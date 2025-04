Kul festival

“Summit” rock’n’roll djedova na kalifornijskom festivalu Coachella pokazao se kao pun pogodak – u samo tri sata ulaznice za zajedničke nastupe Stonesa, Paula McCartneyja, Boba Dylana, Neila Younga, Rogera Watersa i The Who rasprodane su za 150 milijuna dolara. “Desert Trip” će se odigrati 8. i 9. te 15. i 16. listopada, a bit će to prvi put da navedeni u svojim karijerama nastupaju zajedno. Prošlogodišnji festival utržio je 84,3 milijuna dolara, a headliner je bio AC/DC pojačan Axlom Roseom. Jutarnji