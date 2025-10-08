EU raspravlja o „Chat Controlu“ – zaštita djece ili masovni nadzor? - Monitor.hr
Danas (16:00)

Veliki brat voli djecu (ali i vaše poruke)

EU raspravlja o „Chat Controlu“ – zaštita djece ili masovni nadzor?

Europska unija već tri godine raspravlja o uredbi za suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom na internetu, poznatoj kao „Chat Control“. Prijedlog bi omogućio skeniranje slika, videa i poveznica u privatnim porukama, što kritičari nazivaju masovnim nadzorom. Europski parlament traži da se nadzor dopušta samo u slučaju konkretne sumnje. Hrvatska vlada podržava uredbu, dok SDP upozorava na ugrozu privatnosti. Aplikacije poput Signala prijete povlačenjem iz EU-a, dok Danska pokušava pronaći kompromisni tekst prihvatljiv i za zaštitare djece i za zaštitare slobode. DW


Slične vijesti

17.09. (14:00)

Zaštita djece kao Trojanski konj

Vojković o Chat Controlu: Prefrigani i podli model guranja kontrole komunikacija

End-to-end enkripcija znači da do sadržaja tako zaštićene poruke ne mogu doći ni telekom operator, ni sama firma kao što je WhatsApp, a niti tajne službe, barem ne bez da se jako potrude. Sadašnje enkripcije ne mogu probiti ni superračunala – no moguće je doći do poruke zaobilaznim metodama (npr. preko backup sustava koji obično nije tako zaštićen). Ako niste neki novi Pablo Escobar, možete biti prilično sigurni da nitko ne čita vaše poruke. Jednostavno je preskupo. Ako se dopusti skeniranje – to znači da sadržaj poruke više nije tajan. Ne možete istovremeno imati end-to-end enkripciju i mogućnost nadzora. Ako se poruka može skenirati radi CSAM sadržaja, može se skenirati i da bi se vidjelo pričate li nešto protiv režima. Istraživački novinari su pronašli kako iza te inicijative stoje ne samo političari nego i organizacije koje su bliske tehnološkim kompanijama koje bi prodavale softvere za nadzor, posao vrijedan milijarde. Goran Vojković za Index

07.09. (14:00)

Kad ti algoritam zaviri u poruke, pa ti još kaže da je za tvoje dobro

Chat Control 2.0: zaštita djece ili najveći europski Big Brother?

EU raspravlja o prijedlogu Chat Control 2.0, regulativi koja bi uvela obvezno skeniranje svih privatnih poruka, uključujući i enkriptirane aplikacije poput WhatsAppa i Signala. Komisija tvrdi da je cilj zaštita djece od online zlostavljanja, no stručnjaci upozoravaju da bi to stvorilo najveći sustav masovnog nadzora u povijesti Europe. Hrvatski stručnjaci Morić, Juranić, Hrdalo i Gulan slažu se da plemenita namjera ne opravdava trajnu infrastrukturu nadzora. Kritičari vide prijetnju privatnosti, enkripciji i anonimnosti, a odluka o prijedlogu očekuje se uskoro u EU parlamentu. tportal

30.08. (20:00)

Kad i Stasi kaže "ovo je previše"

Chat Control 2.0 zapinje na enkripciji i ljudskim pravima

Prijedlog EU uredbe o sprječavanju seksualnog zlostavljanja djece, poznat kao Chat Control 2.0, predviđa obvezno skeniranje svih online poruka i e-mailova, uključujući one zaštićene enkripcijom. Kritičari upozoravaju da bi to značilo masovni nadzor i ukidanje privatnosti, s mogućnošću lažnih prijava. Europski parlament odbio je prijedlog zbog kršenja prava i napada na enkripciju, dok dio država, uključujući Hrvatsku, podržava uredbu. Trenutno vrijedi privremeni Chat Control 1.0, a sudbina verzije 2.0 ovisi o pregovorima Komisije, Parlamenta i Vijeća. Index

23.08. (14:00)

Samo jedan klik te dijeli od “zaštite djece” do “Velikog brata”

Chat Control: zaštita djece ili masovni nadzor građana? Stručnjaci ozbiljno zabrinuti

EU prijedlog tzv. Chat Controla izazvao je sukob SDP-a i HDZ-a: vlada tvrdi da je riječ o zaštiti djece, oporba o masovnom špijuniranju. Stručnjaci upozoravaju da bi obavezno skeniranje kriptiranih komunikacija bio najveći udar na privatnost do sada, s rizikom lažnih prijava i neučinkovitosti jer će počinitelji ionako naći zaobilazne kanale. Ističu da već postoje propisi (DSA) i metode zaštite, dok bi novi sustav otvorio vrata masovnom nadzoru, kršenju ljudskih prava i sigurnosnim probojima. Rješenja vide u edukaciji i postojećim alatima, a ne u otključavanju tuđih razgovora. Index

20.08. (19:00)

Kad ti EU kaže: “Mi samo malo čitamo tvoje poruke”

Chat control – zaštita djece ili početak masovnog nadzora?

Prijedlog europske regulative o “chat controlu” zamišljen je kao zaštita djece od seksualnog zlostavljanja na internetu, no predviđene metode otvaraju vrata masovnom nadzoru privatnih komunikacija. Plan uključuje skeniranje svih poruka i datoteka, pa čak i enkripcije, što stručnjaci nazivaju opasnim presedanom. Kritičari upozoravaju na kršenje prava na privatnost, sigurnosne rupe i zlouporabe. Europski parlament zasad je protiv neselektivnog skeniranja, no Danska snažno gura regulativu i cilj joj je izglasavanje do listopada 2025. Hrvatska vlada podržava prijedlog, dok stavovi naših zastupnika nisu poznati. Bug… naš komunikacijski stručnjak i savjetnik, Marko Rakar za N1 tvrdi kak ose radi o “orvelovoskoj ideji” (N1).