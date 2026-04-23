Sve pet, ali u Olimpijadi ih stavite u zasebnu kategoriju

Inženjeri iz Sony AI-ja u Zürichu razvili su Ace, prvi sustav fizičke inteligencije koji se u stolnom tenisu ravnopravno nosi s ljudima. Zahvaljujući sustavu kamera koje prate rotaciju loptice i latenciji od svega 10 ms, Ace reagira deset puta brže od čovjeka. Iako je pobijedio elitne amatere u tri od pet mečeva, profesionalci su ga ipak nadmudrili koristeći njegove slabosti pri “jednostavnim” servisima bez rotacije. Ipak, projekt objavljen u časopisu Nature dokazuje da AI može donositi kompleksne fizičke odluke u milisekundama, otvarajući vrata naprednijoj suradnji ljudi i robota. Bug