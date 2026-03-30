Što oči vide, novčanik daje

Potrošači u Hrvatskoj često su u zabludi oko svojih prava, što dovodi do nepotrebnih sporova. Ključno pravilo kod kupovine glasi: trgovac je dužan prodati proizvod po cijeni istaknutoj na polici, čak i ako je ona na blagajni viša. Ako ste već platili više, imate pravo na povrat razlike. Kod neispravne robe, trgovac od 2022. smije prioritet dati popravku umjesto zamjeni ako je to povoljnije. Za online kupnju imate 14 dana za raskid ugovora, ali trošak povrata dostave najčešće snosite sami, osim ako trgovac ne odluči drugačije. Velika škrtica za Jutarnji