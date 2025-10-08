Veliki brat voli djecu (ali i vaše poruke)
EU raspravlja o „Chat Controlu“ – zaštita djece ili masovni nadzor?
Europska unija već tri godine raspravlja o uredbi za suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom na internetu, poznatoj kao „Chat Control“. Prijedlog bi omogućio skeniranje slika, videa i poveznica u privatnim porukama, što kritičari nazivaju masovnim nadzorom. Europski parlament traži da se nadzor dopušta samo u slučaju konkretne sumnje. Hrvatska vlada podržava uredbu, dok SDP upozorava na ugrozu privatnosti. Aplikacije poput Signala prijete povlačenjem iz EU-a, dok Danska pokušava pronaći kompromisni tekst prihvatljiv i za zaštitare djece i za zaštitare slobode. DW