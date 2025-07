U Budimpešti za isto eura kupiš tri košarice robe iz Züricha

Euronews donosi analizu “Grocery Indexa” Deutsche Banke kako bi otkrio gdje je u 2025. najskuplje, a gdje najjeftinije napuniti košaricu za tjednu kupnju. S indeksom od 106, cijene u Ženevi su 6 % više nego u New Yorku, koji je uzet kao osnovica s indeksom 100. To znači da košarica koja u New Yorku stoji 100 eura, u Ženevi košta 106 eura. Drugi švicarski grad, Zürich, ima indeks 103 i također nadmašuje cijene u New Yorku. Osim ova dva grada, nijedan europski grad nije skuplji od New Yorka. Među američkim gradovima, San Francisco prednjači s indeksom 104, dok New York, Boston, Chicago i Los Angeles također imaju više cijene od gotovo svih europskih gradova. U Europi, nakon Ženeve i Züricha, slijede Oslo (78), Pariz (71) i Luksemburg (66) kao najskuplji gradovi za kupnju namirnica. N1