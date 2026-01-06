Vole se miješati u susjedstvo

Tajni sastanak šefa CIA-e i Volodimira Zelenskog nekoliko tjedana prije početka ruske invazije spasio je glavu ukrajinskome predsjedniku: Kremlj je bio pomno isplanirao njegovo smaknuće. Otkriće je to iz još neobjavljene knjige američkog autora Chrisa Whipplea “U Bijeloj kući Joea Bidena/Borba njegova života”, čiji je rukopis u posjedu The Independenta. U siječnju 2022., kad su se ruski tenkovi već nagomilali na ukrajinskoj granici, direktor CIA-e William Burns otputovao je u tajni posjet Kijevu samo da bi Zelenskom prenio vijest: “Rusi te namjeravaju ubiti.” U to vrijeme Zelenski nije vjerovao ni da će Rusi izvesti invaziju na Ukrajinu, a kamoli atentat na njega. No, kad mu je Burns predočio podatke kojima je raspolagala CIA, promijenio je mišljenje. “Burns je došao osobno probuditi Zelenskog”, piše Whipple, “i to po nalogu Joea Bidena“, piše Whipple. Slobodna