Sonyjev robot Ace igra stolni tenis bolje od elitnih sportaša - Monitor.hr
Danas (23:00)

Sve pet, ali u Olimpijadi ih stavite u zasebnu kategoriju

Sonyjev robot Ace igra stolni tenis bolje od elitnih sportaša

Inženjeri iz Sony AI-ja u Zürichu razvili su Ace, prvi sustav fizičke inteligencije koji se u stolnom tenisu ravnopravno nosi s ljudima. Zahvaljujući sustavu kamera koje prate rotaciju loptice i latenciji od svega 10 ms, Ace reagira deset puta brže od čovjeka. Iako je pobijedio elitne amatere u tri od pet mečeva, profesionalci su ga ipak nadmudrili koristeći njegove slabosti pri “jednostavnim” servisima bez rotacije. Ipak, projekt objavljen u časopisu Nature dokazuje da AI može donositi kompleksne fizičke odluke u milisekundama, otvarajući vrata naprednijoj suradnji ljudi i robota. Bug


Slične vijesti

Nedjelja (23:00)

Lako tako kad ne mogu dobiti žuljeve, a ne osjećaju ni žeđ

Čelična pluća otpornija od mišića: Na polumaratonu u Pekingu roboti brži od ljudi

Humanoidni roboti ostvarili su povijesni trijumf u Pekingu, nadmašivši ljudske trkače za desetak minuta. Robot Lightning prvi je prošao cilj s nevjerojatnih 48:19, dok je pobjednikom proglašen Shandian (50:26) zbog specifičnih pravila bodovanja. Ovaj rezultat predstavlja ogroman skok u odnosu na prošlogodišnji debakl kada je najbolji robot trčao preko dva i pol sata. U utrci je sudjelovalo stotinjak tvrtki i međunarodni timovi, a umjesto vode, roboti su na okrijepnim stanicama dobivali nove baterije i alat. Iako su trčali na odvojenim stazama, strojevi su službeno zasjenili svjetski rekord Jacoba Kiplima (57:20). HRT

30.03. (10:00)

Internet kao sam svoj gazda

Botovi preuzeli internet: AI promet raste 8 puta brže od ljudskog

Izvješće tvrtke Human Security za 2025. godinu otkriva dramatičan zaokret: automatizirani promet raste osam puta brže od ljudske aktivnosti. Zahvaljujući ekspanziji modela poput ChatGPT-ja i Geminija, AI promet skočio je za 187%, dok su autonomni agenti zabilježili nevjerojatan rast od 8000%. Iako ovaj promet uključuje korisne alate poput Googleovih pregleda, on troši goleme količine podataka. Stručnjaci iz Cloudflarea predviđaju da će botovi potpuno zasjeniti ljude do 2027. godine. Granica između korisnog softvera i digitalne premoći strojeva postaje sve tanja, dok internet službeno postaje igralište algoritama. CNBC, tportal

18.03. (23:00)

Terminator na šljaci: Od amatera do Federera

Humanoidni robot naučio tenis gledajući amaterske videe

Kineski stručnjaci razvili su LATENT, prvi algoritam koji humanoidnim robotima omogućuje prirodno kretanje i igranje tenisa u stvarnom vremenu. Umjesto savršenih snimki, sustav je treniran na svega pet sati amaterskih videa, dokazujući da robot može učiti iz “nesavršenih” ljudskih pokreta. Ovo je važno jer označava prijelaz s krutog mehaničkog oponašanja na inteligentnu atletsku interakciju s reakcijama u milisekundama. Iako trenutno vraća nasumične loptice uz pomoć vanjskih senzora, tehnologija otvara vrata primjeni humanoidnih strojeva u nepredvidivim, dinamičnim okruženjima izvan laboratorija. Bug

04.02. (11:00)

Kad algoritam dobije noge, ruke, a možda i zalaje

Abysalto razvija utjelovljeni AI s humanoidnim robotom i robopsom

Domaća tvrtka Abysalto predstavila je humanoidnog robota i robopsa kao eksperimentalne platforme za razvoj utjelovljene umjetne inteligencije. AI tim od 20 stručnjaka razvija rješenja za privatni i poslovni sektor, s fokusom na sustave koji uče kroz fizičku interakciju sa stvarnim svijetom. Roboti, nabavljeni od kineske tvrtke Unitree, služe za testiranje autonomije, sigurnosti i industrijskih primjena. U Abysaltu smatraju da je prelazak AI-ja u fizički svijet sljedeći veliki tehnološki korak. Poslovni

03.01. (16:00)

I roboti bi disali, samo da imaju čime

Bijela „krv“ za robote: kako emulzije kisika mogu napajati strojeve

Iako se kisik „dobro“ otapa u vodi, njegova je topljivost premala za aerobni život bez hemoglobina. Inspirirani tom biološkom činjenicom, znanstvenici su razvili emulziju silikonskog ulja u kalijevoj lužini koja može pohraniti i prenositi znatno više kisika nego voda. Ta stabilna, mliječno bijela tekućina oponaša ulogu krvi u robotima i može poboljšati rad zračnih baterija. Iako energetski skromna, otvara put robotima koji bi – barem metaforički – mogli disati. Nenad Raos za Bug

16.11.2025. (20:00)

Kao prvi bebini koraci

Ruski robot pao tijekom predstavljanja. Srušio se čim je zakoračio na pozornicu

Prvi ruski humanoidni robot, nazvan AIDOL, doživio je neslavan debi na predstavljanju u Moskvi. Samo nekoliko sekundi nakon što je predstavljen publici i zakoračio na pozornicu, robot se srušio, a snimka nezgode brzo se proširila društvenim mrežama, piše Euronews. Robot je, kažu, prethodno bio testiran u različitim uvjetima te je naveo da je do pada moglo doći zbog nedovoljne rasvjete na pozornici ili tehničkog kvara. Index

10.11.2025. (12:58)

Neurokirurg: Roboti neće zamijeniti kirurge već ih čine boljima

29.08.2025. (21:00)

Origami kockice koje same znaju plivati i dogovarati se bez WhatsAppa

Pametni mikroroboti iz Chemnitza otvaraju put digitalnim kolonijama

Na Tehnološkom sveučilištu Chemnitz razvijeni su “smartlets” – milimetarski mikroroboti koji kombiniraju elektroniku, senzore, solarne ćelije i optičku komunikaciju. Inspirirani origamijem, ravne membrane same se sklapaju u 3D kocke, sposobne za kretanje u vodi i sinkronizaciju putem svjetlosnih signala. Inovativna bežična komunikacijska petlja omogućuje im razmjenu podataka bez vanjskih uređaja, otvarajući prostor za decentraliziranu suradnju. Potencijalne primjene uključuju medicinu, nadzor vode i biološka istraživanja, a istraživači ih vide kao prvi korak prema robotiziranim kolonijama koje funkcioniraju poput digitalnih organizama. Bug