva, novac je selio s računa sportskih saveza na privatne račune, često onih koji su tek protokolarno se vrzmali po sportskim savezima. Miroslav Filipović za N1.

24.04. (01:00)

Sve pet, ali u Olimpijadi ih stavite u zasebnu kategoriju

Sonyjev robot Ace igra stolni tenis bolje od elitnih sportaša

Inženjeri iz Sony AI-ja u Zürichu razvili su Ace, prvi sustav fizičke inteligencije koji se u stolnom tenisu ravnopravno nosi s ljudima. Zahvaljujući sustavu kamera koje prate rotaciju loptice i latenciji od svega 10 ms, Ace reagira deset puta brže od čovjeka. Iako je pobijedio elitne amatere u tri od pet mečeva, profesionalci su ga ipak nadmudrili koristeći njegove slabosti pri “jednostavnim” servisima bez rotacije. Ipak, projekt objavljen u časopisu Nature dokazuje da AI može donositi kompleksne fizičke odluke u milisekundama, otvarajući vrata naprednijoj suradnji ljudi i robota. Bug

20.04. (01:00)

Lako tako kad ne mogu dobiti žuljeve, a ne osjećaju ni žeđ

Čelična pluća otpornija od mišića: Na polumaratonu u Pekingu roboti brži od ljudi

Humanoidni roboti ostvarili su povijesni trijumf u Pekingu, nadmašivši ljudske trkače za desetak minuta. Robot Lightning prvi je prošao cilj s nevjerojatnih 48:19, dok je pobjednikom proglašen Shandian (50:26) zbog specifičnih pravila bodovanja. Ovaj rezultat predstavlja ogroman skok u odnosu na prošlogodišnji debakl kada je najbolji robot trčao preko dva i pol sata. U utrci je sudjelovalo stotinjak tvrtki i međunarodni timovi, a umjesto vode, roboti su na okrijepnim stanicama dobivali nove baterije i alat. Iako su trčali na odvojenim stazama, strojevi su službeno zasjenili svjetski rekord Jacoba Kiplima (57:20). HRT

30.03. (10:00)

Internet kao sam svoj gazda

Botovi preuzeli internet: AI promet raste 8 puta brže od ljudskog

Izvješće tvrtke Human Security za 2025. godinu otkriva dramatičan zaokret: automatizirani promet raste osam puta brže od ljudske aktivnosti. Zahvaljujući ekspanziji modela poput ChatGPT-ja i Geminija, AI promet skočio je za 187%, dok su autonomni agenti zabilježili nevjerojatan rast od 8000%. Iako ovaj promet uključuje korisne alate poput Googleovih pregleda, on troši goleme količine podataka. Stručnjaci iz Cloudflarea predviđaju da će botovi potpuno zasjeniti ljude do 2027. godine. Granica između korisnog softvera i digitalne premoći strojeva postaje sve tanja, dok internet službeno postaje igralište algoritama. CNBC, tportal

18.03. (23:00)

Terminator na šljaci: Od amatera do Federera

Humanoidni robot naučio tenis gledajući amaterske videe

Kineski stručnjaci razvili su LATENT, prvi algoritam koji humanoidnim robotima omogućuje prirodno kretanje i igranje tenisa u stvarnom vremenu. Umjesto savršenih snimki, sustav je treniran na svega pet sati amaterskih videa, dokazujući da robot može učiti iz “nesavršenih” ljudskih pokreta. Ovo je važno jer označava prijelaz s krutog mehaničkog oponašanja na inteligentnu atletsku interakciju s reakcijama u milisekundama. Iako trenutno vraća nasumične loptice uz pomoć vanjskih senzora, tehnologija otvara vrata primjeni humanoidnih strojeva u nepredvidivim, dinamičnim okruženjima izvan laboratorija. Bug

04.02. (11:00)

Kad algoritam dobije noge, ruke, a možda i zalaje

Abysalto razvija utjelovljeni AI s humanoidnim robotom i robopsom

Domaća tvrtka Abysalto predstavila je humanoidnog robota i robopsa kao eksperimentalne platforme za razvoj utjelovljene umjetne inteligencije. AI tim od 20 stručnjaka razvija rješenja za privatni i poslovni sektor, s fokusom na sustave koji uče kroz fizičku interakciju sa stvarnim svijetom. Roboti, nabavljeni od kineske tvrtke Unitree, služe za testiranje autonomije, sigurnosti i industrijskih primjena. U Abysaltu smatraju da je prelazak AI-ja u fizički svijet sljedeći veliki tehnološki korak. Poslovni

03.01. (16:00)

I roboti bi disali, samo da imaju čime

Bijela „krv“ za robote: kako emulzije kisika mogu napajati strojeve

Iako se kisik „dobro“ otapa u vodi, njegova je topljivost premala za aerobni život bez hemoglobina. Inspirirani tom biološkom činjenicom, znanstvenici su razvili emulziju silikonskog ulja u kalijevoj lužini koja može pohraniti i prenositi znatno više kisika nego voda. Ta stabilna, mliječno bijela tekućina oponaša ulogu krvi u robotima i može poboljšati rad zračnih baterija. Iako energetski skromna, otvara put robotima koji bi – barem metaforički – mogli disati. Nenad Raos za Bug

16.11.2025. (20:00)

Kao prvi bebini koraci

Ruski robot pao tijekom predstavljanja. Srušio se čim je zakoračio na pozornicu

Prvi ruski humanoidni robot, nazvan AIDOL, doživio je neslavan debi na predstavljanju u Moskvi. Samo nekoliko sekundi nakon što je predstavljen publici i zakoračio na pozornicu, robot se srušio, a snimka nezgode brzo se proširila društvenim mrežama, piše Euronews. Robot je, kažu, prethodno bio testiran u različitim uvjetima te je naveo da je do pada moglo doći zbog nedovoljne rasvjete na pozornici ili tehničkog kvara. Index