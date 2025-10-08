Veliki brat voli djecu (ali i vaše poruke)

End-to-end enkripcija znači da do sadržaja tako zaštićene poruke ne mogu doći ni telekom operator, ni sama firma kao što je WhatsApp, a niti tajne službe, barem ne bez da se jako potrude. Sadašnje enkripcije ne mogu probiti ni superračunala – no moguće je doći do poruke zaobilaznim metodama (npr. preko backup sustava koji obično nije tako zaštićen). Ako niste neki novi Pablo Escobar, možete biti prilično sigurni da nitko ne čita vaše poruke. Jednostavno je preskupo. Ako se dopusti skeniranje – to znači da sadržaj poruke više nije tajan. Ne možete istovremeno imati end-to-end enkripciju i mogućnost nadzora. Ako se poruka može skenirati radi CSAM sadržaja, može se skenirati i da bi se vidjelo pričate li nešto protiv režima. Istraživački novinari su pronašli kako iza te inicijative stoje ne samo političari nego i organizacije koje su bliske tehnološkim kompanijama koje bi prodavale softvere za nadzor, posao vrijedan milijarde. Goran Vojković za Index