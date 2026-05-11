Kad se roboti slože, i poplun se složiti može
Zbogom, kućanski poslovi: Era autonomnih robotskih cimera je stigla
Kompanija Figure demonstrirala je napredak sustava Helix-02 kroz suradnju dva humanoidna robota koji su bez međusobne komunikacije pospremili spavaću sobu za manje od dvije minute. Oslanjajući se isključivo na vizualne senzore i zajedničku neuronsku mrežu, roboti su vješto baratali deformabilnim objektima poput pokrivača, balansirali na jednoj nozi i koordinirali pokrete u stvarnom vremenu. Ovaj pothvat ključan je jer dokazuje da jedinstvena AI arhitektura može svladati kompleksnu ljudsku interakciju i nepredvidive zadatke, seleći robotsku autonomiju iz tvornica izravno u naše domove. Bug