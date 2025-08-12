Chinook: Jedini neobjavljeni tekst iz ostavštine Bekima Sejranovića - Monitor.hr
'Ovaj roman nije gotov, ali upravo zato je cjelina'

Chinook: Jedini neobjavljeni tekst iz ostavštine Bekima Sejranovića

Chinook je poslednja beleška Sejaranovića, na zgužvanom papiru koju je vetar odneo, pa nam je stigla s pet godina zakašnjenja. Posthumno objavljen, nedovršen, ali značajan upravo zbog te nedovršenosti, Chinook je dokument i elegija, završni uzdah pisca čiji je život bio neprekidna potraga za mestom, mirom, identitetom i, na kraju, jezikom u kojem će se izgubiti bez traga. “Činok, možda Činuk ili čak čanak, nisam siguran. Istina da je to nešto na arapskom“ (str. 5)., priznaje i sam pripovedač, ali ta reč svoju višeslojnost crpi pre svega iz italijanskog stripa Ken Parker.

Tamo Chinook označava topli i suvi vetar koji duva s planina u prerije Severne Amerike, a ujedno je i poslednja reč koju glavni junak izgovara kada je teško ranjen. Istovremeno, Chinook je ime starosedelačkog indijanskog plemena iz Severne Amerike.  U romanu Sejranovića, Chinook je i ime Indijanke koju glavni junak spašava, figure koja simbolizuje snagu, slobodu i pripadnost svetu koji je istovremeno stvaran i simboličan. U tom smislu, reč Chinook poprima jasnu simboličku funkciju: označava prolaznost, lutanje, vetar koji nosi čoveka s mesta na mesto – bez sidra, ali i bez jasnog cilja. Dakle, Chinook ovde jeste i vetar, i žena, i znak nomadskog identiteta – metafora čoveka koji nikada ne pripada sasvim, ali svuda ostavlja trag. Booksa


