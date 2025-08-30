Kad i Stasi kaže "ovo je previše"

EU prijedlog tzv. Chat Controla izazvao je sukob SDP-a i HDZ-a: vlada tvrdi da je riječ o zaštiti djece, oporba o masovnom špijuniranju. Stručnjaci upozoravaju da bi obavezno skeniranje kriptiranih komunikacija bio najveći udar na privatnost do sada, s rizikom lažnih prijava i neučinkovitosti jer će počinitelji ionako naći zaobilazne kanale. Ističu da već postoje propisi (DSA) i metode zaštite, dok bi novi sustav otvorio vrata masovnom nadzoru, kršenju ljudskih prava i sigurnosnim probojima. Rješenja vide u edukaciji i postojećim alatima, a ne u otključavanju tuđih razgovora. Index