Chat Control 2.0: zaštita djece ili najveći europski Big Brother? - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad ti algoritam zaviri u poruke, pa ti još kaže da je za tvoje dobro

Chat Control 2.0: zaštita djece ili najveći europski Big Brother?

EU raspravlja o prijedlogu Chat Control 2.0, regulativi koja bi uvela obvezno skeniranje svih privatnih poruka, uključujući i enkriptirane aplikacije poput WhatsAppa i Signala. Komisija tvrdi da je cilj zaštita djece od online zlostavljanja, no stručnjaci upozoravaju da bi to stvorilo najveći sustav masovnog nadzora u povijesti Europe. Hrvatski stručnjaci Morić, Juranić, Hrdalo i Gulan slažu se da plemenita namjera ne opravdava trajnu infrastrukturu nadzora. Kritičari vide prijetnju privatnosti, enkripciji i anonimnosti, a odluka o prijedlogu očekuje se uskoro u EU parlamentu. tportal


Slične vijesti

30.08. (18:00)

Kad i Stasi kaže "ovo je previše"

Chat Control 2.0 zapinje na enkripciji i ljudskim pravima

Prijedlog EU uredbe o sprječavanju seksualnog zlostavljanja djece, poznat kao Chat Control 2.0, predviđa obvezno skeniranje svih online poruka i e-mailova, uključujući one zaštićene enkripcijom. Kritičari upozoravaju da bi to značilo masovni nadzor i ukidanje privatnosti, s mogućnošću lažnih prijava. Europski parlament odbio je prijedlog zbog kršenja prava i napada na enkripciju, dok dio država, uključujući Hrvatsku, podržava uredbu. Trenutno vrijedi privremeni Chat Control 1.0, a sudbina verzije 2.0 ovisi o pregovorima Komisije, Parlamenta i Vijeća. Index

23.08. (14:00)

Samo jedan klik te dijeli od “zaštite djece” do “Velikog brata”

Chat Control: zaštita djece ili masovni nadzor građana? Stručnjaci ozbiljno zabrinuti

EU prijedlog tzv. Chat Controla izazvao je sukob SDP-a i HDZ-a: vlada tvrdi da je riječ o zaštiti djece, oporba o masovnom špijuniranju. Stručnjaci upozoravaju da bi obavezno skeniranje kriptiranih komunikacija bio najveći udar na privatnost do sada, s rizikom lažnih prijava i neučinkovitosti jer će počinitelji ionako naći zaobilazne kanale. Ističu da već postoje propisi (DSA) i metode zaštite, dok bi novi sustav otvorio vrata masovnom nadzoru, kršenju ljudskih prava i sigurnosnim probojima. Rješenja vide u edukaciji i postojećim alatima, a ne u otključavanju tuđih razgovora. Index

20.08. (19:00)

Kad ti EU kaže: “Mi samo malo čitamo tvoje poruke”

Chat control – zaštita djece ili početak masovnog nadzora?

Prijedlog europske regulative o “chat controlu” zamišljen je kao zaštita djece od seksualnog zlostavljanja na internetu, no predviđene metode otvaraju vrata masovnom nadzoru privatnih komunikacija. Plan uključuje skeniranje svih poruka i datoteka, pa čak i enkripcije, što stručnjaci nazivaju opasnim presedanom. Kritičari upozoravaju na kršenje prava na privatnost, sigurnosne rupe i zlouporabe. Europski parlament zasad je protiv neselektivnog skeniranja, no Danska snažno gura regulativu i cilj joj je izglasavanje do listopada 2025. Hrvatska vlada podržava prijedlog, dok stavovi naših zastupnika nisu poznati. Bug… naš komunikacijski stručnjak i savjetnik, Marko Rakar za N1 tvrdi kak ose radi o “orvelovoskoj ideji” (N1).