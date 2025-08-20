Kad ti EU kaže: “Mi samo malo čitamo tvoje poruke”

Prijedlog europske regulative o “chat controlu” zamišljen je kao zaštita djece od seksualnog zlostavljanja na internetu, no predviđene metode otvaraju vrata masovnom nadzoru privatnih komunikacija. Plan uključuje skeniranje svih poruka i datoteka, pa čak i enkripcije, što stručnjaci nazivaju opasnim presedanom. Kritičari upozoravaju na kršenje prava na privatnost, sigurnosne rupe i zlouporabe. Europski parlament zasad je protiv neselektivnog skeniranja, no Danska snažno gura regulativu i cilj joj je izglasavanje do listopada 2025. Hrvatska vlada podržava prijedlog, dok stavovi naših zastupnika nisu poznati. Bug