Kad i Stasi kaže "ovo je previše"
Chat Control 2.0 zapinje na enkripciji i ljudskim pravima
Prijedlog EU uredbe o sprječavanju seksualnog zlostavljanja djece, poznat kao Chat Control 2.0, predviđa obvezno skeniranje svih online poruka i e-mailova, uključujući one zaštićene enkripcijom. Kritičari upozoravaju da bi to značilo masovni nadzor i ukidanje privatnosti, s mogućnošću lažnih prijava. Europski parlament odbio je prijedlog zbog kršenja prava i napada na enkripciju, dok dio država, uključujući Hrvatsku, podržava uredbu. Trenutno vrijedi privremeni Chat Control 1.0, a sudbina verzije 2.0 ovisi o pregovorima Komisije, Parlamenta i Vijeća. Index